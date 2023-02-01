Кавазашвили о словах Кокорина: «Сегодня молодые могут послать родителей, готовы на преступление ради денег. На экранах проституция, жульничество – и все рады»

Теги премьер-лига Россия телевидение высшая лига Кипр Арис Лимасол Анзор Кавазашвили Александр Кокорин Спорт-Экспресс Футбол

Анзор Кавазашвили считает заявление Александра Кокорина о пользе от тюрьмы глупым.

«Кокорин сказал глупость, что мужчина, который не сидел, – не мужчина. Это ахинея. Журналисты должны осудить его, а не узнавать наше мнение. Вы, журналисты, не имеете своего мнения, что ли? Или вы подвержены лени и не думаете своей головой?

Стрельцов незаслуженно посидел в тюрьме, а не как Кокорин и Мамаев. К Эдуарду относились уважительно, все за него беспокоились. Когда он вернулся в Москву, был сгорбленным, но его физические данные помогли ему продолжить играть. Это единичный случай.

А кто такой Кокорин, который сидит на Кипре и учит молодежь: «Ребята, у вас все впереди, идите совершите преступление и будете знаменитым». Это абсурд.

Главное различие старшего поколения футболистов от молодого – в воспитании. Разные ценности, уважение к старшим, государству, семье.

Сегодня молодые могут послать своих родителей на три буквы, потому что они перестали уважать старших. Они готовы пойти на любое преступление, чтобы заработать деньги. Самое страшное – они не будут считать, что являются преступниками.

На экранах сейчас проституция, жульничество – и все рады», – сказал бывший вратарь «Спартака».

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11 комментариев

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0,01%.
Ответ Lucky Z
А что, для кого-то слова Кокорина могут быть наставлениями?
он очень успешный чел, не только по российским но и по мировым меркам.
Раньше все мальчики хотели стать рэкетирами, а теперь футболистами. И что б их знала вся страна, как Кокошу. А теперь послушай что он говорит, а сми это с радостью распространяют.
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Pb-SE
Госдума ещё не просила проверить высказывание Кокорина на экстремизм?
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Andrei Panteleev
Первый раз с дедом согласен 😁
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Korney
ого, а дед иногда может правильные вещи выдавать.тпблетки видать сменил
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Н.Ф.
Ответ evil
Не хватайся за стул. А если взял - бей
Если драка неизбежна, бить надо первым ©
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Назар Игорь
От сумы и от тюрьмы не зарекайся.
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justbored
Интервью Кокорина деду местные комментаторы пересказывали не иначе.
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Кокич
На ветках ФК по каждому пуку от какой-нибудь малолетней фигуристки идёт "обзвон экспертов".
Теперь та же фигня с Кокориным.
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evil
Не хватайся за стул. А если взял - бей
+1
0
+1
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Lucky Z
А что, для кого-то слова Кокорина могут быть наставлениями?
+2
0
+2
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KOTOV71
Это не " глупость", это Дебилизм!
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