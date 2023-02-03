Грэм Поттер: «Не думаю, что «Челси» продолжит столько тратить. Следующие окна будут иными»

Главный тренер «Челси» полагает, что клуб начнет тратить деньги более умеренно.

«Я не думаю, что расходы сохранятся на таком же уровне.

Мы обновили состав, и, думаю, должны заявить, что следующее трансферное окно и окно после него мы проведем иначе, никаких сомнений», – сказал англичанин.

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