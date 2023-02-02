«Бенфика» была готова продать Энцо за 100 млн евро, если «Челси» оставит его в аренде до лета (The Times)

« » допускала продажу хавбека дешевле, чем за 121 млн евро.

По данным The Times, португальский клуб был готов согласиться на 100 млн евро при условии, что «Челси» оставит аргентинца в аренде до конца сезона. В таком случае сам футболист сразу начал бы получать зарплату как в лондонском клубе.

Энцо отказался от такого варианта и настаивал на том, что хочет перейти в АПЛ сразу. В результате «Челси» побил трансферный рекорд чемпионата Англии.

«Челси» обновил рекорд АПЛ покупкой Энцо. 5 из 10 мест в топе – у «Юнайтед»