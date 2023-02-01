Феллер об Аргентине: «Никто, кроме выдающегося Месси, не должен говорить, что они лучше Германии. Они защищались впечатляюще, и это сделало их чемпионами мира»

Теги ПСЖ бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Руди Феллер ЧМ-2022 Футбол

Руди Феллер заявил, что сборная Германии не хуже команды Аргентины. 

«У нас все еще очень хорошая команда. Кроме Лионеля Месси, который выдающийся игрок и которому все желали получить титул чемпиона мира, никто не должен говорить мне, что Аргентина лучше нас», – сказал менеджер сборной Германии

«Но они [аргентинцы] защищались с невероятной страстью. Они защищались впечатляюще, и это сделало их чемпионами мира», – добавил бывший главный тренер сборной Германии.

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41 комментарий

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Айлин 1990
Ответ Arthur Jacob
Аргентина забила как минимум 2 мяча каждому сопернику (кроме СА). Забила больше чем Франция 2018, Испания 2010 и Италия 2006. Но выиграли за счёт обороны )))
Если это правда, то в двойне впечатляет победа Аргентины. Это просто супер победа, с лучшим игроком в истории в составе.
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Владимир Сказочный
Ответ AF007
По классу исполнителей Аргентина сейчас действительно где-то между Италией и Уругваем. О чем глорики фруктового кстати массово и строчили до начала ЧМ. И то, что Величайший затащил кубок всего лишь с седьмой командой чемпионата по трансферной стоимости, сделало его триумф еще более легендарным
Сложно понять, насколько круты сейчас Энцо, Мак, Альварес и Молина. Возможно, они как раз сейчас вышли на уровень мировых топов, но воспринимаются все еще как крепкие середняки. Ромеро, Месси и Ди Мария уже состоялись ка топы. То есть потенциально эта команда на финал выходила с 7-ю топами в составе. Плюс крепкие Де Поль и Отаменди. Получается, Аргентина не особо-то и слабее остальных фаворитов.
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татьяна
Ответ Дмитрий Чидакин
Германию тупо поимели на этом Мундиале. И на прошлом.
Точно
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татьяна
Ответ middlegame
Выразил свое мнение. То, что Леонель это лучший игрок в истории футбола правда. На счёт хуже или лучше та или иная сборная считаю вопрос риторический. Но Аргентина чемпион мира , а Германия уехала домой на ранних стадиях. Вот и все .
Все правильно.
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Vlad
Ответ Рагим Гиримов
По случайности, вот почему
А в 2018 тоже по случайности проиграли южной Корее?
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Рагим Гиримов
Ответ Vinnipukh Vinni
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Vinnipukh Vinni
Ответ Рагим Гиримов
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Eikei
Ответ Caterina
Они были лучше соперника в каждом из матчей. И не абстрактно, а на поле. Именно это и требуется от Чемпиона.
Рад за вас, я знаю вы ждали)))
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Vardy
Старый, в себя прийди! В нынешнем составе Бундестим нет ни одного этнического немца (+ -)
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Леван Сиукаев
Фюлер так говорит что,если кто то не следил за Аргентинцами на ЧМ,то подумает что они играли в стиле Атлетико(лучшых времён),но это далеко не так,Арги переиграли всех своих соперников и в созидании тоже(в разной степени канечно),даже с хвалёнными французами до 70-й минуты,игра шла чуть не в одни ворота.а на счёт немцев соглашусь,и я тоже, их на ряду с французамы считал главнимы фаворитамы но не вышло(отвлеклис на более важные вещи,чем ЧМ )
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Старый Негр
Типичная для пенальтиста фигня))) Чемп выиграла "впечатляющая защита", а великим назван почему-то не имеющий к защите никакого отношения Месси) Реально выдающаяся способность получать незаслуженное у человека.
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fatei4
Ответ 0mertas626
Это кому они проиграли на мундиале последнем 4:0?
Из серии " не 4-0, а 4-2... не проиграли, а выиграли" 😀
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RembaXXX
С такой административной поддержкой не выиграть титул было бы действительно сложно, но Аргентина почти умудрилась это сделать.
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ДЖИН
Ответ Рагим Гиримов
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Не плачь, все будет хорошо. Аха-ах)
+5
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Ilya Mukhachev
Это же Руди. Отличный форвард, но обычный в жизни функционер. Не более. Скажите Беккенбауэру, что Германия при нем только благодаря защите выиграла финал 90 и он посмеется в ответ. То же и с Руди. Ну такое, ляпнул и ляпнул.
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Arthur Jacob
Ответ AF007
По классу исполнителей Аргентина сейчас действительно где-то между Италией и Уругваем. О чем глорики фруктового кстати массово и строчили до начала ЧМ. И то, что Величайший затащил кубок всего лишь с седьмой командой чемпионата по трансферной стоимости, сделало его триумф еще более легендарным
Класс исполнителей как правило не решает, важнее сыгранность + мотивация + опыт
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Рагим Гиримов
Ответ ДЖИН
за 3 последних чемпа Арги были дважды в финале и 2018 уступили только Франции. Они лучше сборной Германии . 3 жды доходили до финала Копы Америка. Это самая сильная сборная на данный момент. На втором месте Франция. Что касается Германии - то как ее выкидывает то сборная кореи из чемпа, то япония , а-аах). И Арги самая атакующая сборная. У них нет стиля автобуса как у Италии.
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Arthur Jacob
Аргентина забила как минимум 2 мяча каждому сопернику (кроме СА). Забила больше чем Франция 2018, Испания 2010 и Италия 2006. Но выиграли за счёт обороны )))
+15
-2
+13
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Why always me?!
Германия второй ЧМ подряд из группы не вышла. Она хуже Аргентины.
+5
-1
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Рагим Гиримов
Ответ Комрон Махбубов
вот поэтому Германия вылетела на групповом этапе?
По случайности, вот почему
+1
-6
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Рагим Гиримов
Ну так и есть, а кто собственно спорил то с Фёллером?
+2
-3
-1
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Терминатор///Айлбибекович
Ответ Лысина Зидана
Когда 4:0 проиграли тоже играли лучше?
Ты о чем?Я вообще не припомню,что бы Аргентина -4-0 проигрывала).Когда это было?
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ДЖИН
Ответ AF007
По классу исполнителей Аргентина сейчас действительно где-то между Италией и Уругваем. О чем глорики фруктового кстати массово и строчили до начала ЧМ. И то, что Величайший затащил кубок всего лишь с седьмой командой чемпионата по трансферной стоимости, сделало его триумф еще более легендарным
Те тока Лионель , но и другой Лионель = толковый тренер, который даже найдет место для среднего футболиста. Вратарь Аргов спасал там где величайший не смог бы.
+5
-5
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vel
Эта Аргентина не играла от обороны. В отличии от прошлого чемпиона мира Франции.
Это Аргентина играла в отличный, гибкий футбол, за которым было интересно наблюдать с первого, до последнего матча.

Заслуженнейшее чемпионство.
+22
-3
+19
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Я Гражданин Мира
Ответ Caterina
Они были лучше соперника в каждом из матчей. И не абстрактно, а на поле. Именно это и требуется от Чемпиона.
Он и этого говорит
+1
-1
0
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