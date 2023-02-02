Нгамале о лучшем в истории: «Месси. Он выиграл вообще все, что возможно»
Муми Нгамале считает Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.
– Аргентина выиграла чемпионат мира. Заслужила ли она это?
– Считаю, что заслужила. Я смотрел все матчи, мне аргентинцы очень нравились.
К сожалению, они проиграли первую игру, но такое случается в футболе. Может быть, не настроились на Саудовскую Аравию.
Наверное, это была лучшая команда турнира. Особенно, конечно, Месси, он заслужил трофей. Я следил за ним лично и за всей командой.
– Вечный вопрос, все об этом говорят. Кто лучший футболист в истории?
– Для меня – Месси, потому что он выиграл вообще все, что возможно, – сказал полузащитник «Динамо».
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Но за некоторых величайших игроков в истории в разрезе международных трофеев обидно. У них с условными Либерией, Сев.Ирландией, Швецией и т.п. шансов что-то выиграть было немного