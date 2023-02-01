Тарханов о словах Кокорина про тюрьму: «Что ты мужчина, нужно доказывать на футбольном поле, а не пробивать головы стульями»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Тарханов Александр Кокорин Кокорин и Мамаев Футбол

Александр Тарханов отреагировал на слова Кокорина о тюрьме.

Ранее нападающий «Ариса» заявил: «Это огромный опыт, хорошая школа. Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень, мужчина должен отсидеть, чтоб там чуть в себя прийти и такую школку чуть прочувствовать».

«Нужно доказывать на футбольном поле, что ты мужчина, а не пробивать головы стульями. Тут он немного перегнул. Мне кажется, это была больше шутка от него.

Хорошая школа – это усердная работа, учеба, спорт, карьера и так далее. А в СИЗО посидеть лучше никому не рекомендовать.

Если нет головы, то добро пожаловать в СИЗО, но лучше забивать голы», – сказал Тарханов.

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iomov
Тысячилетиями доказывали что ты мужчина пробивая головы чем попало под руку, ;стул, дубина, булава, меч, секира, а теперь доказывая гоняя по полю резиновый щарик и в трусах и майке!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cruel Snake
Ответ Wiley Fox
Ты большинство мужиков в России вычеркнул из настоящих мужчин Построить дом не так просто, если ты не обладаешь капиталом или не таджик со стройки
Имелось ввиду хотя бы что-то из этого, но точно не играть футбол или сесть за решётку
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nugoboss
Вот сразу видно тарханов мужик, а он непонятный какой то, то ли плохой человек, то ли эгоист, то ли хамло, короче про таких говорят ни рыба ни мясо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Егурнов
Ответ Cruel Snake
Настоящий мужчина должен быть обеспеченным, уверенным и успешным, самостоятельным в принятии решений, построении планов, осуществлении идей. Быть опорой для семьи, обеспечивать её Построить дом, Посадить дерево и Вырастить ребенка. Может так как-то
А теперь характеристику настоящей женщины в студию, пожалуйста)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Старина Шимус
Ответ Cruel Snake
Настоящий мужчина должен быть обеспеченным, уверенным и успешным, самостоятельным в принятии решений, построении планов, осуществлении идей. Быть опорой для семьи, обеспечивать её Построить дом, Посадить дерево и Вырастить ребенка. Может так как-то
Похоже на какую-то портянку с женского сайта)
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wayne Gretzky 99
Теперь высказывания ярко выраженного дебила все кому не лень будут комментировать.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wiley Fox
Ответ Cruel Snake
Настоящий мужчина должен быть обеспеченным, уверенным и успешным, самостоятельным в принятии решений, построении планов, осуществлении идей. Быть опорой для семьи, обеспечивать её Построить дом, Посадить дерево и Вырастить ребенка. Может так как-то
Ты большинство мужиков в России вычеркнул из настоящих мужчин

Построить дом не так просто, если ты не обладаешь капиталом или не таджик со стройки
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cruel Snake
Настоящий мужчина должен быть обеспеченным, уверенным и успешным, самостоятельным в принятии решений, построении планов, осуществлении идей.
Быть опорой для семьи, обеспечивать её

Построить дом, Посадить дерево и Вырастить ребенка.
Может так как-то
+5
-8
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
frol92
Что мужчина и на футбольном поле по большому счету нельзя показать.
Это скорее проявляется в отношении к семье, окружающим, поступками и стремлению к справедливости и честности.
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Геннадий Тимченко
👏👏👏
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий