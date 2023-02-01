Тарханов о словах Кокорина про тюрьму: «Что ты мужчина, нужно доказывать на футбольном поле, а не пробивать головы стульями»
Александр Тарханов отреагировал на слова Кокорина о тюрьме.
Ранее нападающий «Ариса» заявил: «Это огромный опыт, хорошая школа. Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень, мужчина должен отсидеть, чтоб там чуть в себя прийти и такую школку чуть прочувствовать».
«Нужно доказывать на футбольном поле, что ты мужчина, а не пробивать головы стульями. Тут он немного перегнул. Мне кажется, это была больше шутка от него.
Хорошая школа – это усердная работа, учеба, спорт, карьера и так далее. А в СИЗО посидеть лучше никому не рекомендовать.
Если нет головы, то добро пожаловать в СИЗО, но лучше забивать голы», – сказал Тарханов.
Построить дом не так просто, если ты не обладаешь капиталом или не таджик со стройки
Быть опорой для семьи, обеспечивать её
Построить дом, Посадить дерево и Вырастить ребенка.
Может так как-то
Это скорее проявляется в отношении к семье, окружающим, поступками и стремлению к справедливости и честности.