Властимил Петржела: «Ни за какие деньги не поеду работать в Россию сейчас. В Чехии много негатива»

Теги Зенит премьер-лига Россия Властимил Петржела Политика Футбол

Властимил Петржела заявил, что ни за какие деньги не стал бы работать в России сейчас.

«Ни за что и ни за какие деньги сейчас не поеду работать в Россию. Не хочу прилетать в вашу страну в нынешнее время.

В Чехии много негатива, я сложно переживаю ситуацию. У меня много друзей в России, хотел бы увидеться с ними. Возможно, в будущем прилечу, но ни в коем случае не сейчас», – сказал Петржела.

Чешский специалист тренировал «Зенит» с 2003 по 2006 год.

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16 комментариев

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Volgogradets
Да кому ты нужен тут, чешский антиквариат
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An Kr
Сыкло, понятно все с тобой. Общественное мнение важнее своего.
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Игорь Южный
Так всё таки много негатива? Значит по ящик не врут? Во делааааа
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ТимТалер
Почему он еще не в списке иноагентов ?)
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FilinMD
Неуловимый Властимил
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Александр Иванов
лично я никогда не поеду тренировать никого в США! бл., я забыл, что меня и так никто не зовет…. но это я так, на будущее!
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Глебиньо
Ответ С бодуна
Кому ты здесь нужен ?! Про тебя вообще хоть кто нибудь вспоминает ?
Ну,как по мне,с его прихода Зенит воспрял и начал подыматься.Все-таки нужно отдать должное
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Okaka
что ж ты фраер сдал назад
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Alestern
Ответ С бодуна
Кому ты здесь нужен ?! Про тебя вообще хоть кто нибудь вспоминает ?
Вот он и старается каждый раз о себе напомнить, давая дурацкие интервью )..
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Ярик01
Ответ Albert Rrahmani
Про него как раз таки часто вспоминают и судя по этому вопросу, то да, его здесь ждут)
Его "вспоминают" журналисты ч.ком и рейтинг буков, у которых есть его телефон, ради наполнения новостной ленты.
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Ярик01
Не поеду работать в NY ни за какие деньги, слишком много негатива работать на противника ... да и не зовут меня никуда ))
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-1
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Albert Rrahmani
Ответ С бодуна
Кому ты здесь нужен ?! Про тебя вообще хоть кто нибудь вспоминает ?
Про него как раз таки часто вспоминают и судя по этому вопросу, то да, его здесь ждут)
+3
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-2
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Albert Rrahmani
Не ты один, Властимил...
0
-3
-3
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ТрактоПоктер
Никогда не поеду работать в Россию....
Особенно если никто и никогда не позовёт)
+7
-2
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С бодуна
Кому ты здесь нужен ?! Про тебя вообще хоть кто нибудь вспоминает ?
+9
-6
+3
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Барсик Юрана
И это говорит бывший тренер клуба из Путинграда 👍🏿
+2
-10
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