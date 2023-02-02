Лоза о словах Кокорина про тюрьму: «Было у бабы три сына: двое умных, а третий – футболист»

Юрий Лоза прокомментировал высказывание о тюрьме.

Нападающий « » заявил: «Каждый нормальный парень, мужчина должен отсидеть, чтоб там чуть в себя прийти и такую школку чуть прочувствовать».

«Странное утверждение, как мне кажется. Насколько мне известно, экскурсионные отсидки у нас не практикуются даже за деньги. Но как тогда трактовать заявление Кокорина?

Ведь он практически утверждает, что «каждый нормальный парень» должен совершить правонарушение для того, чтобы попасть в «места не столь отдаленные» и пройти школу жизни?

Про футболистов сложено много анекдотов, причем они сами любят их рассказывать. Этот я слышал от бывшего капитана сборной страны: «Было у бабы три сына: двое умных, а третий – футболист», – написал музыкант в своем телеграм-канале.

«Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти». Цитата дня от Кокорина

Слова Кокорина про тюрьму – доказательство, что он так ничего и не понял