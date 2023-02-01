Феллер об Аргентине: «Никто, кроме выдающегося Месси, не должен говорить, что они лучше Германии. Они защищались впечатляюще, и это сделало их чемпионами мира»
Руди Феллер заявил, что сборная Германии не хуже команды Аргентины.
«У нас все еще очень хорошая команда. Кроме Лионеля Месси, который выдающийся игрок и которому все желали получить титул чемпиона мира, никто не должен говорить мне, что Аргентина лучше нас», – сказал менеджер сборной Германии.
«Но они [аргентинцы] защищались с невероятной страстью. Они защищались впечатляюще, и это сделало их чемпионами мира», – добавил бывший главный тренер сборной Германии.
Это Аргентина играла в отличный, гибкий футбол, за которым было интересно наблюдать с первого, до последнего матча.
Заслуженнейшее чемпионство.