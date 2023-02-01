Энцо – 16-й трансфер «Челси» при Боули. Потратят более 600 млн фунтов с учетом бонусов и аренд
16 новых футболистов пришли в «Челси» при новых владельцах во главе с Тоддом Боули.
Еще одним новичком лондонского клуба стал 22-летний полузащитник Энцо Фернандес, которого «Челси» купил у «Бенфики» за 121 миллион евро (106,8 млн фунтов).
Этот трансфер стал 16-м для «синих» под руководством новых владельцев.
В общей сложности на трансферы при Боули лондонцы потратят около 607,3 млн фунтов с учетом возможных бонусов и выплат за аренды (539,3 млн фиксированных выплат, 55 млн возможных бонусов, 13 млн за аренды Жоау Феликса и Дениса Закарии).
Помимо Энцо, «Челси» подписал Мало Гюсто, Нони Мадуэке, Михаила Мудрика, Уэсли Фофана, Марка Кукурелью, Рахима Стерлинга, Калиду Кулибали, Бенуа Бадьяшиля, Карни Чуквуэмеку, Пьера-Эмерика Обамеянга, Давида Фофана, Андрея Сантоса, Жоау Феликса, Габриэля Слонину и Дениса Закарию.
Добавим, что в зимнее трансферное окно в «Челси» перешли восемь футболистов. Это Давид Фофана, Сантос, Бадьяшиль, Феликс, Мудрик, Мадуэке, Гюсто и Фернандес.
Именно поэтому и пересмотрят в ближайшее время сроки амортизации игрока.
Самое фиговое,что теперь трансферный баланс Челси просто уничтожающий
Есть большой риск провала.
Потом будет оч сложно скинуть игроков, сидящий не только на жирных но и на очень долгих контрактах.
Тут должно быть ювелирное угадывание трансферов, иначе это будет полный фиаско.