«ПСЖ» заявил о полноценном переходе Эрреры в «Атлетик». Клуб из Бильбао сообщал, что продлил аренду на год

Теги ПСЖ Атлетик лига 1 Франция Ла Лига трансферы Андер Эррера Футбол

«ПСЖ» сообщил, что Андер Эррера продолжит выступать за «Атлетик» на постоянной основе.

Полузащитник был арендован на сезон-2022/23 и теперь стал полноценным игроком команды из Бильбао.

При этом клуб Ла Лиги ранее заявил, что активировал опцию продления аренды на год – до лета 2024-го. О том, что переход теперь носит постоянный характер, он не уведомлял.

В текущем сезоне Эррера провел в Ла Лиге 8 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий