Тарханов о словах Кокорина про тюрьму: «Что ты мужчина, нужно доказывать на футбольном поле, а не пробивать головы стульями»

отреагировал на слова о тюрьме.

Ранее нападающий « » заявил: «Это огромный опыт, хорошая школа. Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень, мужчина должен отсидеть, чтоб там чуть в себя прийти и такую школку чуть прочувствовать».

«Нужно доказывать на футбольном поле, что ты мужчина, а не пробивать головы стульями. Тут он немного перегнул. Мне кажется, это была больше шутка от него.

Хорошая школа – это усердная работа, учеба, спорт, карьера и так далее. А в СИЗО посидеть лучше никому не рекомендовать.

Если нет головы, то добро пожаловать в СИЗО, но лучше забивать голы», – сказал Тарханов.