Мостовой о Карпине и Шалимове: «Не знаю, почему они унизить меня хотят все время. Спроси у Шалимова, когда протрезвеет»
Александр Мостовой высказался о конфликте с Игорем Шалимовым.
– Что у вас за полемика бесконечная с Карпиным и Шалимовым на тему «Кто чего добился»? Вместе начинали, чего сейчас-то делить?
– Задай этот вопрос Шалимову в первую очередь. Но когда он протрезвеет.
Не знаю, почему они все время хотят меня унизить. Дескать, они кем-то стали, а я нет. Надо оставаться людьми – это главное, – сказал экс-хавбек «Спартака».
Игорь Шалимов: «Мостовой – жадный и завистливый. Крысеныш, в 94-м повел себя как предатель. Я над ним смеюсь»
Валерий Карпин: «Мостовой, Радимов? Кто эти люди? Они много кого тренировали?»
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии