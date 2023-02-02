Фернандес о «Челси»: «Крупный клуб, который всегда борется за трофеи и недавно выиграл ЛЧ. Будем стремиться вывести его на новый уровень»
Энцо Фернандес высказался о переходе в «Челси».
Лондонский клуб купил полузащитника у «Бенфики» за 120 миллионов евро.
«Я очень рад возможности, которую дал мне «Челси», и я сделаю все, чтобы достичь клубных целей.
Как игрок и личность, я могу предложить хорошую энергетику, и я отдам все силы и поддержу своих товарищей по команде, чтобы сделать их еще лучше.
«Челси» – крупный клуб, это клуб, который всегда борется за трофеи и недавно выиграл Лигу чемпионов. Мы будем стремиться достичь всего, чего хочет клуб, и вывести его на новый уровень.
Я еще не играл ни с кем из моих новых товарищей по команде, и у меня еще не было возможности пообщаться ни с кем из них, но я знаю, кто они такие, и я с нетерпением жду возможности поработать с ними всеми!» – сказал Фернандес.
Лучший клуб Англии после топ-8 -- это Ливерпуль.
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Боролся за трофеи и брал ЛЧ, когда им управляли Русские.
А теперь ты влип, Энцо, если пришел в этот ситком американский за трофеями 😎
ПЕРЕШЕЛ В ЛУЧШИЙ КЛУБ АНГЛИИ после топ-8