Нгамале о лучшем в истории: «Месси. Он выиграл вообще все, что возможно»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Динамо Москва ЧМ-2022 Муми Нгамале Спорт-Экспресс Футбол

Муми Нгамале считает Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

– Аргентина выиграла чемпионат мира. Заслужила ли она это?

– Считаю, что заслужила. Я смотрел все матчи, мне аргентинцы очень нравились.

К сожалению, они проиграли первую игру, но такое случается в футболе. Может быть, не настроились на Саудовскую Аравию.

Наверное, это была лучшая команда турнира. Особенно, конечно, Месси, он заслужил трофей. Я следил за ним лично и за всей командой.

– Вечный вопрос, все об этом говорят. Кто лучший футболист в истории?

– Для меня – Месси, потому что он выиграл вообще все, что возможно, – сказал полузащитник «Динамо».

«В России не чувствую никаких рисков. Все отлично». Нгамале о переходе в «Динамо»

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
romanisti89
а ФНЛ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДЖИН
Легендарный нгалмалле о легендарном Месси. Уважаю.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кино Музыка
Все футболисты за Месси. Хоть тресни)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vatikan
Роналду отписался от Нгамале
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zidan GOAT
Ответ AF007
Даже там никто не назовёт лучшим в истории алжирского физрука
Ну правильно, там адекватных людей не наблюдалось
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AF007
Ответ Zidan GOAT
Давайте ещё с медиалиги кого то спросите и сделайте из этого новость
Даже там никто не назовёт лучшим в истории алжирского физрука
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zidan GOAT
Давайте ещё с медиалиги кого то спросите и сделайте из этого новость
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Раиль Гайнетдинов
У Месси нет кубка ФНЛ , по этому не лучший 👌🏻
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nightblackwolf
Не поспоришь, всё по фактам разложено!
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fedoseich
Спору нет! Ключевой показатель.
Но за некоторых величайших игроков в истории в разрезе международных трофеев обидно. У них с условными Либерией, Сев.Ирландией, Швецией и т.п. шансов что-то выиграть было немного
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий