Зиеш «умолял» Боули поспешить с документами и был готов заплатить за аренду в «ПСЖ». Хаким в ярости из-за срыва трансфера

Полузащитник Хаким Зиеш недоволен «Челси» из-за срыва его перехода в «ПСЖ».

Как сообщает , футболист прибыл в Париж во вторник в обеденное время, все необходимые процедуры, касающиеся аренды, были завершены, оставалось только дождаться, когда клубы договорятся по поводу опции выкупа.

Зиеш с раннего вечера находился в офисе «ПСЖ», и чем дальше, тем больше он и его агент начинали волноваться, хотя и не было никаких признаков того, что сделка сорвется.

Футболист начал отправлять совладельцу «Челси» сообщения, в которых умолял поторопиться с оформлением документов и выражал готовность выплатить деньги из своего кармана, лишь бы трансфер состоялся.

Источник, знакомый с ситуацией, подчеркнул, что «ПСЖ» теперь даже на порог не пустит представителей «Челси».

Также в сообщении Sky Sports отмечается, что футболист сейчас разгневан и до сих пор находится в Париже.

«Челси» трижды выслал неверные документы по Зиешу, и аренда в «ПСЖ» сорвалась. Парижане злятся