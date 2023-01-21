«Зенит» разыграет Lada среди болельщиков, оформивших Fan ID

« » подготовил специальную программу для болельщиков, оформивших Fan ID.

«Мы подготовили специальную программу. В феврале мы ее запустим. Назовем ее не бонусами, а разнообразными «коврижками».

Одна из них уже была объявлена – возможность получить машину Lada (в ноябре 2022 года «АвтоВАЗ» стал партнером «Зенита» – прим.). Это не единственная «коврижка», они будут многочисленными и разнообразными.

Думаю, что она должна привлечь болельщиков. Верю, что те, кто по-настоящему любят футбол и болеют за «Зенит», обязательно оформят карту болельщика. Тем более в рамках той программы, которую мы предложим нашим болельщикам», – сказал генеральный директор «Зенита» .