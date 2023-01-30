Алвес в тюрьме про дело об изнасиловании: «Ничего не боюсь. Я покинул дом в 15, справлялся со сложными ситуациями – это одна из них»
Дани Алвес продолжает адаптацию в тюрьме.
Бывшего футболиста «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» взяли под стражу без права внесения залога по обвинению в изнасиловании. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.
Газете La Vanguardia стали известны слова, которые бразилец сказал в тюрьме.
«Я приму все, что произойдет. Я покинул дом, когда мне было всего 15 лет.
В своей жизни я справлялся с очень сложными ситуациями. Это будет еще одна из таких, и она тоже пройдет. Я ничего не боюсь», – заявил 39-летний футболист.
Ранее сообщалось, что в тюремной камере с Алвесом проживает телохранитель экс-форварда «Барсы» Роналдиньо.
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Дамочка ночью пришла в клуб, подкатила к незнакомым мексиканцам, потом к незнакомым бразильцам, и сама укатила с одним из них в мужской туалет. То, что она пришла за сексом - факт.
Но то, что Алвес тупое животное - тоже факт. Всё-таки женат был и на вполне нормальной женщине.
А вот в какой степени секс был изнасилованием - большой вопрос.
Думаю в этом деле нас еще ожидают разные повороты. Как правило суды над знаменитостями очень затянутые и самые сильные аргументы защита не публикует до конца следствия
А насильник Дналвес гниет
https://youtu.be/E_Loq6R3X4c