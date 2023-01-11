Месси, Мбаппе, Холанд, Бензема, Модрич – в сборной лучших игроков 2022 года по версии Каррагера

Джейми Каррагер составил символическую сборную лучших игроков 2022 года.

Компания EA Sports, выпускающая футбольный симулятор FIFA, попросила бывшего защитника « » собрать состав из лучших игроков прошедшего года. Он выбрал для команды схему 4-2-3-1.

Команда Каррагера: Алиссон («Ливерпуль»), Ашраф Хакими («ПСЖ»), Эдер Милитао («Реал»), Маркиньос («ПСЖ»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Лука Модрич (« »), Каземиро (« »), , (оба – «ПСЖ»), Карим Бензема («Реал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).