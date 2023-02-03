Грэм Поттер: «Не думаю, что «Челси» продолжит столько тратить. Следующие окна будут иными»

Теги Челси премьер-лига Англия Грэм Поттер деньги Футбол

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер полагает, что клуб начнет тратить деньги более умеренно.

«Я не думаю, что расходы сохранятся на таком же уровне.

Мы обновили состав, и, думаю, должны заявить, что следующее трансферное окно и окно после него мы проведем иначе, никаких сомнений», – сказал англичанин.

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10 комментариев

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paradose
Ответ Franc.uz
Арсенал- чемпион!
Арсенал - гавно!
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Brigant
Я думаю в следующее трансферное окно Челси сменит тренера!
0
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Alexander Prokofyev
Ответ El Ilusionista
Нападающих маловато, так что можно повторить безумие этого года.
Намудрить еще Мудриков
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Alexander Prokofyev
Ответ Franc.uz
Арсенал- чемпион!
по нырянию в бетон
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Geor Cherches
Это очевидно. К тому же продадут несколько игроков. Сбалансируют ситуацию.
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El Ilusionista
Нападающих маловато, так что можно повторить безумие этого года.
+1
0
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Alexander Prokofyev
Поттер: в следующее трансферное окно нам нужно усиление для квиддича
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-1
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Overkiller
Вот у Поттера сейчас головняк как из всей этой шоблы воблы единую команду склеить за полсезона. Да ещё и сам в клубе, считай, новенький.
0
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Franc.uz
Арсенал- чемпион!
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rigobersong
Не думаю, что это будет при физруке:)
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-3
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