Карпин о возвращении в «Спартак»: «У меня до сих пор нет ответа на вопрос, хочу ли я получить еще один шанс. Посмотрим»

Теги Спартак Ростов Леонид Федун премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Наиль Измайлов Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Карпин рассказал, хочет ли он вернуться в «Спартак».

«В ту пору выкуривал примерно по пачке сигарет в день. Сейчас – примерно так же. Впрочем, у меня и сегодня двойная нагрузка – тогда гендиректор и главный тренер «Спартака», сейчас тренирую «Ростов» и сборную России.

Думаю, что выжал из того «Спартака» максимум. По крайней мере, с тем моим опытом – а точнее, без него, – с нашим составом, с уровнем конкуренции, с таким руководством.

А вот мог ли вернуться... Была одна встреча с Наилем Измайловым. Не помню ни когда именно, ни кто был тогда тренером. Чья была инициатива – тоже не знаю. Ничем это не закончилось. Просто поговорили, изложил свое видение.

Он пытался рассказывать про какие-то планы. Говорю ему в ответ: «Я же все знаю в «Спартаке». Знаю, как там все работает». До разговора с Федуном дело не дошло.

И у меня нет сейчас ответа на вопрос – хочу ли когда-нибудь получить еще один шанс поработать в «Спартаке». Посмотрим.

Ясно одно: при нынешнем владельце клуба (монолог записан до ухода Леонида Федуна из «Спартака» – прим.) просто не о чем говорить», – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.

Карпин о Федуне: «Если человек говорит «да», а через час – «нет», то для него слова ничего не значат. А для меня ничего не значит, что говорит он. Только смеюсь»

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29 комментариев

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Оригинальный Ник
А с чего Валера взял, что ему кто-то в «Спартаке» даст шанс? Тренерских способностей Карпина хватает только на получение зп за работу в несуществующей сборной
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Spaten
Что за остывший кофе выложили?
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Российский пользователь
А слабо вытащить какой -нибудь перл из 2000х ,,ну бред же такое публиковать

Садись, 2 тебе Аня
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Алексеич (Ростов-Дон)
Карпин прекрасно чувствует себя в ФК Ростов и в Ростове-на-Дону. Смысл менять клуб, где тебе полностью доверяют, где у тебя полная свобода творчества, на....?
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Уся Ваткин
СЭкс выложил консервы, а они просроченные
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Иван1984
Через год,через два Карпин с нами в уефа!!!
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Виталий Желтоусов
Георгич с днюхой тебя! Здоровья счастья успехов... 🔥
+1
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valeks
Карпин снял Федуна?
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Alex1104
Совсем новостей нет, раз старье выкладывают?
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ВячеславКЗ
Упаси боже! Тренишка.
+1
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Александр Баскаков
Ответ инок
Карпину сегодня 54 года! Давайте поздравим его с днём рождения!
Да здешние комментаторы на это не способны , сейчас модно поливать грязью
+3
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Redmurza
Ответ xamer 9
Очень странно, что это интервью выкладывают на Sports сейчас. Оно ведь неактуальное, получается, раз Федун уже «ушёл» из Спартака. Может, у него точка зрения уже поменялась, исходя из последних реплик.
Так и СЭкс выложил сегодня
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Александр Баскаков
Ответ Вратарь Бага
Ростов - это всё же его клуб. Думаю Карпину Спартак не нужен.
Правильно думаешь
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Wiley Fox
Ответ вовочка6762
А куда Абаскаля девать ?
Туда же, куда и тудеска с другими уехали - домой

Спартак со временем алкаша романцева под бандитами
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KOTOV71
Ответ вовочка6762
А куда Абаскаля девать ?
Импортозаместить.
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Ильдар Фарукшин
Конечно хочешь, ждёшь момента. Как человек с амбициями точно хочешь. В тот момент был молод без опыта. Думал приду как Романцев своё время и попрёт. НУ И.. сейчас окреп, опыт появился. Думаю получится, но попозже
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Никому_никабельный
Нет уж Валерий, оставайся там где ты есть. Твори историю где-нибудь в другом месте
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Wiley Fox
Мерзавец с тамбовскими все делал для развала Спартака

Сдавал матчи чемпионата Газпрому из года в год, за что в 2012 был награждён РФС званием ЗМС

И это чудо снова сейчас может попасть в Спартак, ведь федуна нет, а тамбовские и шишкановские в наличие
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-4
-4
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Вратарь Бага
Ростов - это всё же его клуб. Думаю Карпину Спартак не нужен.
+2
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Maxim Yevdokimov
В чем прикол публиковать какой-то монолог Валеры, который был записан ДО ухода Федуна? Еще бы цитату времен "письма 14" опубликовали как новость...
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Ape1sin
Максимум выжал бы, это если бы ещё Сослана выжал, был бы чемпионом, без сомнения
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Russ Ivan
Ответ вовочка6762
А куда Абаскаля девать ?
Отдельный Спартак создать, будет Спартак Карпина и Спартак Абаскаля...
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Vano from Tbilisi
только вот кроме кузмичей-фанатиков, никто больше видеть эстонца в Спартаке не хочет. Всех уже достало нытье про заговоры, cудей, пятки и др. Карпин не тренер а "суррогат-тренерозаменитель не идентичный натуральному"
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-4
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Евгения Словачевская
Это означает , что рисковать своей репутацией за малые деньги Карпин не согласен , а пойдет в Спартак только за большую сумму .
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инок
Карпину сегодня 54 года! Давайте поздравим его
с днём рождения!
+8
-1
+7
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