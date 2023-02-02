Карпин о возвращении в «Спартак»: «У меня до сих пор нет ответа на вопрос, хочу ли я получить еще один шанс. Посмотрим»

рассказал, хочет ли он вернуться в « ».

«В ту пору выкуривал примерно по пачке сигарет в день. Сейчас – примерно так же. Впрочем, у меня и сегодня двойная нагрузка – тогда гендиректор и главный тренер «Спартака», сейчас тренирую «Ростов» и сборную России.

Думаю, что выжал из того «Спартака» максимум. По крайней мере, с тем моим опытом – а точнее, без него, – с нашим составом, с уровнем конкуренции, с таким руководством.

А вот мог ли вернуться... Была одна встреча с . Не помню ни когда именно, ни кто был тогда тренером. Чья была инициатива – тоже не знаю. Ничем это не закончилось. Просто поговорили, изложил свое видение.

Он пытался рассказывать про какие-то планы. Говорю ему в ответ: «Я же все знаю в «Спартаке». Знаю, как там все работает». До разговора с Федуном дело не дошло.

И у меня нет сейчас ответа на вопрос – хочу ли когда-нибудь получить еще один шанс поработать в «Спартаке». Посмотрим.

Ясно одно: при нынешнем владельце клуба (монолог записан до ухода из «Спартака» – прим.) просто не о чем говорить», – сказал главный тренер « » и сборной России.

Карпин о Федуне: «Если человек говорит «да», а через час – «нет», то для него слова ничего не значат. А для меня ничего не значит, что говорит он. Только смеюсь»