Бекхэм назвал Месси любимым игроком: «Лео – отличный отец, у него замечательный характер. Он играет со свободой и страстью»
Дэвид Бекхэм назвал своего любимого футболиста.
«Это должен быть Месси. Я люблю Лео по многим разным причинам. Я люблю его, потому что он отличный отец, я люблю его, потому что у него замечательный характер.
Но я думаю, что люблю его и по той причине, по которой его любят все: за его манеру играть со страстью, со свободой и за то, как он сыграл на чемпионате мира в Катаре. Победа на ЧМ была для него невероятным моментом», – сказал бывший полузащитник сборной Англии.
Не зря у тебя фанат Роналду , вы даже похожи.Уже старики ,а интеллект как у 5-ти классников)