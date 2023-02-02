Бекхэм назвал Месси любимым игроком: «Лео – отличный отец, у него замечательный характер. Он играет со свободой и страстью»

назвал своего любимого футболиста.

«Это должен быть . Я люблю Лео по многим разным причинам. Я люблю его, потому что он отличный отец, я люблю его, потому что у него замечательный характер.

Но я думаю, что люблю его и по той причине, по которой его любят все: за его манеру играть со страстью, со свободой и за то, как он сыграл на чемпионате мира в Катаре. Победа на ЧМ была для него невероятным моментом», – сказал бывший полузащитник сборной Англии.