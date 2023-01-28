«Спартаку» и Мбаппе не поможет, а «Зенит» без Малкома станет чемпионом». Петржела об РПЛ
Властимил Петржела прокомментировал возможный трансфер Малкома в «Пари Сен-Жермен».
«Ожидаемо, что Малком уходит из «Зенита», думаю, он мог бы играть в любой команде мира. Но команда Семака и без того же Малкома станет чемпионом, потому что у них много других качественных игроков.
У «Спартака» не было бы шансов на золотые медали, если бы за них играл Мбаппе, он бы даже им не помог, потому что один игрок высокого уровня ничего не решает.
У «Зенита» столько качественных бразильцев, что, без сомнений, они чемпионы», – сказал бывший главный тренер петербуржцев.
Семак о Малкоме и «ПСЖ»: «Интерес есть, дальше дело пока не зашло. Малком готов выполнять все обязательства перед «Зенитом»
А занесу-ка я Вас в черный список, любезный, чтобы мне на глаза больше не попадались Ваши потоки и фонтаны ;)
— Пан Петржела, расскажите какую-нибудь смешную штуку про Спартак и Зенит!
— Зенит и без Малкома хорош, а Спартаку и Мбаппе не поможет!
— Спасибо!