Заключенный из тюрьмы Алвеса: «Дани – хороший парень, ведет себя нормально. Видно, что ему очень скучно. Особого отношения к нему нет»

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия Пумас Футбол

Заключенный из тюрьмы, где сидит Дани Алвес, рассказал о жизни футболиста.

Бывшего футболиста «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» взяли под стражу без права внесения залога по обвинению в изнасиловании. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

«Он сидит в 13-м блоке, вместе с Коутиньо, моим другом. На днях начальник тюрьмы и его заместитель вывели его, показали спортивную площадку. Это было в обед, в 13:30.

Он ведет себя нормально. Ему не создали особых условий, и особого отношения к нему нет.

По нему видно, что ему скучно, очень скучно. Жизнь тут очень скучная. Но он уже играет в футбол, провел матчи с парнями. Тут люди, сидящие за то же преступление.

Он хороший парень, очень спокойный. У него просят автографы. Я удивлен», – цитирует заключенного Marca со ссылкой на Cuatro al día.

Алвес впервые сыграл в футбол в тюрьме – это вызвало огромный ажиотаж среди заключенных. Адаптация Дани проходит «образцово»

Алвес в тюрьме про дело об изнасиловании: «Ничего не боюсь. Я покинул дом в 15, справлялся со сложными ситуациями – это одна из них»

Все о деле Дани Алвеса: он постоянно меняет показания, уже получил тюремные 100 евро, грозит до 12 лет

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26 комментариев

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nugoboss
За такую у нас кошмар устраивает, интересно как там.
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Under
Ответ Sweaty25
Большинство - далеко не всегда истина в первой инстанции, но в мире демократии (на бумаге) решения принимаются именно им. Моя мысль сводится к тому, что из-за таких, как эта дама, жертвы изнасилования будут испытывать давление недоверия со стороны окружающих, хотя по факту не должны. Наоборот, - им должна оказываться всяческая поддержка.
Я вашу мысль понял.
Моя сводится к тому, что ваша мысль построена на ложных умозаключениях.
На бумаге решение в суде принимается узкой группой лиц исходя из фактов, которые представили обе стороны.
Чем эта дама в вашем понимании отличается от других жертв?
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TC@ER18
Видать дани послушался совета росселя ;)
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Alex Legend
Ответ Sweaty25
Субъективно полагаю, что предложили недостаточно :)
Дело запущено, теперь никак не откупишься. Так что это не меркантильность.
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Sweaty25
Ответ Under
Странно, что общественность может делать какие-то выводы, не зная деталей, над которыми работает следствие.
Большинство - далеко не всегда истина в первой инстанции, но в мире демократии (на бумаге) решения принимаются именно им. Моя мысль сводится к тому, что из-за таких, как эта дама, жертвы изнасилования будут испытывать давление недоверия со стороны окружающих, хотя по факту не должны. Наоборот, - им должна оказываться всяческая поддержка.
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Alex Legend
Ответ N1ghtwolf
а как же Навальный Леша?
А кто сказал что он хороший? Госдеп США?
+1
-1
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Under
Ответ Sweaty25
В любом изнасиловании виноват насильник, не жертва - это догма. Конкретно такие случаи побуждают общественность скептически и предосудительно относиться к случаям изнасилований в отсутствие деталей преступлений. Странно, что вам необходимо объяснять столь прозрачные вещи
Странно, что общественность может делать какие-то выводы, не зная деталей, над которыми работает следствие.
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benjamin92
Ответ Бухгалтер2021
хороших парней туда не оправляют
От сумы и от тюрьмы не зарекайся.
Напутаешь циферки в отчёте и до свидания
+1
-2
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Sweaty25
Ответ Under
как эта ситуация влияет на жертв других преступлений и их шансы на защиту?
В любом изнасиловании виноват насильник, не жертва - это догма. Конкретно такие случаи побуждают общественность скептически и предосудительно относиться к случаям изнасилований в отсутствие деталей преступлений. Странно, что вам необходимо объяснять столь прозрачные вещи
+2
0
+2
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N1ghtwolf
Ответ Бухгалтер2021
хороших парней туда не оправляют
а как же Навальный Леша?
+3
-3
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Пирс Морган
Ответ Krull
Что-то классикой повеяло... "Шоколад ни в чем не виноват, пацаны, внатуре.. внатуре... Пацан к успеху шёл, не получилось, не фортануло"
...Дали больше, чем он прожил
+2
0
+2
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Under
Ответ Sweaty25
Прикольно, что технически преступление то же, но фактически суд, сынициированный данной бизнесвуман (иначе не назовёшь), перечеркивает возможность и шансы на защиту реальных жертв изнасилований и по сути обнажает несовершенство судебной системы. Всем понятно какая цель преследовалась дамой, но сделать с этим ничего нельзя ))
как эта ситуация влияет на жертв других преступлений и их шансы на защиту?
0
0
0
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Krull
Что-то классикой повеяло...
"Шоколад ни в чем не виноват, пацаны, внатуре.. внатуре... Пацан к успеху шёл, не получилось, не фортануло"
+7
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+7
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Иван Павлов
Конечно скучно, ведь ночного клуба в тюрьме нет.
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Barsa! bolshe chem klub
таааак!

интересуется некий Александр К. из Кипра
- скажите пожалуйста а Алвесу выдали вазелин и презерватив???
0
-1
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Tango442
Ответ Бухгалтер2021
хороших парней туда не оправляют
Это далеко не факт!
+12
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igls54
Думал Алвесу стыдно и горько, а ему оказывается - скучно
0
-1
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ДЖИН
Еще бы засунуть сосиску на 12 лет тюрьмы. Лишится секси-модели жены и быть выкинутым из Пумаса. Вот это 2023 год, алкоголь и бабы зло. Даже Кокорин бы так не поступил.
+10
0
+10
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Бухгалтер2021
хороших парней туда не оправляют
0
-2
-2
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Sweaty25
Ответ anvarmashukhey@icloud.com
Какая бизнесвумен? Если она отказалась от денег за отказ от претензий
Субъективно полагаю, что предложили недостаточно :)
+1
-2
-1
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anvarmashukhey@icloud.com
Ответ Sweaty25
Прикольно, что технически преступление то же, но фактически суд, сынициированный данной бизнесвуман (иначе не назовёшь), перечеркивает возможность и шансы на защиту реальных жертв изнасилований и по сути обнажает несовершенство судебной системы. Всем понятно какая цель преследовалась дамой, но сделать с этим ничего нельзя ))
Какая бизнесвумен? Если она отказалась от денег за отказ от претензий
+3
-2
+1
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Sweaty25
Прикольно, что технически преступление то же, но фактически суд, сынициированный данной бизнесвуман (иначе не назовёшь), перечеркивает возможность и шансы на защиту реальных жертв изнасилований и по сути обнажает несовершенство судебной системы. Всем понятно какая цель преследовалась дамой, но сделать с этим ничего нельзя ))
+3
-4
-1
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otchim kaloeda
Ответ Великий Алонсо
Вместе с Коутиньо 🤔🤔🤔
На свете только один Коутиньо?
0
-1
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Mark Anisimov
Пусть сходит в туалет, может там найдет с кем повеселиться
0
-3
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xamer 9
Ответ Великий Алонсо
Вместе с Коутиньо 🤔🤔🤔
Не футболист это. Вроде бывший телохранитель Роналдиньо
0
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