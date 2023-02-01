«ПСЖ» заявил о полноценном переходе Эрреры в «Атлетик». Клуб из Бильбао сообщал, что продлил аренду на год
«ПСЖ» сообщил, что Андер Эррера продолжит выступать за «Атлетик» на постоянной основе.
Полузащитник был арендован на сезон-2022/23 и теперь стал полноценным игроком команды из Бильбао.
При этом клуб Ла Лиги ранее заявил, что активировал опцию продления аренды на год – до лета 2024-го. О том, что переход теперь носит постоянный характер, он не уведомлял.
В текущем сезоне Эррера провел в Ла Лиге 8 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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