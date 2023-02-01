«Атлетик» продлил аренду Эрреры у «ПСЖ» до 2024 года

останется в « » до 2024 года.

Полузащитник выступает за испанский клуб на правах аренды из « ». Баски объявили, что активировали опцию продления аренды еще на один сезон.

Отметим, что по окончании срока аренды Эррера может стать свободным агентом – его контракт с парижанами рассчитан до лета 2024 года.

Хавбек выступал за «Атлетик» с 2011 по 2014 год, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед», а оттуда в 2019-м – в «ПСЖ». В августе прошлого года он вернулся в команду из Бильбао.

Подробно со статистикой Андера можно ознакомиться здесь.