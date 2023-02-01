Зиеш не перейдет в «ПСЖ» из «Челси». Французская лига отклонила апелляцию парижан

не перейдет в « » из «Челси».

Как сообщает Téléfoot, атакующий полузащитник не перейдет во французский клуб на правах аренды этой зимой.

Вчера, в день закрытия трансферного окна, клубы согласовали переход Зиеша, но затем «Челси» выслал необходимые документы после дедлайна, и это привело к тому, что сделка сорвалась. Сообщалось, что лондонцы трижды отправяли неверные документы.

Парижане подали апелляцию во французскую лигу, но она была отклонена. Зиеш останется в «Челси» как минимум до лета.

В этом сезоне на счету 29-летнего футболиста 1 голевая передача в 15 матчах за «Челси» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

20 главных трансферов в дедлайн: «Челси» купил Энцо Фернандеса, Жоржиньо уехал в «Арсенал», Забитцер – в «МЮ»