Кавазашвили о словах Кокорина: «Сегодня молодые могут послать родителей, готовы на преступление ради денег. На экранах проституция, жульничество – и все рады»

считает заявление о пользе от тюрьмы глупым.

«Кокорин сказал глупость, что мужчина, который не сидел, – не мужчина. Это ахинея. Журналисты должны осудить его, а не узнавать наше мнение. Вы, журналисты, не имеете своего мнения, что ли? Или вы подвержены лени и не думаете своей головой?

Стрельцов незаслуженно посидел в тюрьме, а не как Кокорин и Мамаев. К Эдуарду относились уважительно, все за него беспокоились. Когда он вернулся в Москву, был сгорбленным, но его физические данные помогли ему продолжить играть. Это единичный случай.

А кто такой Кокорин, который сидит на Кипре и учит молодежь: «Ребята, у вас все впереди, идите совершите преступление и будете знаменитым». Это абсурд.

Главное различие старшего поколения футболистов от молодого – в воспитании. Разные ценности, уважение к старшим, государству, семье.

Сегодня молодые могут послать своих родителей на три буквы, потому что они перестали уважать старших. Они готовы пойти на любое преступление, чтобы заработать деньги. Самое страшное – они не будут считать, что являются преступниками.

На экранах сейчас проституция, жульничество – и все рады», – сказал бывший вратарь «Спартака».