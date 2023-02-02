Карпин о возвращении в «Спартак»: «У меня до сих пор нет ответа на вопрос, хочу ли я получить еще один шанс. Посмотрим»
Валерий Карпин рассказал, хочет ли он вернуться в «Спартак».
«В ту пору выкуривал примерно по пачке сигарет в день. Сейчас – примерно так же. Впрочем, у меня и сегодня двойная нагрузка – тогда гендиректор и главный тренер «Спартака», сейчас тренирую «Ростов» и сборную России.
Думаю, что выжал из того «Спартака» максимум. По крайней мере, с тем моим опытом – а точнее, без него, – с нашим составом, с уровнем конкуренции, с таким руководством.
А вот мог ли вернуться... Была одна встреча с Наилем Измайловым. Не помню ни когда именно, ни кто был тогда тренером. Чья была инициатива – тоже не знаю. Ничем это не закончилось. Просто поговорили, изложил свое видение.
Он пытался рассказывать про какие-то планы. Говорю ему в ответ: «Я же все знаю в «Спартаке». Знаю, как там все работает». До разговора с Федуном дело не дошло.
И у меня нет сейчас ответа на вопрос – хочу ли когда-нибудь получить еще один шанс поработать в «Спартаке». Посмотрим.
Ясно одно: при нынешнем владельце клуба (монолог записан до ухода Леонида Федуна из «Спартака» – прим.) просто не о чем говорить», – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.
Карпин о Федуне: «Если человек говорит «да», а через час – «нет», то для него слова ничего не значат. А для меня ничего не значит, что говорит он. Только смеюсь»
Садись, 2 тебе Аня
Спартак со временем алкаша романцева под бандитами
Сдавал матчи чемпионата Газпрому из года в год, за что в 2012 был награждён РФС званием ЗМС
И это чудо снова сейчас может попасть в Спартак, ведь федуна нет, а тамбовские и шишкановские в наличие
с днём рождения!