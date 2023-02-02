Руй Кошта: «Энцо отказался остаться в аренде, хотя не потерял бы ни евро. Тогда я понял, что больше не хочу видеть его в «Бенфике». За нас будут играть только те, кто этим гордится!»

Президент «Бенфики» рассказал, как клуб пытался удержать .

Хавбек был продан « » за 121 млн евро в последний день зимнего трансферного окна.

«Новое предложение поступило за два дня до закрытия окна, и Энцо потребовал его отпустить. Мы дали ему все возможности для того, чтобы остаться, но он абсолютно не был готов их рассматривать.

Мы создали такую ситуацию, в которой он мог бы играть за нас до конца сезона и не потерять ни пенни. В обед 31 января я положил на стол предложение выкупить его сейчас и оставить до лета – с учетом соответствующего снижения суммы. Но футболист категорически отказался оставаться в «Бенфике», и это все изменило.

Футболист не захотел остаться, не захотел показать свою преданность клубу. Он отказался остаться, хотя не потерял бы ни одного евро! Вот тогда я и подумал, что Энцо больше не сможет играть за «Бенфику». Мне нужно управлять клубом, и я, как президент и болельщик, не хотел видеть Энцо в «Бенфике». Он больше не имел права войти в раздевалку «Бенфики».

Мы пытаемся построить команду из игроков, преданных клубу, и я больше не хотел, чтобы Энцо носил нашу футболку. Я не буду расстраиваться из-за ухода такого игрока. За нас будут играть только те, кто гордится своим нахождением в «Бенфике»!

Мы сделали все, чтобы этого трансфера не состоялось, моя совесть чиста. Я делал то, что в интересах «Бенфики». Мы делали все, чтобы не пришлось продавать Энцо посреди сезона, я настаивал на том, что без выплаты отступных он не уйдет. Но Энцо изначально не хотел оставаться», – сказал португалец.