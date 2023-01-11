Месси, Мбаппе, Холанд, Бензема, Модрич – в сборной лучших игроков 2022 года по версии Каррагера
Джейми Каррагер составил символическую сборную лучших игроков 2022 года.
Компания EA Sports, выпускающая футбольный симулятор FIFA, попросила бывшего защитника «Ливерпуля» собрать состав из лучших игроков прошедшего года. Он выбрал для команды схему 4-2-3-1.
Команда Каррагера: Алиссон («Ливерпуль»), Ашраф Хакими («ПСЖ»), Эдер Милитао («Реал»), Маркиньос («ПСЖ»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Лука Модрич («Реал»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Лионель Месси, Килиан Мбаппе (оба – «ПСЖ»), Карим Бензема («Реал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
Злой он в последнее время
:))) ах,да... Забыл ! Он же в пустынной команде верблюдов.