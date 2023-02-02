«Бенфика» была готова продать Энцо за 100 млн евро, если «Челси» оставит его в аренде до лета (The Times)

Теги Челси высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия Энцо Фернандес деньги Футбол

«Бенфика» допускала продажу хавбека Энцо Фернандеса дешевле, чем за 121 млн евро.

По данным The Times, португальский клуб был готов согласиться на 100 млн евро при условии, что «Челси» оставит аргентинца в аренде до конца сезона. В таком случае сам футболист сразу начал бы получать зарплату как в лондонском клубе.

Энцо отказался от такого варианта и настаивал на том, что хочет перейти в АПЛ сразу. В результате «Челси» побил трансферный рекорд чемпионата Англии.

«Челси» обновил рекорд АПЛ покупкой Энцо. 5 из 10 мест в топе – у «Юнайтед»

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19 комментариев

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KeriLLo
Ответ b9dc9qmr6f
Только Жорж ушел, Канте травмирован, Закария травмирован, Ковачич форму не набрал И кто остается в центре? Галлахер и Лофтус Просто нужно головой думать хоть чуть чуть иногда
Ковачич тоже травму получил кстати
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Тен мать его Хаг
Ответ psixyec
Над Шелси, конечно, только ленивый не смеётся, но глоры БЧК, который купил Коутиньо за 140, Гризманна за 120 и прочих топчиков, молчали бы.
Поправочка: гений Барто купил
Мод душнилы /off
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ZamoRano
Ответ Ягненков Даниил
Ламела, мак алисьер, ромеро, ещё один ромеро) рохо
Ламела конечно пипец как заиграл 🤣🤣🤣👍
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Ягненков Даниил
Ответ ZamoRano
Кто из аргентинцев вообще заиграл в Англии? Только Агуэро и середняк сабалета?
Ламела, мак алисьер, ромеро, ещё один ромеро) рохо
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Ягненков Даниил
Ответ Фанат Лионеля Месси
Можно сказать,что Челси заплатил 30 млн за полугодовую «аренду» Синий мешок по классике
Им энцо нужен сейчас
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*MVP*
Ответ The Best
Ну мы хотя бы рычаги не задействуем) Да и нужно было брать игрока в центр поля (тем более с уходом Жоржиньо).Но конечно же никто в детали не будет вникать.
в какие детали? там у юзера с математикой проблемы, а ты вникать во что-то требуешь
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Нефанатик
Прекрасный развод со стороны Бенфики
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The Best
Ответ Фанат Лионеля Месси
Можно сказать,что Челси заплатил 30 млн за полугодовую «аренду» Синий мешок по классике
Ну мы хотя бы рычаги не задействуем)
Да и нужно было брать игрока в центр поля (тем более с уходом Жоржиньо).Но конечно же никто в детали не будет вникать.
+10
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b9dc9qmr6f
Ответ Фанат Лионеля Месси
Можно сказать,что Челси заплатил 30 млн за полугодовую «аренду» Синий мешок по классике
Только Жорж ушел, Канте травмирован, Закария травмирован, Ковачич форму не набрал

И кто остается в центре? Галлахер и Лофтус

Просто нужно головой думать хоть чуть чуть иногда
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Гоша Петров
Ответ Томаш Спенсер
Удивительно конечно.. Чемпион Мира, лучший молодой игрок ЧМ - 100 мл Скоростной чуб нонейм - 100 мл 🤔
хватит говорить про эти 100 млн за Мудрика,за него заплатят 70 млн остальные 30 млн бонусами это за выполнение достижений которые возможно никогда и не произойдут
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Pitkin
Ответ ZamoRano
Кто из аргентинцев вообще заиграл в Англии? Только Агуэро и середняк сабалета?
Ардилес в Тотенхэме заиграл (1978—1987). Правда ни он и Тотен ничего не добились. Лучший футболист Англии: 1979. Включён в Зал славы английского футбола: 2009
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CriminalJoint62
Абсолютно правильно. Энцо что-то среднее между Хави, Иньестой и Канте
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Томаш Спенсер
Удивительно конечно..
Чемпион Мира, лучший молодой игрок ЧМ - 100 мл
Скоростной чуб нонейм - 100 мл
🤔
+1
-2
-1
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ZamoRano
Кто из аргентинцев вообще заиграл в Англии? Только Агуэро и середняк сабалета?
0
-1
-1
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DolJun
правильно что боули не оставил, усиление в центр сейчас нужно было, а не через пол года
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-2
-2
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Фанат Лионеля Месси
Можно сказать,что Челси заплатил 30 млн за полугодовую «аренду»
Синий мешок по классике
+16
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+3
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psixyec
Ответ benjamin92
Хотели провести Боэли, а он не дурак, взял и купил за 130 млн! Выкусите теперь
Над Шелси, конечно, только ленивый не смеётся, но глоры БЧК, который купил Коутиньо за 140, Гризманна за 120 и прочих топчиков, молчали бы.
+16
-13
+3
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Анатолий Гапкин
да уж) Боэли видимо и вправду просто хочет новый состав собрать без игроков которые при Абрамовиче пришли
+1
0
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benjamin92
Хотели провести Боэли, а он не дурак, взял и купил за 130 млн! Выкусите теперь
+55
-6
+49
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