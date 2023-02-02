Фернандес о «Челси»: «Крупный клуб, который всегда борется за трофеи и недавно выиграл ЛЧ. Будем стремиться вывести его на новый уровень»

Теги Челси премьер-лига Англия Энцо Фернандес Футбол

Энцо Фернандес высказался о переходе в «Челси». 

Лондонский клуб купил полузащитника у «Бенфики» за 120 миллионов евро. 

«Я очень рад возможности, которую дал мне «Челси», и я сделаю все, чтобы достичь клубных целей.

Как игрок и личность, я могу предложить хорошую энергетику, и я отдам все силы и поддержу своих товарищей по команде, чтобы сделать их еще лучше.

«Челси» – крупный клуб, это клуб, который всегда борется за трофеи и недавно выиграл Лигу чемпионов. Мы будем стремиться достичь всего, чего хочет клуб, и вывести его на новый уровень.

Я еще не играл ни с кем из моих новых товарищей по команде, и у меня еще не было возможности пообщаться ни с кем из них, но я знаю, кто они такие, и я с нетерпением жду возможности поработать с ними всеми!» – сказал Фернандес.

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13 комментариев

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NikoVinkovic
Готов поставить на то, что в этой ЛЧ Бенфика зайдёт дальше Челси. Даже с Аурснесом вместо Энцо.
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vik444
Это правда. Но это было давно. Лет 10-15 Челси будет прозябать в лучшем случае в середине таблицы. ЛЧ забудьте.
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Леван Мкртчян
Ответ ddddan 2
УДАЧИ ЭНЦО ФЕРНАНДЕСУ!!! ПЕРЕШЕЛ В ЛУЧШИЙ КЛУБ АНГЛИИ после топ-8
Слишком оптимистичное заявление.
Лучший клуб Англии после топ-8 -- это Ливерпуль.

См. таблицу
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Томаш Спенсер
Энцо, поправочка..
Боролся за трофеи и брал ЛЧ, когда им управляли Русские.
А теперь ты влип, Энцо, если пришел в этот ситком американский за трофеями 😎
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Febos_
Ответ psixyec
Этот клуб даже за Карабао кап не может побороться. Могли бы замахнуться на Ауди кап, но его скорее всего выиграет Тоттенхэм.
этот клуб даже в период санкции со всех сторон, когда даже деньги на заправку автобуса не было, играли в двух финалах внутри страны ))
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ddddan 2
УДАЧИ ЭНЦО ФЕРНАНДЕСУ!!!
ПЕРЕШЕЛ В ЛУЧШИЙ КЛУБ АНГЛИИ после топ-8
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psixyec
Этот клуб даже за Карабао кап не может побороться. Могли бы замахнуться на Ауди кап, но его скорее всего выиграет Тоттенхэм.
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DolJun
настрой боевой у парня, посмотрим как себя проявит
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corazón blanco
Ответ Данил Луговский
За какие там трофеи борется Челси? Жаль Энцо, перешел в фк Мем
Ну это же стандартные, дежурные фразы при переходе любого игрока в клуб с приставкой топ. Пора бы уже к этому привыкнуть.
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ARIGAMI ARIGAMI
Удачи!
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deadjoker
Если Энцо не дадут разрешение то в ближайшем матче можно будет насладиться опорной дырой составе галлахер и Лофтус.
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Данил Луговский
За какие там трофеи борется Челси? Жаль Энцо, перешел в фк Мем
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Kyancey
Удачи! Докажи, что игра на ЧМ не была разовой акцией и короткой вспышкой!
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