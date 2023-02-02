«Пумас» потребовали от Алвеса 5 млн долларов за нарушение условий контракта из-за дела об изнасиловании

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия высшая лига Мексика Пумас деньги Футбол

«Пумас» требуют от Дани Алвеса многомиллионной компенсации на фоне дела об изнасиловании.

Бывший защитник «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» был взят под стражу без права внесения залога по подозрению в изнасиловании девушки в туалете ночного клуба. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

Как только бразильца задержали по подозрению в совершении изнасилования, «Пумас» расторгли контракт с ним.

Как сообщает UOL, мексиканский клуб требует от футболиста компенсации в размере 5 млн долларов за нарушение условий контракта.

20 января, в день заключения под стражу, руководство «Пумас» направило Алвесу электронное письмо, в котором сообщило о расторжении контракта и уведомило его о желании получить компенсацию.

Мексиканский клуб ссылается на пункт договора, предусматривающий наказание за проблемы с допингом, за участие «в любом скандале, который станет достоянием общественности» или в «любом деянии, которое считается преступлением по законодательству страны, в которой оно имело место». Клуб считает, что дело Алвеса относится к третьему типу, и поэтому требует финансовой компенсации.

В письме «Пумас» отметили, что оставляют за собой право обратиться в ФИФА или любой другой компетентный орган, чтобы истребовать компенсацию.

Алвес сказал, что получал 30 тысяч евро в месяц в «Пумас». У судьи была копия контракта, зарплата там – 300 тысяч евро в месяц

Все о деле Дани Алвеса: он постоянно меняет показания, уже получил тюремные 100 евро, грозит до 12 лет

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15 комментариев

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Wild Plum
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Топчут насильника по всем фронтам, прекрасно 😀
А что, уже вину доказали?
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nobrainnopain
Очень дорогие 16 минут
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ригоберчмо
Ригоберка ты ни адвокат?)
+2
-1
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d_kdc
Не, ну тут то нужно дождаться приговора. Вот осудят, тогда и о нарушении контракта по третьему пункту можно говорить. Чего бежать то впереди паровоза сейчас?
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KMR
Ответ crazy_elky
В контракте прописано: «Нельзя насиловать женщин» :)
Ага. И исключение - crazy elky можно
+2
0
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Konstantin Meerov
обанкротят и отправят Алвеса к Рональдиньо. Будут вдвоем пить пиво и улыбаться
+3
0
+3
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Пользователь Имени
А презумпция невиновности? А то один из Менди вроде как оказался не маньяком-насильником коим его уже окрестили и из 10 отвалилось 8, да и по остальным ещё будут разбираться
Завтра найдут съемку из туалета, которая покажет, что Алвес жертва...
Сначала уголовное расследование, суд, а потом наверное уже требования по "гражданским" делам на основании обвинительного заключения
+1
-3
-2
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-= Masteryuga =-
Это нормально, то же самое было бы, если бы какой-нибудь идиот высказался бы в стиле Кокоши о нормальных мужиках в тюрьме, а у нас еще и по головке погладят. Это и есть правое государство
0
-1
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crazy_elky
В контракте прописано: «Нельзя насиловать женщин» :)
+5
-2
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Алексей Лукьянов
Вот тебе и самый титулованный футболист.
+3
0
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Зуев,
Телепрограмма "Мужское Женское" продолжается
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Philadelphia51
Ответ Геннадий Тимченко
Алвес не виноват - это обычное (рядовое) для него событие, внезапно ставшее достоянием общественности 🤷
Алвес не виноват , заключение Геннадия Т. Расходимся
+7
-1
+6
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Оливер Кан удаляет Роберту
Топчут насильника по всем фронтам, прекрасно 😀
+4
-5
-1
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sp.msk.86
Так еще ниче суд не вынес, а если оправдают?
0
-1
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Геннадий Тимченко
Алвес не виноват - это обычное (рядовое) для него событие, внезапно ставшее достоянием общественности 🤷
0
-5
-5
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