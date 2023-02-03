Властимил Петржела: «Ни за какие деньги не поеду работать в Россию сейчас. В Чехии много негатива»

заявил, что ни за какие деньги не стал бы работать в России сейчас.

«Ни за что и ни за какие деньги сейчас не поеду работать в Россию. Не хочу прилетать в вашу страну в нынешнее время.

В Чехии много негатива, я сложно переживаю ситуацию. У меня много друзей в России, хотел бы увидеться с ними. Возможно, в будущем прилечу, но ни в коем случае не сейчас», – сказал Петржела.

Чешский специалист тренировал « » с 2003 по 2006 год.