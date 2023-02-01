Зиеш «умолял» Боули поспешить с документами и был готов заплатить за аренду в «ПСЖ». Хаким в ярости из-за срыва трансфера

Теги ПСЖ Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция Sky Sports Хаким Зиеш Тодд Боули Футбол

Полузащитник Хаким Зиеш недоволен «Челси» из-за срыва его перехода в «ПСЖ».

Как сообщает Sky Sports, футболист прибыл в Париж во вторник в обеденное время, все необходимые процедуры, касающиеся аренды, были завершены, оставалось только дождаться, когда клубы договорятся по поводу опции выкупа.

Зиеш с раннего вечера находился в офисе «ПСЖ», и чем дальше, тем больше он и его агент начинали волноваться, хотя и не было никаких признаков того, что сделка сорвется.

Футболист начал отправлять совладельцу «Челси» Тодду Боули сообщения, в которых умолял поторопиться с оформлением документов и выражал готовность выплатить деньги из своего кармана, лишь бы трансфер состоялся.

Источник, знакомый с ситуацией, подчеркнул, что «ПСЖ» теперь даже на порог не пустит представителей «Челси».

Также в сообщении Sky Sports отмечается, что футболист сейчас разгневан и до сих пор находится в Париже.

«Челси» трижды выслал неверные документы по Зиешу, и аренда в «ПСЖ» сорвалась. Парижане злятся

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13 комментариев

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DolJun
Ответ окечуква
Не очень нравится Зиеш, человек с вечно кислой миной, но если все так как написано в статье, то боули - свинья. Не хочешь отпускать игрока - обозначь свою позицию сразу.
а в чем вина боули? чет я по тексту этого не нашел.
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Mc′loud
Скоро Боули выпустит книгу "Как убивали Челси". На ней и заработает. В этом и был бизнес план.
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окечуква
Не очень нравится Зиеш, человек с вечно кислой миной, но если все так как написано в статье, то боули - свинья. Не хочешь отпускать игрока - обозначь свою позицию сразу.
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Бухгалтер2021
значит псж не сильно хотела
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Милан.фан
В Милан нужно было переходить, в Милан ...
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GerbertS
теперь интересно как Боули будет поддерживать мотивацию игроков с контрактами по 8 лет. Им, по-сути, уже нет смысла что-то делать
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Дядя ТУРА
Ответ KerroChelsea
Ну отправлять надо было во-первых в ватсап. Во-вторых представьте себе Боэли? Он небось нервно тыкал на клавиатуру и приговаривал: «Ну давай же, давай, работай» и потом ответил голосовым «б*я, я чот нажмал, и всё сломалось»
А оказалось даже не включил в розетку
+1
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+1
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TravenS
Ответ Неоновый Демон
С одной стороны жаль Хакима , но с другой стороны зачем ему в ПСЖ ? Быть там вторым в очереди на скамейке ?
Трофеи на халяву
+2
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+2
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Белые штаны Хави
Ответ GuruFutbola
Через год все новички будут умолять боули отпустить их из синего андердога)
а Боули будет умолять их остаться)
+3
-1
+2
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KerroChelsea
Ну отправлять надо было во-первых в ватсап. Во-вторых представьте себе Боэли? Он небось нервно тыкал на клавиатуру и приговаривал: «Ну давай же, давай, работай» и потом ответил голосовым «б*я, я чот нажмал, и всё сломалось»
+3
-1
+2
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GuruFutbola
Через год все новички будут умолять боули отпустить их из синего андердога)
+11
-5
+6
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CuauhtemokBlanco
Ответ Неоновый Демон
С одной стороны жаль Хакима , но с другой стороны зачем ему в ПСЖ ? Быть там вторым в очереди на скамейке ?
1) Практически не играет
2) не нравится атмосфера в раздевалке
3) возможно, не нравится климат 🤷‍♂️
+3
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Неоновый Демон
С одной стороны жаль Хакима , но с другой стороны зачем ему в ПСЖ ? Быть там вторым в очереди на скамейке ?
+4
-1
+3
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