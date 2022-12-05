Игорь Шалимов: «Мостовой сошел с ума, с головой проблемы. Неблагодарная свинья»

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Игорь Шалимов назвал Александра Мостового свиньей и заявил, что он сошел с ума.

Ранее бывший игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России высказался о Шалимове и Валерии Карпине: «Не знаю, почему они унизить меня хотят все время. Спроси у Шалимова, когда протрезвеет». В ответ на это Шалимов назвал Мостового мудаком и бараном, а также рассказал историю о том, как пьяного Александра забыли в запертой машине. После этого Александр назвал Игоря пьяницей.

«По мне, так он просто сошел с ума! Я ему ничем помочь не смогу. У него с головой уже проблемы. Он говорит не только про меня, может и про Валерия Карпина, и про всех нас сказать.

Конкуренция? О какой конкуренции может быть речь, если он тренирует в Медиалиге? Хочет показать свою значимость? Да он просто неблагодарная свинья!» – заявил Шалимов.

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