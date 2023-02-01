«Атлетик» продлил аренду Эрреры у «ПСЖ» до 2024 года
Андер Эррера останется в «Атлетике» до 2024 года.
Полузащитник выступает за испанский клуб на правах аренды из «ПСЖ». Баски объявили, что активировали опцию продления аренды еще на один сезон.
Отметим, что по окончании срока аренды Эррера может стать свободным агентом – его контракт с парижанами рассчитан до лета 2024 года.
Хавбек выступал за «Атлетик» с 2011 по 2014 год, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед», а оттуда в 2019-м – в «ПСЖ». В августе прошлого года он вернулся в команду из Бильбао.
Подробно со статистикой Андера можно ознакомиться здесь.
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