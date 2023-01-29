Алвес впервые сыграл в футбол в тюрьме – это вызвало огромный ажиотаж среди заключенных. Адаптация Дани проходит «образцово»

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия Футбол

Дани Алвес сыграл первый футбольный матч в тюрьме.

Бывшего футболиста «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» взяли под стражу без права внесения залога по обвинению в изнасиловании. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

Газета La Vanguardia описала, как проходит адаптация Алвеса в тюрьме. Бразилец в четверг сыграл свой первый футбольный матч с другими заключенными. Отмечается, что это вызвало огромный ажиотаж среди заключенных, которые хотели понаблюдать за игрой многократного победителя Лиги чемпионов.

Также Дани приобрел несколько предметов первой необходимости. Футболист купил четыре банки тунца, четыре йогурта, бутылку шампуня, дезодорант и несколько энергетических напитков.

Отмечается, что адаптация Алвеса в тюрьме проходит «образцово».

Алвес признает сексуальную связь с девушкой из клуба, но отрицает изнасилование. Дани путался в версиях, так как хотел скрыть измену от жены

Дани Алвеса арестовали по подозрению в изнасиловании. Есть много неприятных подробностей – со слов жертвы

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81 комментарий

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Why always me?!
Тунец, йогурт, шампунь... А про сигареты Алвеса значит никто не предупредил.
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Ashan Sorokin
Ждем матч сборной команды Дани Алвеса против работников тюрьмы
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Родион Горбачев
А мыло для душа купил?
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Виталий Белоус
Ответ Я Гражданин Мира
Интересно, каких?
Роналдиньо в свое время в чемпионате тюрьмы выиграл cвинью)
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Андоррский почтальон
Играли без судьи. На зоне судить в падлу. Вот разруливать - другое дело.)
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#SharkTeam
Ответ Geronimo Good
Глупые испанцы забыли, что чем больше калечишь человека, тем лучше он перевоспитывается.
А обязательно перевоспитывать человека, который калечил людей? Ну например тбе было бы норм наблюдать как нянчатся с убийцей или насильником твоих знакомых?

Если действительно и умышленно виноват, в назидание другим наказание должно быть жестким, а не рождать мысли что после серьезного преступления в принципе он норм жить будет
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siragh@yandex.ru
Это задумка такая гениальная Алвеша.Он самый титулованный футболист,но у него нет трофея тюремного чемпионата.Возьмет трофей и отвалиться парниша.
+2
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rewind
Ждём товарищеский матч между командами зэков и вертухаев, как в известном фильме.
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Power Lifting
Где фото???
Всё ждут фото!!!
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Unreal Thierry
Ответ JuVero
Нельзя дать Месси стать самым титулованным игроком в истории, Дани. Бери чемпионат, кубок и суперкубок Зоны, а потом Лигу чемпионов Зон))
Зональные соревнования, так сказать)
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Audi
Болелы Роналду сказали бы , что новый вызов, где матч с его участием смотрело 3 млрд зеков
+3
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achvanov
ФК Бутырка - это не просто мем
+2
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GODBALL
Ответ Андрей Гаврилов
Забил, но не мяч и не в ворота
Это скорее странно, чем страшно
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Андрей Соловей
надо организовать дерби с ФК Золотой Лев!
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Добрый Ретроград
Ответ Айлин 1990
Не плохой был бы состав из насильников в тюрме. Алвеш, Менди, Роналду.
Рональду сделают любимой женой.
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Добрый Ретроград
Вечер в хату, арестанты.
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Андрей Чучунков
Ответ JuVero
Нельзя дать Месси стать самым титулованным игроком в истории, Дани. Бери чемпионат, кубок и суперкубок Зоны, а потом Лигу чемпионов Зон))
Будут играть с колонией, где Мамаев и Кокорин опытом делилсь
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brace
Ответ Azik Mahsudov
В Аренде с правом выкупа))
Так за него залог запретили вносить. Так что теперь только, свободным агентом в Алькатрас
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Cube Litening C:68X
Ответ JuVero
Нельзя дать Месси стать самым титулованным игроком в истории, Дани. Бери чемпионат, кубок и суперкубок Зоны, а потом Лигу чемпионов Зон))
В финале с ФК "Белый лебедь" сыграют..
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Alex1104
Ответ brace
Дерут втридорога у них там, в тюремном чипке ) За 4 банки тунца и шампунь - 100 евро.
Ну не мыло же покупать!
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Remix
Уже короноаали король лев. 😎
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Пылесос
Ответ Total_90
Он сейчас там ещё пару трофеев возьмёт
В натуре возьмёт, век воли не видать.
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8chelsea8
Вечер в барсу
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Tanto Mare
Ответ stason79
Шутки про Кокорина были?
Тут нужны деды с шутками про Стрельцова
+2
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Yoursistersboyfriend
В конце года возьмёт индивидуальные награду "Золотой петух"
0
-2
-2
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