Энцо – 16-й трансфер «Челси» при Боули. Потратят более 600 млн фунтов с учетом бонусов и аренд

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16 новых футболистов пришли в «Челси» при новых владельцах во главе с Тоддом Боули.

Еще одним новичком лондонского клуба стал 22-летний полузащитник Энцо Фернандес, которого «Челси» купил у «Бенфики» за 121 миллион евро (106,8 млн фунтов).

Этот трансфер стал 16-м для «синих» под руководством новых владельцев.

В общей сложности на трансферы при Боули лондонцы потратят около 607,3 млн фунтов с учетом возможных бонусов и выплат за аренды (539,3 млн фиксированных выплат, 55 млн возможных бонусов, 13 млн за аренды Жоау Феликса и Дениса Закарии).

Помимо Энцо, «Челси» подписал Мало Гюсто, Нони Мадуэке, Михаила МудрикаУэсли Фофана, Марка Кукурелью, Рахима Стерлинга, Калиду Кулибали, Бенуа Бадьяшиля, Карни Чуквуэмеку, Пьера-Эмерика Обамеянга, Давида Фофана, Андрея Сантоса, Жоау Феликса, Габриэля Слонину и Дениса Закарию.

Добавим, что в зимнее трансферное окно в «Челси» перешли восемь футболистов. Это Давид Фофана, Сантос, Бадьяшиль, Феликс, Мудрик, Мадуэке, Гюсто и Фернандес.

55 комментариев

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Chelsea-Nurik
Почему в этих новостях игнорируется летняя покупка Казадеи из Интера за 15+5 лямов евро?) Получается, Боули купил 17 игроков. И нет какой-то радости от всего этого
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Nekitruban
Ответ el shaarawy92
121.мама дорогая, разводят мешок в это ТО, как могут
Вот как раз и посмотрим как и кто будет считать ФФП и какие будут действия если они не вложатся. А за счет длинных контрактов может так произойти что они будут не вкладываться несколько лет подряд)))
Именно поэтому и пересмотрят в ближайшее время сроки амортизации игрока.
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SPB Patriot
Челси попал в книгу рекордов Гиннеса как команда, в которой 500 футболистов.
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SPB Patriot
А зачем так много футболистов?😂 Челси хочет сделать 3 команды?
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Dvin
Ответ Reece24
Да, вписываются. Почитай статью на спортсе об этом. Продадут неликвид и впишутся, там ещё зарплаты решают. Лудогорец за всю историю заработал меньше денег, чем Челси за сезон. Так что большой бизнес от больших американских парней.
Большой бизнес?)) поправь меня, но бизнес подразумевает прибыль как бы) покупать за 120 млн игрока, который провел пару удачных матчей?) Бенфика рада такому бизнесу со стороны американских владельцев) С Абрамом у Челси была стратегия. Новые владельцы просто скупают всё, что видят
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Е.Р.
Всего лишь годовая прибыль
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sacha2
Ответ Aram Avanesian
интересно, это кого надо продать чтобы 300 собрать ))
...так будет 300, а 200. Это ничего не меняет по долгоиграющим покупкам на десяток лет вперёд.
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ТТД Бубнова
Нужен еще 17-й, вместо Поттера. Иначе, толку не будет.
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sacha2
Ответ Акира_1
Жаль только там тренер был харизматичный Моуринью, а тут фокусник из Брайтона без харизмы и опыта на уровне топ клубов.
Всё будет путём, не боги горшки обжигают:)
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che kaif
Представляю что бы тут творилось если бы ПСЖ закупился на 600 лимонов ))
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TrueGooner
Если затевать такую масштабную перестройку, почему нельзя было приобрести условную Астон Виллу/Саутгемптон? До медицинского штаба разогнать, это ж надо.
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Born is the King
Челси будет в мире футбола ,как Нокиа,как нельзя руководить клубом. Возможно Челси отправят в 6 й дивизион
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TiNO
Потом пусть не ноют, когда им трансферы на лет пять запретят
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Born is the King
Ответ Акира_1
Возможно, Боэли решил в самом начале все потратить, закрыв все проблемные позиции, а потом уже не тратить совсем. Летом укстроит массовую чистку и понятно, что больше таких массовых закупок не будет. 🤔
Так траты в футболе всегда нужны. Нельзя один раз скупить и ждать,что эти игроки будут давать результат 5-6 лет. половина игроков которых скупили не заиграют это точно если не больше. Учитывая, что теперь у Челси дебиторская задолженность на 7-8 лет,то у клуба просто не будет денег для будущих инвестиций

Самое фиговое,что теперь трансферный баланс Челси просто уничтожающий
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Гегенпрессинг Рангника
С учётом ЗП и если считать не в фунтах, то Челси потратили миллиард. Мешок бьет всех рекорды
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sacha2
Ответ Ave Maria. Deus Vult
ученые со всего мира приехали в Лондон, чтобы вычислить размеры болта, который Челси положил на ФФП☻️
Расчёт ФФП делает ПО, по всем формулам УЭФА. ЭВМ не обманешь... гарантирую как старый программер:)
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-2
-2
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d.xoxlov
Ответ sacha2
Главное: все покупки - молодые и голодные пацаны. Например, Сантос, 18 лет. Сейчас капитанит в сб. Бразилии и клепает голы пачками. А летом будут не только эти, но и другие продажи. Думаю, что половину затрат - отобьём, включая старичков:)
Продать на 300 миллионов? Там ещё Лукаку из аренды вернётся, у которого не амортизированных несколько десятков миллионов. Интересно, кому такую прорву игроков можно скинуть, к тому же с контрактами масштабов АПЛ.
+2
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Aram Avanesian
Ответ sacha2
Главное: все покупки - молодые и голодные пацаны. Например, Сантос, 18 лет. Сейчас капитанит в сб. Бразилии и клепает голы пачками. А летом будут не только эти, но и другие продажи. Думаю, что половину затрат - отобьём, включая старичков:)
интересно, это кого надо продать чтобы 300 собрать ))
+1
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Muhammad Juraev
Ответ Совесть Черданцева
Бартомеу, у тебя достойный соперник
Так он сначала 222 миллионов получил за Неймара, затем крыша поехала
+3
0
+3
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sacha2
Ответ Reece24
Порядок. Летом продадут Обаму, Пулишича, Зиеша, Аспи, Одои, возможно Галахера, Кулибали. И будет обновлённый состав, отлично же. Нкунку, Мудрик, Энцо, Стерлинг, Хаверц, здоровые Джеймс и Чиллуэл - это другой разговор. Посмотрим, как там Канте ещё. Пока у всех горит, Боули рискует и делает. Лучше так, чем бегать со старым Обамеянгом и давать миллионные шансы Пулишичу, Зиешу или Одои.
Главное: все покупки - молодые и голодные пацаны. Например, Сантос, 18 лет. Сейчас капитанит в сб. Бразилии и клепает голы пачками. А летом будут не только эти, но и другие продажи. Думаю, что половину затрат - отобьём, включая старичков:)
+2
-2
0
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Алексей Супонинский
Ответ h9zbx6jdsd
Энцо максимум 40 лямов стоит. Дико переоцененный средний игрок
Тоже самое что и Нуньес
+2
0
+2
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Etcetera
Ответ Акира_1
Возможно, Боэли решил в самом начале все потратить, закрыв все проблемные позиции, а потом уже не тратить совсем. Летом укстроит массовую чистку и понятно, что больше таких массовых закупок не будет. 🤔
Так он в общем-то летом об этом и говорил. Просто мы привыкли, что владельцы говорят пустые слова - типа мы построим новую молодую команду, совершенно новый коллектив, никто обычно такое и не слушает. А Боулинг получается сделал то, что и обещал, купил команду, чтобы играть здесь и сейчас, а в будущем тратить столько не планирует, хочет искать молодые таланты.
+1
0
+1
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Акира_1
Ответ sacha2
Всех болел Челс - с новым чемпионским составом. После первой покупки Челс был куплен первый состав, теперь - новый этап в развитии Челс. Марк Твен, после объявления в газете: Слухи о моей смерти сильно преувеличены:)
Жаль только там тренер был харизматичный Моуринью, а тут фокусник из Брайтона без харизмы и опыта на уровне топ клубов.
+3
0
+3
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Dm Kznts
Ответ Reece24
Порядок. Летом продадут Обаму, Пулишича, Зиеша, Аспи, Одои, возможно Галахера, Кулибали. И будет обновлённый состав, отлично же. Нкунку, Мудрик, Энцо, Стерлинг, Хаверц, здоровые Джеймс и Чиллуэл - это другой разговор. Посмотрим, как там Канте ещё. Пока у всех горит, Боули рискует и делает. Лучше так, чем бегать со старым Обамеянгом и давать миллионные шансы Пулишичу, Зиешу или Одои.
пошёл ва банк?
Есть большой риск провала.
Потом будет оч сложно скинуть игроков, сидящий не только на жирных но и на очень долгих контрактах.
Тут должно быть ювелирное угадывание трансферов, иначе это будет полный фиаско.
+12
-1
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sacha2
Всех болел Челс - с новым чемпионским составом. После первой покупки Челс был куплен первый состав, теперь - новый этап в развитии Челс. Марк Твен, после объявления в газете: Слухи о моей смерти сильно преувеличены:)
+5
-3
+2
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