Мостовой о Карпине и Шалимове: «Не знаю, почему они унизить меня хотят все время. Спроси у Шалимова, когда протрезвеет»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Игорь Шалимов Александр Мостовой Валерий Карпин Футбол

Александр Мостовой высказался о конфликте с Игорем Шалимовым.

– Что у вас за полемика бесконечная с Карпиным и Шалимовым на тему «Кто чего добился»? Вместе начинали, чего сейчас-то делить?

– Задай этот вопрос Шалимову в первую очередь. Но когда он протрезвеет.

Не знаю, почему они все время хотят меня унизить. Дескать, они кем-то стали, а я нет. Надо оставаться людьми – это главное, – сказал экс-хавбек «Спартака».

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