«Спартаку» и Мбаппе не поможет, а «Зенит» без Малкома станет чемпионом». Петржела об РПЛ

Теги Спартак Зенит ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Властимил Петржела Килиан Мбаппе Малком Футбол

Властимил Петржела прокомментировал возможный трансфер Малкома в «Пари Сен-Жермен».

«Ожидаемо, что Малком уходит из «Зенита», думаю, он мог бы играть в любой команде мира. Но команда Семака и без того же Малкома станет чемпионом, потому что у них много других качественных игроков.

У «Спартака» не было бы шансов на золотые медали, если бы за них играл Мбаппе, он бы даже им не помог, потому что один игрок высокого уровня ничего не решает.

У «Зенита» столько качественных бразильцев, что, без сомнений, они чемпионы», – сказал бывший главный тренер петербуржцев.

Семак о Малкоме и «ПСЖ»: «Интерес есть, дальше дело пока не зашло. Малком готов выполнять все обязательства перед «Зенитом»

Материалы по теме

34 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим Самсонов
Ответ Сергей Круглов
Я вообще сомневаюсь, что Петержела в курсе, что он раздает интервью
Считает себя легендой русского футбола, наравне с Романцевым и Газаевым , и зарабатывать хочет столько же
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим Самсонов
Ответ Альфред
Шарикову больше не наливать
Мостовой, Петржела,Глушаков , Родимов легенды русского футбола, лучшее что было с нами, хватит смеяться над ними, если мы не начнём их слушать, мы не выпадем из топ 10 европейских лиг
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Любовь Мелехова
Ответ sango
В конце сезона позырим, чего сейчас то говорить
Да никуда Малком не уходит. До лета точно будет играть в Зените. А там посмотрим.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Циник Петербургский
Ответ Uriah Heep
Петржела подхватил вирус Геннадия Сергеевича Орлова: обязательно пнуть «Спартак».
Да Будда с этим Петржелой! Как там светоч всех экспертниц мира Зарема поживает? ;) Давненько, целый день практически, мы её измышлений в адрес Зенита на этом сайте не видели ))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Циник Петербургский
Ответ Artem Andreevich
фамилия этого человека с чехословатского переводится как жёлтый.. это новая раса недосексуальных полуменьшинств... голубые это гомосексуалисты, розовые это лизбиянки, дзюбинье это дрочЗЮБИСТЫ, а жёлтые это все вместе, сине.. бело.. голубые... Вперёд очко!!!ой не то написал.... Очко вперед!!!! ой, опять не то. ...... перееб...ать желтых, Спартак Москва ты лучше всех, Оле олеола....
Какой-то поток сознания... Причем, очень мутный такой поток ;)
А занесу-ка я Вас в черный список, любезный, чтобы мне на глаза больше не попадались Ваши потоки и фонтаны ;)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Доктор Верховцев
Интервью с Петржелой выглядит примерно так:

— Пан Петржела, расскажите какую-нибудь смешную штуку про Спартак и Зенит!
— Зенит и без Малкома хорош, а Спартаку и Мбаппе не поможет!
— Спасибо!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MAXIMum1
Ответ Artem Andreevich
фамилия этого человека с чехословатского переводится как жёлтый.. это новая раса недосексуальных полуменьшинств... голубые это гомосексуалисты, розовые это лизбиянки, дзюбинье это дрочЗЮБИСТЫ, а жёлтые это все вместе, сине.. бело.. голубые... Вперёд очко!!!ой не то написал.... Очко вперед!!!! ой, опять не то. ...... перееб...ать желтых, Спартак Москва ты лучше всех, Оле олеола....
Да ты профессионал в сортах коричневого, которое не тонет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Доктор Верховцев
Ответ Artem Andreevich
фамилия этого человека с чехословатского переводится как жёлтый.. это новая раса недосексуальных полуменьшинств... голубые это гомосексуалисты, розовые это лизбиянки, дзюбинье это дрочЗЮБИСТЫ, а жёлтые это все вместе, сине.. бело.. голубые... Вперёд очко!!!ой не то написал.... Очко вперед!!!! ой, опять не то. ...... перееб...ать желтых, Спартак Москва ты лучше всех, Оле олеола....
Сразу видно истинного спартаковца! Так держать! Позорьтесь дальше!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Доктор Верховцев
Смотрю я на комментарии и не могу понять, как можно так реагировать на неприкрытый троллинг в исполнении Петржелы. Он уже чуть ли не открыто стал стебать КБ, а они до сих пор ведутся и всячески брызжут чем попало и извергают что ни попадя, прибавляя кликов под так называемым «интервью».
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artem Andreevich
фамилия этого человека с чехословатского переводится как жёлтый.. это новая раса недосексуальных полуменьшинств... голубые это гомосексуалисты, розовые это лизбиянки, дзюбинье это дрочЗЮБИСТЫ, а жёлтые это все вместе, сине.. бело.. голубые... Вперёд очко!!!ой не то написал.... Очко вперед!!!! ой, опять не то. ...... перееб...ать желтых, Спартак Москва ты лучше всех, Оле олеола....
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Голов
Понятно, что у чеха ненависть как у экс-тренера ярко выраженная, а у Суряева, объективного бедолаги и автора, который ретранслирует Петржелу, ненависть ко всем российским командам на чем зародилась?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артур Межаков
Просто по русски - ты старый мудак....
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алекс75
Литржела.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Consul32
Ожидаемо, что Малком уходит из «Зенита», думаю, он мог бы играть в любой команде мира.. даже в Пюнике и Бунедкоре!!!
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Uriah Heep
Петржела подхватил вирус Геннадия Сергеевича Орлова: обязательно пнуть «Спартак».
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Честный контроль
Еще 3 года назад говорил, что все игроки в Спартаке в итоге превращаются в Кутепова.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alex sirchenko
Какая-то навязчивая паранойя!!! Тяжёлая болезнь, вирус " Зенит ", не иначе. Это не вылечивается. А жаль, с виду умный старикашка.
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Круглов
Я вообще сомневаюсь, что Петержела в курсе, что он раздает интервью
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sabur
Это он загнул. Мбапе решает
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Peter Parker
Мбаппе? Да Спартаку бы в целом хватило и Верратти или Хакими. В основе ПСЖ играют слишком сильные по меркам Рпл игроки
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
леша коваленко
Спартак и без Мбаппе Зениту нервишки потрепет!
+5
-6
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sango
В конце сезона позырим, чего сейчас то говорить
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fidelitas et virtus
Питержела
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Альфред
Шарикову больше не наливать
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fidelitas et virtus
А кому-то врач не поможет
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий