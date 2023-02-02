Нгамале о лучшем в истории: «Месси. Он выиграл вообще все, что возможно»

считает лучшим футболистом в истории.

– выиграла чемпионат мира. Заслужила ли она это?

– Считаю, что заслужила. Я смотрел все матчи, мне аргентинцы очень нравились.

К сожалению, они проиграли первую игру, но такое случается в футболе. Может быть, не настроились на Саудовскую Аравию.

Наверное, это была лучшая команда турнира. Особенно, конечно, Месси, он заслужил трофей. Я следил за ним лично и за всей командой.

– Вечный вопрос, все об этом говорят. Кто лучший футболист в истории?

– Для меня – Месси, потому что он выиграл вообще все, что возможно, – сказал полузащитник «Динамо».

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