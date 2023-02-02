Лоза о словах Кокорина про тюрьму: «Было у бабы три сына: двое умных, а третий – футболист»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Кокорин и Мамаев ахахаха музыка Юрий Лоза Футбол

Юрий Лоза прокомментировал высказывание Александра Кокорина о тюрьме.

Нападающий «Ариса» заявил: «Каждый нормальный парень, мужчина должен отсидеть, чтоб там чуть в себя прийти и такую школку чуть прочувствовать».

«Странное утверждение, как мне кажется. Насколько мне известно, экскурсионные отсидки у нас не практикуются даже за деньги. Но как тогда трактовать заявление Кокорина?

Ведь он практически утверждает, что «каждый нормальный парень» должен совершить правонарушение для того, чтобы попасть в «места не столь отдаленные» и пройти школу жизни?

Про футболистов сложено много анекдотов, причем они сами любят их рассказывать. Этот я слышал от бывшего капитана сборной страны: «Было у бабы три сына: двое умных, а третий – футболист», – написал музыкант в своем телеграм-канале.

«Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти». Цитата дня от Кокорина

Слова Кокорина про тюрьму – доказательство, что он так ничего и не понял

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17 комментариев

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Олег Щёголев
Было у мужика три песни. А, нет, не было...
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Xell
Ответ ygcn5c2ty9
Было у бабы трое сыновей: двое умных, а третий - плоскоземельщик
Кайри Ирвинг))
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Gestor_36
«Было у бабы Лозы три Лозы: двое Лоза, а третий – Юрий Лоза
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Михаил1970
А отцом сына - футболиста был Лоза?
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Дядя ТУРА
Ответ Fidelitas et virtus
Аккуратней, Юрий, Земля круглая. А хотя стоп…
а радиоволна по твоему как огибает землю?!?
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proiski_vragov
было у лозы два сына, а третий - плот
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Sweaty25
Судя по определенного рода взглядам Юрия, он тоже в какой-то степени у мамы футболист.
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Hong Kil
Там же вроде про музыканта анекдот
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Rotick
плоскоземельщики еще не высказывались ….
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gans.gans.73
а 3ий человек который верит в то что земля плоская...
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Ебздрогыч
В семье Кокорина все хуже: там тупой и еще тупее.
+4
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ManuCherry
Уж не Лозе, стороннику теории плоской Земли, говорить про ум)
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Fooler
У Кокорина просто плоский ум. Лоза шарит.
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rarog
Было у отца три сына,двое умных, а у третьего был плот,свитый из песен и слов
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Fidelitas et virtus
Аккуратней, Юрий, Земля круглая.
А хотя стоп…
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ygcn5c2ty9
Было у бабы трое сыновей: двое умных, а третий - плоскоземельщик
+20
-3
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error505
У Кокорина брат тоже умом не отличается
+7
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