Карпин о Федуне: «Если человек говорит «да», а через час – «нет», то для него слова ничего не значат. А для меня ничего не значит, что говорит он. Только смеюсь»
Валерий Карпин рассказал о работе с Леонидом Федуном в «Спартаке».
«Не могу определить в процентном отношении, насколько практика работы с Леонидом Федуном совпала с тем, что он обещал при первой встрече, когда летом 2008 года он позвал меня сначала на должность гендиректора. Были разные периоды. Если в первый год было примерно так, как мы договаривались, то потом многое менялось. В зависимости от результатов.
Чем больше узнаешь любого человека, тем лучше понимаешь цену его словам. Поначалу не знал, что если Федун в десять утра говорит «да», то это совершенно не означает, что «да» будет и в полдень. За какие-то два часа все могло измениться. Но такое происходило постоянно, и постепенно я стал все понимать и учитывать. Это и называется опытом.
Глубоко внутри меня сохранилось чувство переживания за «Спартак» как за клуб, которому отдал в разных ролях много лет, но это не имеет никакого отношения к Федуну. «Спартак» – это «Спартак». Федун – это Федун.
Да, сейчас (запись монолога сделана до ухода Леонида Федуна с поста председателя совета директоров – прим.) он владелец клуба. Но и в «Барселоне», и в «Реале» меняются президенты, и разные люди проводят совершенно разную политику. Так же когда-то произойдет и со «Спартаком». Не знаю, буду к этому времени жив или нет. Может, и умру. Но Федун же тоже не вечен.
Бесполезно рассуждать, что можно было бы сделать по-другому, когда ты не можешь ничего изменить. По-другому общаться с Федуном? Вместо ста раз говорить ему тысячу раз о том, что надо сделать? И, может, тогда бы он что-то услышал?
Мне смешно, когда читаю, что у меня есть обида, ожесточение на его «сбитого летчика» по отношению ко мне в 2014-м. Он говорит и говорит. Что-то, извините, сморозил – через три секунды забыл. Потом подходит ко мне на сборах в Австрии: «О, Валера, как дела? Какая у тебя борода!»
Ну, что тут можно сказать... Если человек говорит «да», а через час – «нет», то для него слова ничего не значат. А для меня ничего не значит то, что говорит он. Только смеюсь.
Что касается совмещения постов гендиректора и главного тренера – в той конфигурации, работая с Федуном, считал, что так было лучше, чем только тренировать. В нормальной ситуации, в правильно организованном клубе, это на сто процентов неправильно.
А можно ли это было переварить физически... Ну не умер же! Значит, можно было», – рассказал главный тренер «Ростова» и сборной России.
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Глубоко в жопе
Карпин - вор спартаковских надежд
Я был рад первое время, когда он гендиректором стал. Но зачем он в тренеры полез, без лицензии к тому же на тот момент?(привет от мостового)
В то время я ещё не знал, что он и попов на тамбовских всю жизнь горбатились
Ситуация с Эмери для меня поставила крест на этом клоуне и дзюпе
Пусть расскажет, за что газовый РФС в 2012 дал ему ЗМС
Федун глыба а при Карпине наша сборная не попала напрямую из группы на чм22.
Я вообще не понимаю за какие такие заслуги якобы гражданин Эстонии и якобы гражданин Испании Карпин оказался у руля нашей сборной?
Я не знаю повлияло ли что Карпин в 2005г играл в пляжный когда одновременно, в том же году 2005 в пляжный играл и Алаев бывший генсек а ныне работник РПЛ? Может быть это совпадение - не знаю, но в штаб сборной одновременно с Карпином вошёл и Писарев из пляжного.
Я всегда буду считать что если Бы рфс не уволил Черчесова и не назначил Карпина то наша сборная попала бы из группы напрямую на чм22.
Ничего личного ни к кому - просто про футбол.
Валера, но ты не один смеешься, многим не нравилось управление федуна
Валера, не ты один смеялся.
Федуну благодарность от всех футбольных болельщиков России.