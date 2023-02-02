У Месси 44 (26+18) очка в 33 матчах сезона за «ПСЖ» и Аргентину

Нападающий «ПСЖ» забил « » (3:1) в 21-м туре Лиги 1.

На 72-й минуте форвард в штрафной площади соперника вышел один на один с вратарем после паса хавбека и отправил мяч в сетку.

В текущем сезоне 35-летний игрок провел 33 матча за «ПСЖ» и сборную , забил 26 голов и отдал 18 результативных пасов.

В чемпионате Франции Месси делит первое место по ассистам с Неймаром – у форвардов « » по 10 передач.