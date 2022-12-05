Мостовой о Карпине и Шалимове: «Не знаю, почему они унизить меня хотят все время. Спроси у Шалимова, когда протрезвеет»

высказался о конфликте с .

– Что у вас за полемика бесконечная с Карпиным и Шалимовым на тему «Кто чего добился»? Вместе начинали, чего сейчас-то делить?

– Задай этот вопрос Шалимову в первую очередь. Но когда он протрезвеет.

Не знаю, почему они все время хотят меня унизить. Дескать, они кем-то стали, а я нет. Надо оставаться людьми – это главное, – сказал экс-хавбек «Спартака».

Игорь Шалимов: «Мостовой – жадный и завистливый. Крысеныш, в 94-м повел себя как предатель. Я над ним смеюсь»

Валерий Карпин: «Мостовой, Радимов? Кто эти люди? Они много кого тренировали?»

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ