Родригао: «Не покину «Зенит» через черный ход, я благодарен России. Все бразильцы сосредоточены на том, чтобы добавить вторую звезду на эмблему клуба»
Родригао рассказал, что ему нравится играть в России.
– Классический для нынешнего времени вопрос иностранцу: ты не собираешься покидать «Зенит»?
– Я давно понял, что человек не может точно знать ничего – особенно когда речь идет о футболе, где все завязано на контрактных обязательствах.
Если вопрос состоит в том, нет ли у меня желания уйти из-за внешней ситуации, то мой ответ – нет, абсолютно никакого желания нет.
Я же переходил в «Зенит», когда все уже произошло. Мне очень нравится играть в России – я благодарен ей за то, как она меня приняла. Могу точно сказать, что никогда не покину «Зенит» через черный ход.
Основное желание – продолжать играть в Петербурге, защищать цвета «Зенита» и побеждать вместе с ним.
Те же мысли и у других бразильских легионеров команды. Они остались, продлили соглашения, а это говорит о том, что преданы клубу, вовлечены в его жизнь и не смотрят по сторонам.
Все мы сосредоточены на том, чтобы побеждать в футболке «Зенита» и помочь клубу достичь желанной цели – взять еще одно чемпионство и добавить вторую звезду на эмблему, – заявил защитник «Зенита».
В текущем сезоне Мир РПЛ Родригао провел 15 матчей и забил один гол. Его подробную статистику можно найти здесь.
Это спартак любитель в черный ход.
По делу сказал
Я волнуюсь! :)