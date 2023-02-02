Директор Фонда защиты национального исторического наследия о Кокорине и тюрьме: «Таких лидеров мнений со сбитым прицелом надо убирать из инфополя»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Кокорин и Мамаев Футбол

Адвокат Александр Карабанов возмущен словами Александра Кокорина о тюрьме.

Ранее российский форвард, который сейчас выступает за «Арис» из кипрского Лимасола, заявил, что «каждый нормальный мужчина должен отсидеть», чтобы получить жизненный опыт.

Кандидат юридических наук считает, что таких «лидеров мнений», как Кокорин «со сбитым прицелом, не способных отличать, что такое хорошо, а что такое плохо», нужно убирать из информационного поля, лишая их возможности заражать своей «инфекцией» неокрепшие умы».

«После того, как его арестовали, он всеми правдами и неправдами пытался добиться, чтобы побыстрей из СИЗО выйти, не видя ничего там привлекательного.

Его заявление идет в разрез с образом «нормального» парня и мужчины, который должен стремиться не в тюрьму попасть, а, напротив, быть ответственным членом общества, который должен уважать закон, нормы морали и своим поведением быть примером своим детям», – сказал директор Фонда защиты национального исторического наследия.

18 комментариев

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Нейтральный критик
Ответ Саша Пушкин
Если проследить последовательное воспевание уголовного мира, потуги оправдать и романтизировать преступных элементов в медийном поле страны: в фильмах и СМИ, на протяжении пары десятков последних лет, то наказание за дискредитацию зеков это вполне логичный и ожидаемый итог. Самое сочное, что это не предел! Сидельцам уже места в депутатских креслах пророчат и на серьезных щах об этом говорят.
В вашу картину мира вписывается признание АУЕ экстремистами? Или допускается только все плохое?
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OldRedWhite
Адвокат Александр Львович Кабанов

Последняя должность — следователь по особо важным делам управления по расследованию дел экономической и коррупционной направленности Следственного Департамента при МВД РФ. Награждён медалью «10 лет безупречной службы». После увольнения занимается юридической и адвокатской практикой.
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Beriya
Александр Карабанов- уважуха, все четко, по делу!
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Onion
Ответ nugoboss
А чего тогда жалуемся на жизнь, что молодёжь испорченный? Сам же виноват что у нас такой молодёжь и такая общество ради каких-то хайпа.
Кто жалуемся? Молодежь прекрасна, главные скиллы - обижаемся и жалуемся)))
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Полиграфист
Ответ remontada
А что такое инфополе? Это жёлтый Спортс, который тащит сюда любые помои с какими-то адвокатами, депутатами, комментирующими пёрлы футболистов с инлеллектом уровня инфузории.
это вы правильно заметили насчёт инфополя. Но такие высказывания , как у этого ... должны быть тоже, только в категории "они окуели".
Страна должна знать своих " героев"
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Уся Ваткин
Со сбитым стулом прицелом
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Иван1984
Сейчас у каждого свой выбор, мужик он или пдр!! В Казахстане,Грузии и т.д. сейчас много наших символов Франции!!
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nugoboss
Ответ Onion
Время хайпа. Важна не актуальность мнения, а бомбичность реакций. Так что ещё не скоро мы увидим удаление Кокорина с инфополя)
А чего тогда жалуемся на жизнь, что молодёжь испорченный? Сам же виноват что у нас такой молодёжь и такая общество ради каких-то хайпа.
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Саша Пушкин
Ответ Красный чай
Ну кокорин где-то даже идет в тренде современной России где уже предлагают наказывать за дискредитацию зеков.
Если проследить последовательное воспевание уголовного мира, потуги оправдать и романтизировать преступных элементов в медийном поле страны: в фильмах и СМИ, на протяжении пары десятков последних лет, то наказание за дискредитацию зеков это вполне логичный и ожидаемый итог.
Самое сочное, что это не предел! Сидельцам уже места в депутатских креслах пророчат и на серьезных щах об этом говорят.
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nugoboss
Правильно говорить, нечего этих не людей слушать!!! А то молодёжь-то считает что это правильно, так и надо.
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Знатный стахановец
Поддерживаю. Черезчур много внимания этому деграданту.
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Onion
Время хайпа. Важна не актуальность мнения, а бомбичность реакций. Так что ещё не скоро мы увидим удаление Кокорина с инфополя)
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Владислав Бондарчук
Да он будет только рад если его не будут беспокоить тратить его наркомиллиарды
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JealousNobody
Так-то доля истины в словах Кокоши есть. В хате сразу понятно, кто есть кто. Если ты гнилой калич по жизни, то в камере будешь чушкой. Если норм мужик, то будешь и сидеть нормально. Тюрьма и армия - та еще школа жизни.
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-6
-6
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remontada
А что такое инфополе? Это жёлтый Спортс, который тащит сюда любые помои с какими-то адвокатами, депутатами, комментирующими пёрлы футболистов с инлеллектом уровня инфузории.
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+7
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Mohnatiy
А на чём журналюгам тогда деньги зарабатывать?
+2
-2
0
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Красный чай
Ну кокорин где-то даже идет в тренде современной России где уже предлагают наказывать за дискредитацию зеков.
+10
-8
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Alex1104
Вот 100% согласен. Тоже мне, "лидер мнений".
+6
-3
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