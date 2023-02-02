Канчельскис о Кокорине: «Тюрьма для него – хорошая школа, наверное. Обсуждать его слова некорректно, мы же там не были, а он был»

прокомментировал высказывание о тюрьме.

Ранее нападающий заявил, что «каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме», так как, по его мнению, тюремное заключение может стать хорошей школой жизни.

«У каждого свое мнение, его надо уважать. Кто-то воспринимает это правильно, кто-то нет. Какая разница, если это его мнение? Говорить нормально ли это – нет смысла.

Наверное, проведенное там время – большой для него урок, хорошая школа. Он же не просто так сидел в тюрьме.

Обсуждать его слова некорректно, потому что каждый имеет право на свое мнение. Мы же там не были, а он был», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.