Алвес в тюрьме про дело об изнасиловании: «Ничего не боюсь. Я покинул дом в 15, справлялся со сложными ситуациями – это одна из них»

Теги Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия Футбол

Дани Алвес продолжает адаптацию в тюрьме.

Бывшего футболиста «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» взяли под стражу без права внесения залога по обвинению в изнасиловании. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

Газете La Vanguardia стали известны слова, которые бразилец сказал в тюрьме.

«Я приму все, что произойдет. Я покинул дом, когда мне было всего 15 лет.

В своей жизни я справлялся с очень сложными ситуациями. Это будет еще одна из таких, и она тоже пройдет. Я ничего не боюсь», – заявил 39-летний футболист.

Ранее сообщалось, что в тюремной камере с Алвесом проживает телохранитель экс-форварда «Барсы» Роналдиньо.

Дани Алвеса арестовали по подозрению в изнасиловании. Есть много неприятных подробностей – со слов жертвы

Алвес впервые сыграл в футбол в тюрьме – это вызвало огромный ажиотаж среди заключенных. Адаптация Дани проходит «образцово»

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33 комментария

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МГЕР
Ответ Shadow1882
Зачем мне это делать?
Я не сторонник насилия, но хочу сказать что нефиг шастаться по туалетам в ночном клубе с незнакомым мужчиной, если конечно на уме нет ничего подлого
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Павел Ларичев
А что это он дерзкий такой? Адвоката наконец пустили?
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Artem89S
По реакции на этот пост, точнее коментам можно сделать 1000% выводы, что все адепты секты бчк это сборище латентных насильников, садистов и прочих элементов, вы посмотрите, кто ставит минусы на одобрение того, что это животное, которое думало что ему все можно-у них подписки на бчк, аргентину, месси и т.д. Все с вами ясно, многорычажные)
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Сикарио
Ответ Boni Jek
Чему радуешься?
Тому, что насильник получает по заслугам.
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Artem89S
Ответ Boni Jek
Чему радуешься?
Тому, что тупой насильник присядет💩 или ты такой же?)🗿
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Flavius
Мутная история, пока рано делать выводы

Дамочка ночью пришла в клуб, подкатила к незнакомым мексиканцам, потом к незнакомым бразильцам, и сама укатила с одним из них в мужской туалет. То, что она пришла за сексом - факт.

Но то, что Алвес тупое животное - тоже факт. Всё-таки женат был и на вполне нормальной женщине.

А вот в какой степени секс был изнасилованием - большой вопрос.
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Сергей Ямковой
Ответ frol92
Ну с таким подходом неудивительно, что он сначала девушку изнасиловал, а потом за барной стойкой спокойно сидел. Получается вообще у человека полностью выключены внутренние ограничители, во многом основанные на страхе наказания за свои противоправные действия. Ну или просто он очень глуп 😏🤷‍♂️
Думаю еще рано делать выводы
Думаю в этом деле нас еще ожидают разные повороты. Как правило суды над знаменитостями очень затянутые и самые сильные аргументы защита не публикует до конца следствия
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Геннадий Тимченко
Ответ Alexandr Sokolov
Походу и сам смирился уже
Приглядываются друг к дружке с телохранителем и думают "ну кто кого❓"🤣🤣🤣
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Ришад Хайруллин
Ответ Artem89S
Подрисан на педри, гави.. все ясно, школотрон подписан на своих школотронских анус-кумиров из бчк, все ясно))
Эти школьники попустили реал, у тебя из за этого такая обида ?
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Shadow1882
Ответ МГЕР
А ты позови незнакомку в сартир, посмотрим пойдёт за тобой?
Зачем мне это делать?
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окечуква
Только именно эту сложную ситуацию Алвес создал себе исключительно сам.
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GuruFutbola
Ответ Artem89S
Подрисан на педри, гави.. все ясно, школотрон подписан на своих школотронских анус-кумиров из бчк, все ясно))
Слишком много тавтологии, ты давно книжку в руках держал?)
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90 Minutes
Жизнь....
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Boni Jek
Ответ Artem89S
Дом покинул в 15, тюрячку покинешь в 65)
Чему радуешься?
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Artem89S
Ответ GuruFutbola
Ну да, тридцатилетнему димке из саранска виднее, что было в голове у пьяного миллионера)
Подрисан на педри, гави.. все ясно, школотрон подписан на своих школотронских анус-кумиров из бчк, все ясно))
+11
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МГЕР
Ответ Shadow1882
Видимо, отказ незнакомой девушки от секса тоже посчитал сложной ситуацией, с которой справился в кабинке туалета
А ты позови незнакомку в сартир, посмотрим пойдёт за тобой?
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Artem89S
Дом покинул в 15, тюрячку покинешь в 65)
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Winterburn
Умственное развитие с уходом из дома в 15-то летнем возрасте видимо тоже остановилось.
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Циник Петербургский
Если вина будет доказана, то этот "дом" Алвес покинет не скоро.
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EvertoniaMen
"Я сильный, я способен справиться со всем! Но сдерживать себя и быть порядочным так и не научился к своим 39 годам."
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Зуев...Егор
И снова наша любимая телепередача - Мужское Женское
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Мадрид наказывает!
Ахахаха сопливый гуру из трущоб Душамбе ограничил ответы на свои детские комментики, считаю это полной победой, бгггг.
А насильник Дналвес гниет
https://youtu.be/E_Loq6R3X4c
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Активист провластных митингов
Молоток! На унитазе был лучшим...
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GreenUfa
Ответ romankoucher
Телохранителю тоже пришлось кого-то изнасиловать, чтобы сесть?
Он тоже сидит по подозрению в изнасиловании
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Shadow1882
Видимо, отказ незнакомой девушки от секса тоже посчитал сложной ситуацией, с которой справился в кабинке туалета
+4
-5
-1
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