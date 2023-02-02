Директор Фонда защиты национального исторического наследия о Кокорине и тюрьме: «Таких лидеров мнений со сбитым прицелом надо убирать из инфополя»
Адвокат Александр Карабанов возмущен словами Александра Кокорина о тюрьме.
Ранее российский форвард, который сейчас выступает за «Арис» из кипрского Лимасола, заявил, что «каждый нормальный мужчина должен отсидеть», чтобы получить жизненный опыт.
Кандидат юридических наук считает, что таких «лидеров мнений», как Кокорин «со сбитым прицелом, не способных отличать, что такое хорошо, а что такое плохо», нужно убирать из информационного поля, лишая их возможности заражать своей «инфекцией» неокрепшие умы».
«После того, как его арестовали, он всеми правдами и неправдами пытался добиться, чтобы побыстрей из СИЗО выйти, не видя ничего там привлекательного.
Его заявление идет в разрез с образом «нормального» парня и мужчины, который должен стремиться не в тюрьму попасть, а, напротив, быть ответственным членом общества, который должен уважать закон, нормы морали и своим поведением быть примером своим детям», – сказал директор Фонда защиты национального исторического наследия.
Последняя должность — следователь по особо важным делам управления по расследованию дел экономической и коррупционной направленности Следственного Департамента при МВД РФ. Награждён медалью «10 лет безупречной службы». После увольнения занимается юридической и адвокатской практикой.
Страна должна знать своих " героев"
Самое сочное, что это не предел! Сидельцам уже места в депутатских креслах пророчат и на серьезных щах об этом говорят.