Зиеш не перейдет в «ПСЖ» из «Челси». Французская лига отклонила апелляцию парижан
Хаким Зиеш не перейдет в «ПСЖ» из «Челси».
Как сообщает Téléfoot, атакующий полузащитник не перейдет во французский клуб на правах аренды этой зимой.
Вчера, в день закрытия трансферного окна, клубы согласовали переход Зиеша, но затем «Челси» выслал необходимые документы после дедлайна, и это привело к тому, что сделка сорвалась. Сообщалось, что лондонцы трижды отправяли неверные документы.
Парижане подали апелляцию во французскую лигу, но она была отклонена. Зиеш останется в «Челси» как минимум до лета.
В этом сезоне на счету 29-летнего футболиста 1 голевая передача в 15 матчах за «Челси» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.
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В псж таки мало что-ли?
Солер, Сарабия, Этикетик и т д