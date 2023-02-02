У Месси 44 (26+18) очка в 33 матчах сезона за «ПСЖ» и Аргентину

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Монпелье Фабиан Руис Футбол

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси забил «Монпелье» (3:1) в 21-м туре Лиги 1.

На 72-й минуте форвард в штрафной площади соперника вышел один на один с вратарем после паса хавбека Фабиана Руиса и отправил мяч в сетку.

В текущем сезоне 35-летний игрок провел 33 матча за «ПСЖ» и сборную Аргентины, забил 26 голов и отдал 18 результативных пасов.

В чемпионате Франции Месси делит первое место по ассистам с Неймаром – у форвардов «ПСЖ» по 10 передач.

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48 комментариев

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Men77
Ответ -=Neytron=-
Я не спорю, что на опыте) но у него в сборной мотивация безграничная, смотришь матчи Месси в сборной и как будто уходишь в прошлое лет на 10, совершенно другой игрок., чем в клубе. В ПСЖ видимо не знают рецепт успеха, где нужно просто отдать мяч Королю и он всё сделает, ищут черепаху, который по факту реализует 30% своих голевых шансов!
Ну не знаю. То, что в сборной другой игрок - это да. Там он лидер безусловный для игроков. Но я бы не сказал, что он играет как 10 лет назад. Все таки физику не обманешь. Вот взять момент с Гвардиолой, он был на два корпуса впереди него и в молодости он убежал бы. А так на опыте выдал шедевр.
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akbar djuraev
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-=Neytron=-
Ответ Men77
10 лет назад он был инопланетянином. Но как ни странно, все важные трофеи со сборной он выиграл под конец карьеры, видимо на опыте.
Я не спорю, что на опыте) но у него в сборной мотивация безграничная, смотришь матчи Месси в сборной и как будто уходишь в прошлое лет на 10, совершенно другой игрок., чем в клубе. В ПСЖ видимо не знают рецепт успеха, где нужно просто отдать мяч Королю и он всё сделает, ищут черепаху, который по факту реализует 30% своих голевых шансов!
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Men77
Ответ -=Neytron=-
Вы видели его футбол уровня Барселоны, только честно? Поставил + конечном за комментарий авансом, но сейчас его футбол к сожалению далёк от совершенства, человеку уже 35 лет, отсутствие мотивации как-никак и 24-летний Мбаппе в составе. Лео в основном играет на команду сейчас, но сегодня когда он остался на поле без Нея и Мбаппе сразу включился на полную и тут же 1-3 победили, от Лео в основном шли обострения, он был номером №1 в команде. Вот он уровень, но конечно не такой как был 7-10 лет назад!
10 лет назад он был инопланетянином. Но как ни странно, все важные трофеи со сборной он выиграл под конец карьеры, видимо на опыте.
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-=Neytron=-
Ответ Глаукома Скоулза
Заходишь в комменты таких новостей и уже заранее знаешь, что самым заплюсованным будет коммент про Роналду)
Самый заминусованный) нечего лав0чнику-верблюду на ветке Короля👑делать!!!
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нелюбитель футбола
Ответ Wild91688
Месифаны как стервятники
Конечно... А как по-другому... Бумеранг всегда возвращается... Ждите его постоянно ..
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Goofts
Месси, без черепашки может играть на острие, а не в глубине, сразу ПСЖ оживает, не ищут игроки Месси, что бы мяч вручить, а каждый думает как атаку развивать.
Тренеру надо делать выводы
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нелюбитель футбола
Ответ SCHOKKKK
Почему этот преступник еще не в тюрьме?😂
Судьи скоро разберутся... За взятие налом в Италии много дают... Тут и друг Морган не поможет..
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aslvowk@mail.ru
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Не просто парень, а очень аппетитный парень😏
Не просто аппетитный парнишка, а самый настоящий фрукт :)
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-=Neytron=-
Ответ corazón blanco
Киборг какой-то, казалось бы только ленивый не пинал Месси в прошлом сезоне, сколько штанг и перекладин выбил. А он как Феникс, воскрес и показывает футбол уровня времен Барселоны, великий.
Вы видели его футбол уровня Барселоны, только честно? Поставил + конечном за комментарий авансом, но сейчас его футбол к сожалению далёк от совершенства, человеку уже 35 лет, отсутствие мотивации как-никак и 24-летний Мбаппе в составе. Лео в основном играет на команду сейчас, но сегодня когда он остался на поле без Нея и Мбаппе сразу включился на полную и тут же 1-3 победили, от Лео в основном шли обострения, он был номером №1 в команде. Вот он уровень, но конечно не такой как был 7-10 лет назад!
+5
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+5
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SCHOKKKK
Почему этот преступник еще не в тюрьме?😂
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Глаукома Скоулза
Заходишь в комменты таких новостей и уже заранее знаешь, что самым заплюсованным будет коммент про Роналду)
+1
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art.shu05@gmail.com
Вроде новость о Месси, а комменты а Роналду)
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-=Neytron=-
Ответ simplehumble
Великий игрок в величайшей форме!!!
Далёк от своей величайшей формы к сожалению, после ЧМ, мотивации уже нет и как бы Отец не говорил, что мотивация - это привезти ЛЧ в Париж, это конечно слабовато. Человек завоевал 4 ЛЧ для своего родного клуба, ЧМ выиграл для своей страны, играя с бомжами практически. Сейчас играет спустя рукава, но всё равно видно, что результаты клуба для него не безразличны, настоящий профессионал, с большой буквы!
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Unreal Thierry
Ответ Кот Ученый
Роналду там еще не забивал)
Забивал на голы.
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Комил Мирзаев
Месси лучше игрок история футбол!!!
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Рамзан Нальгиев
Ответ Фанат Лионеля Месси
Напомню ,что этому человеку (а может и нет:) летом будет 36
и это в 34, 4 лет?)))))
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Рамзан Нальгиев
Ответ Фанат Лионеля Месси
Спортс ,можете ещё выложить новость ,о том ,что Месси обогнал Роналду по голам за клубы топ 5 лиг ЕВРОПЫ При этом сыграл на сотню с лихвой меньше матчей
это будет после Насра, пока не время, время С ря Ть
+1
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vwzx8mx5vh
Ответ Los Galácticos
Роналду 495 - Месси 489
На самом деле там много статы и если брать все матчи в топ5 без товарняков то Месси впереди 697 vs 696
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Кино Музыка
Еще сотню голов забьет кам минимум.
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Алибек Багаутдинов
Ответ Фанат Лионеля Месси
Спортс ,можете ещё выложить новость ,о том ,что Месси обогнал Роналду по голам за клубы топ 5 лиг ЕВРОПЫ При этом сыграл на сотню с лихвой меньше матчей
Нет, именно в топ 5 лигах Европы сыграл на 84 матча меньше.
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Андрей Бабушкин
Ответ simplehumble
А как в прошлом сезоне все фанбои криша грязью поливали когда месси, не мог набирать форму. Прошло время и все стало на круги своя
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-10
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Максим Иванов
Ответ Los Galácticos
Скоро 500 голов оформит в топ-5 лиг, станет первым в истории. Вот на фоне его стабильности понимаешь что пипец просто, Мбаппе уже в 24 года психологически не вывозит, а этот уже больше 15 лет на запредельно высоком уровне находится, это никому в будущем нереально будет повторить, рекорды Месси будут вечными.
Согласен его рекорды будут вечны
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nugoboss
Месси и в Африке Месси 😁🤘
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Burel
Ответ Amroyan
Не 0+0 в Верблюд-лиге, но тоже неплохо
ахаха 😂😂😂👍👍
+2
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