Энцо – 16-й трансфер «Челси» при Боули. Потратят более 600 млн фунтов с учетом бонусов и аренд

16 новых футболистов пришли в «Челси» при новых владельцах во главе с .

Еще одним новичком лондонского клуба стал 22-летний полузащитник , которого «Челси» купил у «Бенфики» за 121 миллион евро (106,8 млн фунтов).

Этот трансфер стал 16-м для «синих» под руководством новых владельцев.

В общей сложности на трансферы при Боули лондонцы потратят около 607,3 млн фунтов с учетом возможных бонусов и выплат за аренды (539,3 млн фиксированных выплат, 55 млн возможных бонусов, 13 млн за аренды Жоау Феликса и ).

Помимо Энцо, «Челси» подписал Мало Гюсто, Нони Мадуэке, , , Марка Кукурелью, Рахима Стерлинга, Калиду Кулибали, Бенуа Бадьяшиля, Карни Чуквуэмеку, Пьера-Эмерика Обамеянга, Давида Фофана, Андрея Сантоса, Жоау Феликса, Габриэля Слонину и Дениса Закарию.

Добавим, что в зимнее трансферное окно в «Челси» перешли восемь футболистов. Это Давид Фофана, Сантос, Бадьяшиль, Феликс, Мудрик, Мадуэке, Гюсто и Фернандес.