Канчельскис о Кокорине: «Тюрьма для него – хорошая школа, наверное. Обсуждать его слова некорректно, мы же там не были, а он был»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу высшая лига Кипр Арис Лимасол Андрей Канчельскис Александр Кокорин Спорт-Экспресс Кокорин и Мамаев Футбол

Андрей Канчельскис прокомментировал высказывание Александра Кокорина о тюрьме.

Ранее нападающий заявил, что «каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме», так как, по его мнению, тюремное заключение может стать хорошей школой жизни.

«У каждого свое мнение, его надо уважать. Кто-то воспринимает это правильно, кто-то нет. Какая разница, если это его мнение? Говорить нормально ли это – нет смысла.

Наверное, проведенное там время – большой для него урок, хорошая школа. Он же не просто так сидел в тюрьме.

Обсуждать его слова некорректно, потому что каждый имеет право на свое мнение. Мы же там не были, а он был», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

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7 комментариев

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TiNO
Человек, подписавший "письмо 14" защищает Кокорина. Ну что еще от Канчельскиса ожидать.
0
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nugoboss
Хамло про хамло? Как то странно читать.
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rarog
Выходит Канчельскис не мужик,раз не был там
0
-1
-1
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Kapitan Klos
Как то стало много Кокорина на сайте, скоро по цитируемости Кокоша догонит депутата Терюшкова, прости, Господи.
+2
0
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Winterburn
Судя по его высказываниям, даже в тюремной школе он прогуливал много уроков
0
-1
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Знатный стахановец
Кокоринщина = деградация.
+4
0
+4
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Владислав Харламов
Кокорин 2010: Ммм, какой он молодой и перспективный. Наверняка его ждёт большое будущее!
Кокорин 2023: не сидел - не мужик
+4
0
+4
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