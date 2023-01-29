Родригао: «Не покину «Зенит» через черный ход, я благодарен России. Все бразильцы сосредоточены на том, чтобы добавить вторую звезду на эмблему клуба»

Теги Зенит премьер-лига Россия Политика Родригао Спорт-Экспресс Футбол

Родригао рассказал, что ему нравится играть в России.

– Классический для нынешнего времени вопрос иностранцу: ты не собираешься покидать «Зенит»?

– Я давно понял, что человек не может точно знать ничего – особенно когда речь идет о футболе, где все завязано на контрактных обязательствах.

Если вопрос состоит в том, нет ли у меня желания уйти из-за внешней ситуации, то мой ответ – нет, абсолютно никакого желания нет.

Я же переходил в «Зенит», когда все уже произошло. Мне очень нравится играть в России – я благодарен ей за то, как она меня приняла. Могу точно сказать, что никогда не покину «Зенит» через черный ход.

Основное желание – продолжать играть в Петербурге, защищать цвета «Зенита» и побеждать вместе с ним.

Те же мысли и у других бразильских легионеров команды. Они остались, продлили соглашения, а это говорит о том, что преданы клубу, вовлечены в его жизнь и не смотрят по сторонам.

Все мы сосредоточены на том, чтобы побеждать в футболке «Зенита» и помочь клубу достичь желанной цели – взять еще одно чемпионство и добавить вторую звезду на эмблему, – заявил защитник «Зенита».

В текущем сезоне Мир РПЛ Родригао провел 15 матчей и забил один гол. Его подробную статистику можно найти здесь.

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30 комментариев

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хэйтер депутата Т
Ответ Егор Добрый
Вот конечно вы все клоуны зенитовские 😅 у того же Спартака в составе два легионера выходят в основе,остальные русские ребята! А у Газпрома полтора русские, остальные иностранцы )))
Добрый человек, скажите, много англичан выходят в старте МЮ, испанцев в старте Реала, французов в старте ПСЖ? Мы, в Петербурге, привыкли наблюдать хороший уровень футбола, а не междусобойчик от абстрактного Коли Рассказова и всяких прочих Свиновых
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Олег Сагайдачный
Маринад для шашлыка хороший.
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Егор Добрый
Ответ zenitni barsuck
Да это удачно и проду про хорошо потому что им, в общем похрен наши политические реалии и конфликты, до тех пор, пока это их лично не затрагивает! И это, в принципе вполне нормально! Отличный стадион, болел, которые их обожают, до хрена высокие стабильные ЗП, а чего ещё спортсмену надо?! Знай себе играй! Ну и Богданыч, что б там кто ни гнал на него, молодец, что находит и игровой баланс, и равновесие и хорошие отношения в раздевалке, что и топ-тренерам отнюдь не всегда удается!
Вот конечно вы все клоуны зенитовские 😅 у того же Спартака в составе два легионера выходят в основе,остальные русские ребята! А у Газпрома полтора русские, остальные иностранцы )))
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KOTOV71
Ответ Злодей Спб
Что-то давно новостей про Промеса не было. Я волнуюсь! :)
Завтра чего-нибудь напишут. После новостей,что легионеры Зенита никуда не уходят.будут " пересчитывать" шансы Спартака на Чемпионство. У них же вся " надежда" была,что " вот уйдут бразильцы из Зенита,и мы сразу УХ!".,а теперь надо играть в футбол, и побеждать, а не ждать,что соперник станет слабее.
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Mixet.spb
При чем здесь спартак?
Это спартак любитель в черный ход.
По делу сказал
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Nikenot
Ответ IceBear27
И напомнят, что легионеры спартака играют в клубе за тарелку борща и койку в Тарасовке, потому что с самого детства мечтали туда попасть из своей африканской деревни
За ромбик ещё , за ромбик !
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Pelerin
Ответ Доктор Верховцев
Ща тебя московские «финансовые эксперты» просветят о твоей з/п и пенсиях столичных бабушек.
Тебя это так сильно ранит, что ты заранее стонешь? )
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arspurs9
Интересно, а его хоть где то еще ждут за примерно близкий контракт?
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Александр Смирнов
Ответ Злодей Спб
Что-то давно новостей про Промеса не было. Я волнуюсь! :)
Он ищет черный ход для ухода из Спартака , но этот ход крепко - накрепко заколочен , а через другие видно небо в клеточку.
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zenitni barsuck
Ответ Злодей Спб
Как хорошо, что в своё время Зенит сделал ставку на Южную Америку, а не на Европу. Сербы-Хорваты это конечно прикольно, но сейчас бы мы с ними намучались. А бразильцами проще: "мы приехали сюда работать", "ударный труд - ударное снабжение", "вперёд ко второй звезде" :)
Да это удачно и проду про хорошо потому что им, в общем похрен наши политические реалии и конфликты, до тех пор, пока это их лично не затрагивает! И это, в принципе вполне нормально! Отличный стадион, болел, которые их обожают, до хрена высокие стабильные ЗП, а чего ещё спортсмену надо?! Знай себе играй! Ну и Богданыч, что б там кто ни гнал на него, молодец, что находит и игровой баланс, и равновесие и хорошие отношения в раздевалке, что и топ-тренерам отнюдь не всегда удается!
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Добрый Ретроград
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Mechel**
Получишь добавки от Газпрома
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Доктор Верховцев
Ответ Вратарь Бага
Вам надо было назваться птица говорун, а не доктор Верховцев)
Так птица говорун отличается умом и сообразительностью. А я, судя по тому, что сижу на спортсе и комментирую всякую чушь, не имеющую ко мне никакого отнешения, этими змечательными качествами не наделён.
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My Channels To Watch
Покину ток через белый
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Доктор Верховцев
Ответ Злодей Спб
Что-то давно новостей про Промеса не было. Я волнуюсь! :)
Копается под ссаными покрышками, поди.
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Вратарь Бага
Ответ Доктор Верховцев
Ща тебя московские «финансовые эксперты» просветят о твоей з/п и пенсиях столичных бабушек.
Вам надо было назваться птица говорун, а не доктор Верховцев)
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zenitni barsuck
Ответ Stadjer
Дорогое радио, поставьте для нашего друга Родригао группу Doors, песню Back Door Man…
Я думаю, судя по тому, что он говорит и каково отношение к клубу, лучше поставить Hello! I love you! Того же "орденоносного" коллектива из солнечной Калифорнии!:)))
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Доктор Верховцев
Ответ Dan Kennedy
То чувство, когда из всех легионеров Спартака только один родился в Африке, и то в Лагосе...
А есть какое-то особое «чувство, когда из всех легионеров Спартака только один родился в Африке»?
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Злодей Спб
Что-то давно новостей про Промеса не было.
Я волнуюсь! :)
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IceBear27
Ответ Dan Kennedy
То чувство, когда из всех легионеров Спартака только один родился в Африке, и то в Лагосе...
Ну тогда из своего европейского гетто, если тебе так проще)
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Dan Kennedy
Ответ IceBear27
И напомнят, что легионеры спартака играют в клубе за тарелку борща и койку в Тарасовке, потому что с самого детства мечтали туда попасть из своей африканской деревни
То чувство, когда из всех легионеров Спартака только один родился в Африке, и то в Лагосе...
+2
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Злодей Спб
Как хорошо, что в своё время Зенит сделал ставку на Южную Америку, а не на Европу. Сербы-Хорваты это конечно прикольно, но сейчас бы мы с ними намучались. А бразильцами проще: "мы приехали сюда работать", "ударный труд - ударное снабжение", "вперёд ко второй звезде" :)
+20
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Старый Негр
Бразильцы Миллер и Дюков очень сосредоточены на том, чтобы получить вторую звезду. Мы заметили. Лучшие бомбардиры команды, как-никак.
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crazy_elky
Через черный ход только файеры на стадион проносят
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Йоахим Ференц
Комментарий скрыт
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