Фернандес о «Челси»: «Крупный клуб, который всегда борется за трофеи и недавно выиграл ЛЧ. Будем стремиться вывести его на новый уровень»

высказался о переходе в « ».

Лондонский клуб купил полузащитника у «Бенфики» за 120 миллионов евро.

«Я очень рад возможности, которую дал мне «Челси», и я сделаю все, чтобы достичь клубных целей.

Как игрок и личность, я могу предложить хорошую энергетику, и я отдам все силы и поддержу своих товарищей по команде, чтобы сделать их еще лучше.

«Челси» – крупный клуб, это клуб, который всегда борется за трофеи и недавно выиграл Лигу чемпионов. Мы будем стремиться достичь всего, чего хочет клуб, и вывести его на новый уровень.

Я еще не играл ни с кем из моих новых товарищей по команде, и у меня еще не было возможности пообщаться ни с кем из них, но я знаю, кто они такие, и я с нетерпением жду возможности поработать с ними всеми!» – сказал Фернандес.