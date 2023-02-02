«Бенфика» была готова продать Энцо за 100 млн евро, если «Челси» оставит его в аренде до лета (The Times)
«Бенфика» допускала продажу хавбека Энцо Фернандеса дешевле, чем за 121 млн евро.
По данным The Times, португальский клуб был готов согласиться на 100 млн евро при условии, что «Челси» оставит аргентинца в аренде до конца сезона. В таком случае сам футболист сразу начал бы получать зарплату как в лондонском клубе.
Энцо отказался от такого варианта и настаивал на том, что хочет перейти в АПЛ сразу. В результате «Челси» побил трансферный рекорд чемпионата Англии.
«Челси» обновил рекорд АПЛ покупкой Энцо. 5 из 10 мест в топе – у «Юнайтед»
Мод душнилы /off
Да и нужно было брать игрока в центр поля (тем более с уходом Жоржиньо).Но конечно же никто в детали не будет вникать.
И кто остается в центре? Галлахер и Лофтус
Просто нужно головой думать хоть чуть чуть иногда
Чемпион Мира, лучший молодой игрок ЧМ - 100 мл
Скоростной чуб нонейм - 100 мл
🤔
Синий мешок по классике