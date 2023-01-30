Алвес в тюрьме про дело об изнасиловании: «Ничего не боюсь. Я покинул дом в 15, справлялся со сложными ситуациями – это одна из них»

Дани Алвес продолжает адаптацию в тюрьме.

Бывшего футболиста «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» взяли под стражу без права внесения залога по обвинению в изнасиловании. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

Газете La Vanguardia стали известны слова, которые бразилец сказал в тюрьме.

«Я приму все, что произойдет. Я покинул дом, когда мне было всего 15 лет.

В своей жизни я справлялся с очень сложными ситуациями. Это будет еще одна из таких, и она тоже пройдет. Я ничего не боюсь», – заявил 39-летний футболист.

Ранее сообщалось, что в тюремной камере с Алвесом проживает телохранитель экс-форварда «Барсы» Роналдиньо.

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