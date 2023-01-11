Месси, Мбаппе, Холанд, Бензема, Модрич – в сборной лучших игроков 2022 года по версии Каррагера

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Джейми Каррагер составил символическую сборную лучших игроков 2022 года. 

Компания EA Sports, выпускающая футбольный симулятор FIFA, попросила бывшего защитника «Ливерпуля» собрать состав из лучших игроков прошедшего года. Он выбрал для команды схему 4-2-3-1. 

Команда Каррагера: Алиссон («Ливерпуль»), Ашраф Хакими («ПСЖ»), Эдер Милитао («Реал»), Маркиньос («ПСЖ»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Лука Модрич («Реал»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Лионель Месси, Килиан Мбаппе (оба – «ПСЖ»), Карим Бензема («Реал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»). 

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24 комментария

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Игорь Климов
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Ответ Arsenii Cherkasov
Без Алиссона, Каземиро спорно, а так норм
Каземиро есть в списке, ты как читал?
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Игорь Климов
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Ответ Алексей Муравьёв
В запасе Аль-Насра наверное появится скоро )
Респект за комментарий!
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Игорь Климов
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Вполне объективный список.
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Игорь Климов
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Ответ Tazemyrat Kemalow
А где ,, великий ташер7’’? 😂
Он будет в дворовом чемпионате Саудовской Аравии доигрывать)
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Пирс Морган
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Ответ Three Days Grace
и это сборная защитника...
Когда устал от обороны)
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А.В. Бубнов
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Каррагер всего двух игроков из английских клубов добавил. И те оба бразильцы...
Злой он в последнее время
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Артем Коваленко
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Через-чур оборонительная команда получилась. Что и следовало ожидать от защитника.
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Sabibur
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Ответ Бухгалтер2021
убрать месси и добавить опорника
А где гелевый скамеечник ? А какой команде ?
:))) ах,да... Забыл ! Он же в пустынной команде верблюдов.
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Алексей Муравьёв
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Ответ Barsa! bolshe chem klub
Роналду в запасе хоть есть?
В запасе Аль-Насра наверное появится скоро )
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Алексей Муравьёв
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Ответ Бухгалтер2021
убрать месси и добавить опорника
как у вас, фанатов геливого попа полыхает )))
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Бухгалтер2021
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убрать месси и добавить опорника
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Tazemyrat Kemalow
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А где ,, великий ташер7’’? 😂
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белошип
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Ответ Дмитрий Евсюков
Ну если убрать Бензема и вместо него Кдб - то будет топчик. Т к справа - 100% Месси, Слева - Мбаппе . На цф - Холланд. Можно его в оттяжку поставить, но там Кдб лучше , да и Месси там был встал четко. Тогда брал бы 424 😅
Сейчас убирать обладателя ЗМ,который своими голами уничтожал все топ клубы в прошлой ЛЧ попутно став лучшим снайпером и ставить стеклянного норвежца?)
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Three Days Grace
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и это сборная защитника...
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Дмитрий Евсюков
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Ну если убрать Бензема и вместо него Кдб - то будет топчик. Т к справа - 100% Месси, Слева - Мбаппе . На цф - Холланд. Можно его в оттяжку поставить, но там Кдб лучше , да и Месси там был встал четко. Тогда брал бы 424 😅
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Barsa! bolshe chem klub
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Роналду в запасе хоть есть?
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Mekanych Red Devil
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В смысле нет Магуайра?!?!
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человек-муравей человек-физрук
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Ответ red hikkikomori
Маркиньос че там забыл?)
да быстрее Милитао
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kontelaki
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Месси лучший
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Winterburn
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По схеме 1-2-4-4 :)
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человек-муравей человек-физрук
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мнение некрасивого Каррагера никого не интересует
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red hikkikomori
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Маркиньос че там забыл?)
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Arsenii Cherkasov
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Без Алиссона, Каземиро спорно, а так норм
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Терминатор///Айлбибекович
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Состав конечно огонь.Но перекос в атаку знатный.
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