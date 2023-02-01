«Атлетик» продлил аренду Эрреры у «ПСЖ» до 2024 года

Теги ПСЖ Атлетик лига 1 Франция Ла Лига трансферы Андер Эррера Футбол

Андер Эррера останется в «Атлетике» до 2024 года. 

Полузащитник выступает за испанский клуб на правах аренды из «ПСЖ». Баски объявили, что активировали опцию продления аренды еще на один сезон. 

Отметим, что по окончании срока аренды Эррера может стать свободным агентом – его контракт с парижанами рассчитан до лета 2024 года. 

Хавбек выступал за «Атлетик» с 2011 по 2014 год, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед», а оттуда в 2019-м – в «ПСЖ». В августе прошлого года он вернулся в команду из Бильбао.

Подробно со статистикой Андера можно ознакомиться здесь.

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9 комментариев

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Олег Андреев
Ответ Street Fighter
Так Андер в аренде? Я думал, он на постоянку в Бильбао вернулся
Он не может быть в аренде, это выкуп. Иначе бы ПСЖ не смог отдать Кейлора Наваса в аренду
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Отец Мбаппе
Ответ Street Fighter
Так Андер в аренде? Я думал, он на постоянку в Бильбао вернулся
хахаха блин я тоже так думал))
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Streetbor
Ответ WelcomeBackPURE
Играл нормально в МЮ, зачем ушел тогда
новый контракт не устроил и начался плач Юрославны. Жадный до денег баск, а тут ПСЖ появился на горизонте и удовлетворил алчного..
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M_i_t_y_a
Ответ Bolvan
Удачи ему в родном ему клубе
Только его родной клуб Реал Сарагоса, а в Атлетике он играл с 22 до 25 лет
+4
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Bolvan
Ответ WelcomeBackPURE
Играл нормально в МЮ, зачем ушел тогда
Его не продлили
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corazón blanco
Ответ Bolvan
Удачи ему в родном ему клубе
Ну это не его родной клуб, однако он находится на своём месте. В Бильбао он себя прекрасно проявлял в период своего первого пришествия, поэтому болельщики очень были рады, когда он вновь вернулся в команду.
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WelcomeBackPURE
Играл нормально в МЮ, зачем ушел тогда
0
0
0
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Street Fighter
Так Андер в аренде? Я думал, он на постоянку в Бильбао вернулся
0
0
0
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Bolvan
Удачи ему в родном ему клубе
+3
-2
+1
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