Алвес впервые сыграл в футбол в тюрьме – это вызвало огромный ажиотаж среди заключенных. Адаптация Дани проходит «образцово»

Дани Алвес сыграл первый футбольный матч в тюрьме.

Бывшего футболиста «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» взяли под стражу без права внесения залога по обвинению в изнасиловании. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

Газета La Vanguardia описала, как проходит адаптация Алвеса в тюрьме. Бразилец в четверг сыграл свой первый футбольный матч с другими заключенными. Отмечается, что это вызвало огромный ажиотаж среди заключенных, которые хотели понаблюдать за игрой многократного победителя чемпионов.

Также Дани приобрел несколько предметов первой необходимости. Футболист купил четыре банки тунца, четыре йогурта, бутылку шампуня, дезодорант и несколько энергетических напитков.

Отмечается, что адаптация Алвеса в тюрьме проходит «образцово».

Алвес признает сексуальную связь с девушкой из клуба, но отрицает изнасилование. Дани путался в версиях, так как хотел скрыть измену от жены

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