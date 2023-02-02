Бекхэм назвал Месси любимым игроком: «Лео – отличный отец, у него замечательный характер. Он играет со свободой и страстью»

Теги ПСЖ Лионель Месси Дэвид Бекхэм лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Футбол

Дэвид Бекхэм назвал своего любимого футболиста. 

«Это должен быть Месси. Я люблю Лео по многим разным причинам. Я люблю его, потому что он отличный отец, я люблю его, потому что у него замечательный характер.

Но я думаю, что люблю его и по той причине, по которой его любят все: за его манеру играть со страстью, со свободой и за то, как он сыграл на чемпионате мира в Катаре. Победа на ЧМ была для него невероятным моментом», – сказал бывший полузащитник сборной Англии.

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37 комментариев

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Тор 100
Что правда то правда
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Виталий Ан
Вот чего стоит не переход в Лос Анджелес Гэлакси. Скоро саудовская Аравия докажет что Лео не футболист.
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gPk
Ответ ZamoRano
Я слушаю Рик Росса и пью гленфиддич 40 в своем особняке, а что делаешь ты салага? Развлекай папу, пока он на чилле...
Ну пока только ты людей на спортсе развлекаешь))
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umnik3
Ответ avcgloronalduMU
а ещё Месси будущий совладелец Интер Майами )) и вообще у них один спонсор с бэкхемом - Адидас
Ты, покупая, майку Адидас - спонсор Месси. Умри от осознания этого факта.
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avcgloronalduMU
а ещё Месси будущий совладелец Интер Майами )) и вообще у них один спонсор с бэкхемом - Адидас
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Lavinka
Даже Роналду не сможет назвать Бекхэма некрасивым !
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ZamoRano
Ответ gPk
Получается ,что уже взрослый дядька ,а судя по комментария обычный школьник)) Не зря у тебя фанат Роналду , вы даже похожи.Уже старики ,а интеллект как у 5-ти классников)
Я слушаю Рик Росса и пью гленфиддич 40 в своем особняке, а что делаешь ты салага? Развлекай папу, пока он на чилле...
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Winterburn
Ответ pq
вот казалось бы Бэкхем, а все равно некрасивый. Чудеса
Бэкхем смотрелся в зеркало еще до того, как это стало мэйнстримом))
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gPk
Ответ ZamoRano
Малыш, я футбол смотрю больше, чем ты живёшь на свете. Я застал чемпионство Лидса с кантона и даже победу Уимблдона в кубке Англии, плыви мимо...
Получается ,что уже взрослый дядька ,а судя по комментария обычный школьник))
Не зря у тебя фанат Роналду , вы даже похожи.Уже старики ,а интеллект как у 5-ти классников)
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Терминатор///Айлбибекович
Лео показывает магию на поле.Когда мяч оказывается Месси всегда ждешь что то невероятное.Таких футболистов никогда не было и возможно никогда не будет.
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Константин Кв
Ответ ZamoRano
Так бекхем такой же нагеленный с кучей пластических операций, глянь фотки молодого бэкхема - сельский квазиморда с кривыми зубами🤣
Криштиану, ты следишь за комментариями на Спортсе? Вау.
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Muhammad Juraev
Ответ ZamoRano
Так бекхем такой же нагеленный с кучей пластических операций, глянь фотки молодого бэкхема - сельский квазиморда с кривыми зубами🤣
Ты точно фото молодого Бекхэма увидел или перепутал молодого кринжа с Бекхэмом?)
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Константин Кв
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Сойдёмся на том, что он всё-таки красивый, но неаппетитный☹️
Может и аппетитный, но точно не спелая, сочная клубничка!
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Muhammad Juraev
Ответ psixyec
Бэкхем хайпится, его можно понять. Ещё недавно считал Криша лучшим, а как только в инсте у пепси стало больше лайков, Дэвид переобулся.
Он никогда не говорил, что кринж лучший!
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Pb-SE
Ответ Фанат Лионеля Месси
Тут прямо 1 удар за 2 для глоров Роналду Бывший игрок Риала и легендарная 7 МЮ
Я совсем не фанат Роналду, но в МЮ они оба были примерно одинаково успешны (если не брать второй заход Роналду), а в Реале у Роналду получилось гораздо лучше чем у Бекса.
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ZamoRano
Ответ Pb-SE
Сразу видно молодежь. В конце 90-х спроси любую девушку: "каких футболистов ты знаешь?",- ответит: "Бекхэм, он такой красавчик".
Малыш, я футбол смотрю больше, чем ты живёшь на свете. Я застал чемпионство Лидса с кантона и даже победу Уимблдона в кубке Англии, плыви мимо...
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прощай Роналду
Играет со страстью да, на ЧМ было просто немецкое по#но❤️
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Pb-SE
Ответ ZamoRano
Так бекхем такой же нагеленный с кучей пластических операций, глянь фотки молодого бэкхема - сельский квазиморда с кривыми зубами🤣
Сразу видно молодежь. В конце 90-х спроси любую девушку: "каких футболистов ты знаешь?",- ответит: "Бекхэм, он такой красавчик".
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Гусейн Магомедрасулов
У Месси замечательный характер, у Роналду же он просто отвратительный . Роналду -это пример лицемерия, как и его нынешнее хозяева, которые платят 200 миллионов. А могли бы эти деньги пустить на голодающих. Люди которые являются руководителями исламской страны, " хороший" пример подают .
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ZamoRano
Ответ Attack Sir
Нет, ну если и Бэкхем некрасивым окажется...
https://www.standard.co.uk/news/standard-pictures/the-highs-and-lows-of-david-beckham-s-career-7350576.html
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AF007
Ответ ZamoRano
Так бекхем такой же нагеленный с кучей пластических операций, глянь фотки молодого бэкхема - сельский квазиморда с кривыми зубами🤣
Ну хоть не отрицаешь, что сам рончик тот еще уродец в середине нулевых)
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TAGAY
Ответ psixyec
Бэкхем хайпится, его можно понять. Ещё недавно считал Криша лучшим, а как только в инсте у пепси стало больше лайков, Дэвид переобулся.
не из за ЧМ, а из за лайков?! да, я чуть с ума не сошел когда говорили что фаны крирор пошли лайкать яйцо,что Лео не превзошел рекорд по лайкам, теперь из за тебя верю в это) вы и на это способны!
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ubAA
Ответ MikhaL
Играть со свободой - это про Кокорина.
😁
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ pq
вот казалось бы Бэкхем, а все равно некрасивый. Чудеса
Сойдёмся на том, что он всё-таки красивый, но неаппетитный☹️
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ZamoRano
Ответ Attack Sir
Нет, ну если и Бэкхем некрасивым окажется...
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