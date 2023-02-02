Руй Кошта: «Энцо отказался остаться в аренде, хотя не потерял бы ни евро. Тогда я понял, что больше не хочу видеть его в «Бенфике». За нас будут играть только те, кто этим гордится!»

Теги Челси высшая лига Португалия Бенфика Руй Кошта премьер-лига Англия Энцо Фернандес Футбол

Президент «Бенфики» Руй Кошта рассказал, как клуб пытался удержать Энцо Фернандеса.

Хавбек был продан «Челси» за 121 млн евро в последний день зимнего трансферного окна.

«Новое предложение поступило за два дня до закрытия окна, и Энцо потребовал его отпустить. Мы дали ему все возможности для того, чтобы остаться, но он абсолютно не был готов их рассматривать.

Мы создали такую ситуацию, в которой он мог бы играть за нас до конца сезона и не потерять ни пенни. В обед 31 января я положил на стол предложение выкупить его сейчас и оставить до лета – с учетом соответствующего снижения суммы. Но футболист категорически отказался оставаться в «Бенфике», и это все изменило.

Футболист не захотел остаться, не захотел показать свою преданность клубу. Он отказался остаться, хотя не потерял бы ни одного евро! Вот тогда я и подумал, что Энцо больше не сможет играть за «Бенфику». Мне нужно управлять клубом, и я, как президент и болельщик, не хотел видеть Энцо в «Бенфике». Он больше не имел права войти в раздевалку «Бенфики».

Мы пытаемся построить команду из игроков, преданных клубу, и я больше не хотел, чтобы Энцо носил нашу футболку. Я не буду расстраиваться из-за ухода такого игрока. За нас будут играть только те, кто гордится своим нахождением в «Бенфике»!

Мы сделали все, чтобы этого трансфера не состоялось, моя совесть чиста. Я делал то, что в интересах «Бенфики». Мы делали все, чтобы не пришлось продавать Энцо посреди сезона, я настаивал на том, что без выплаты отступных он не уйдет. Но Энцо изначально не хотел оставаться», – сказал португалец.

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7 комментариев

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2vdhrvmmzf
Ответ Arima Baki
Ещё парочка таких идиотских заявлений и разрушит к чертям хорошо слаженный механизм продаж и поиска талантов, получил огромные деньги так сиди и радуйся а то молодые таланты ещё раз подумают прежде чем идти в Бенфику с такими то заведениями
А что не так в этом заявлении?
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Александра Александрова
Футболист хочет расти , тут же дело , не только в деньгах !
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Егор Крид58
ну вот если не Челси, не кто бы не взял Энцо за 120. Его цена 40-70 не больше. Макалистер провёл ЧМ ещё лучше
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-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kt7b2yvf89
Энцо хотел в Челси
0
-1
-1
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Arima Baki
Ещё парочка таких идиотских заявлений и разрушит к чертям хорошо слаженный механизм продаж и поиска талантов, получил огромные деньги так сиди и радуйся а то молодые таланты ещё раз подумают прежде чем идти в Бенфику с такими то заведениями
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
молодец, жаль что не понял это раньше
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Челышев
Мощный
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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