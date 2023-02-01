Зиеш не перейдет в «ПСЖ» из «Челси». Французская лига отклонила апелляцию парижан

Теги ПСЖ Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Хаким Зиеш Футбол

Хаким Зиеш не перейдет в «ПСЖ» из «Челси».

Как сообщает Téléfoot, атакующий полузащитник не перейдет во французский клуб на правах аренды этой зимой.

Вчера, в день закрытия трансферного окна, клубы согласовали переход Зиеша, но затем «Челси» выслал необходимые документы после дедлайна, и это привело к тому, что сделка сорвалась. Сообщалось, что лондонцы трижды отправяли неверные документы.

Парижане подали апелляцию во французскую лигу, но она была отклонена. Зиеш останется в «Челси» как минимум до лета.

В этом сезоне на счету 29-летнего футболиста 1 голевая передача в 15 матчах за «Челси» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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27 комментариев

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Nikita1981
О важности "работы с документами" :))
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Милан.фан
😂🤡
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Falsegoalkeeper
Ответ Адепт Суперлиги
А может Боэли реально хочет 4-4-3 играть и считает, что для такой схемы и заявка должна быть 50 игроков?)
Он фанат Хоккея мне кажется, думает звеньями и сменами играть
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Миша Воробьев
конкурент факса вудворда
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Elkorazon01
Ответ che kaif
Опять? Прошлый раз ПСЖ проошел баварию в плей офф лч
Прошёл, но у пмж до сих пор 0 клч
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-2
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sheikh_111
По настоящему хороший трансфер сорвался
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Born is the King
Ответ Yavich
Да 100% Челси это всё специально сделал.
Так зачем Челси просто аренда тем более в спешке. Летом спокойно продадут Милану/АПЛ
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Shikari
Ответ Геннадий Тимченко
трижды неверные - просто решили, что не время отпускать🤷
и зачем он им? ЗП получает, не играет, еще и обедает на базе
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гилберт
Ответ Геннадий Тимченко
трижды неверные - просто решили, что не время отпускать🤷
Скоро, во всех кинотеатрах, Не время ...отпускать.
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Адепт Суперлиги
А может Боэли реально хочет 4-4-3 играть и считает, что для такой схемы и заявка должна быть 50 игроков?)
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Любезный Коссутий
Ответ Геннадий Тимченко
трижды неверные - просто решили, что не время отпускать🤷
Боели трижды пытался оплатить аренду Зиеша в ПСЖ, но когда ему доложили, что платят им, было уже поздно.
+16
-2
+14
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che kaif
Ответ Кукич
Ахахахах.Псж опять вылетит в 1/8 ф.от Баварии
Опять? Прошлый раз ПСЖ проошел баварию в плей офф лч
+5
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+5
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Football Forever
В упор не понимаю, зачем он парижанам
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che kaif
Ответ Я Гражданин Мира
И зачем он псж с одним голевым передачам? В псж таки мало что-ли? Солер, Сарабия, Этикетик и т д
Затем что например в этом туре не будет Неймара. Зиеш бы заменил и да Серабия перешел в Вулверхемптон
+2
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Grime Font
Ответ Yavich
Да 100% Челси это всё специально сделал.
Зачем? Хотя бы предположение
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Я Гражданин Мира
И зачем он псж с одним голевым передачам?
В псж таки мало что-ли?
Солер, Сарабия, Этикетик и т д
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DolJun
жаль конечно, но челси тоже можно понять - никого на офисе не было чтобы помочь с доками, все были в португалии
+1
-3
-2
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bm
Раз Челси он не нужен, надо бы Арсеналу себе купить. А то Сака такими темпами устанет
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Anuar Bukurov
все равно сидел бы там на лавке
0
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bm
Ответ Александр Фёдоров
Есть ощущения, что ещё покажет себя
Уже показал же, на ЧМ
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Тимур Таубаев
Честно говоря , Зиеш сейчас нужен Челси из-за травм игроков обоймы , новички пока не сыграны
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0
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HellLight
Ответ Геннадий Тимченко
трижды неверные - просто решили, что не время отпускать🤷
Либо это такой уровень работы нового руководства.
+8
-5
+3
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Александр Фёдоров
Есть ощущения, что ещё покажет себя
0
-1
-1
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Yavich
Да 100% Челси это всё специально сделал.
+28
-1
+27
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Кукич
Ахахахах.Псж опять вылетит в 1/8 ф.от Баварии
0
-5
-5
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