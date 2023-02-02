Заключенный из тюрьмы Алвеса: «Дани – хороший парень, ведет себя нормально. Видно, что ему очень скучно. Особого отношения к нему нет»

Заключенный из тюрьмы, где сидит Дани Алвес, рассказал о жизни футболиста.

Бывшего футболиста «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» взяли под стражу без права внесения залога по обвинению в изнасиловании. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

«Он сидит в 13-м блоке, вместе с Коутиньо, моим другом. На днях начальник тюрьмы и его заместитель вывели его, показали спортивную площадку. Это было в обед, в 13:30.

Он ведет себя нормально. Ему не создали особых условий, и особого отношения к нему нет.

По нему видно, что ему скучно, очень скучно. Жизнь тут очень скучная. Но он уже играет в футбол, провел матчи с парнями. Тут люди, сидящие за то же преступление.

Он хороший парень, очень спокойный. У него просят автографы. Я удивлен», – цитирует заключенного Marca со ссылкой на Cuatro al día.

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