«Зенит» разыграет Lada среди болельщиков, оформивших Fan ID
«Зенит» подготовил специальную программу для болельщиков, оформивших Fan ID.
«Мы подготовили специальную программу. В феврале мы ее запустим. Назовем ее не бонусами, а разнообразными «коврижками».
Одна из них уже была объявлена – возможность получить машину Lada (в ноябре 2022 года «АвтоВАЗ» стал партнером «Зенита» – прим.). Это не единственная «коврижка», они будут многочисленными и разнообразными.
Думаю, что она должна привлечь болельщиков. Верю, что те, кто по-настоящему любят футбол и болеют за «Зенит», обязательно оформят карту болельщика. Тем более в рамках той программы, которую мы предложим нашим болельщикам», – сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.
Впрочем чего еще ждать от спонсора, ставшим символом упыризма ?
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