«Зенит» разыграет Lada среди болельщиков, оформивших Fan ID

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Александр Медведев ТАСС Fan ID Футбол

«Зенит» подготовил специальную программу для болельщиков, оформивших Fan ID

«Мы подготовили специальную программу. В феврале мы ее запустим. Назовем ее не бонусами, а разнообразными «коврижками».

Одна из них уже была объявлена – возможность получить машину Lada (в ноябре 2022 года «АвтоВАЗ» стал партнером «Зенита» – прим.). Это не единственная «коврижка», они будут многочисленными и разнообразными.

Думаю, что она должна привлечь болельщиков. Верю, что те, кто по-настоящему любят футбол и болеют за «Зенит», обязательно оформят карту болельщика. Тем более в рамках той программы, которую мы предложим нашим болельщикам», – сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев

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39 комментариев

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Угловой буллит
Браво ! За признание себя быдлом и биомассой еще и награждают. Ладой. Желательно белой.
Впрочем чего еще ждать от спонсора, ставшим символом упыризма ?
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Spartakovec navsegda
Ответ Влад Путман
На данный момент Ладу в России можно получить гораздо легче, чем участвовать в таких дешёвых акциях. Всего-то, отправит ненужного члена семьи на войну.
А "боту" и вовсе можно, просто, строчить дезу и мастерить фейки в инете, тогда и на 2 Лады может хватить.
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Александр Беляков
Ответ Spartakus1984
Уточняйте,не зенит а Газпром.Сам по себе зенит нищий
А Спартак без ЛУКОЙЛ? Не позорься , клоун
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Sergei Shabrov
Ответ Michael_Monza
Потому что тут цпсошных тварей полно, да и лебератоты тоже.
Процентов 70.
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Александр Беляков
Ещё один повод не оформлять его
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btg2c7jhjf
Какая смешная эта Зинка
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Дмитрий
Ответ nugoboss
Какой щедрый шаг с их стороны, интересно в Питере вообще ездят ещё на таких, смех и грех 😁 за дураков что ли держит фанатов.
В Питере??? в москве на жигулях 5,6,7,8,9... до сих пор ездят. о чем ты вообще 🤦‍♂️
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Michael_Monza
Ответ Dmitriy6354
Зачем политику приплетать?
Потому что тут цпсошных тварей полно, да и лебератоты тоже.
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Заборостроитель
Второму призеру -- генератор от Беглова
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Дмитрий
Ответ Влад Путман
На данный момент Ладу в России можно получить гораздо легче, чем участвовать в таких дешёвых акциях. Всего-то, отправит ненужного члена семьи на войну.
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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Влад Путман
Зенит часть сегодняшнего режима.
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Forza
Поздравляю Боярского с новой машиной.
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AlexZhano__
Я не буду даже говорить о самом факте подобного розыгрыша. Но главный приз? Мне это напоминает Поле Чудес прошлых лет. Вроде бы на федеральном канале выходят, бюджеты хорошие, а автомобили вот такие
https://sun9-26.userapi.com/impg/Jh60ymaf50h_NBDDrIVyPgAWV-rY20_7KT4UMQ/LUaDwUB28vA.jpg?size=1920x1080&quality=96&sign=6d861509ab8f4b06a13274a03b63652b&type=album
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UNAFFECTED
Я лучше всю оставшуюся жизнь на маршрутке проезжу, чем эту дрянь оформлять буду. Сидите с пустыми подавленные тишиной трибунами.
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red hikkikomori
У нас Лада теперь становится универсальным средством оплаты
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Петроград
Ёкарный стыд
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d_tyzankin@bk.ru
Вот и лишится любимый клуб самых верных болельщиков, пусть теперь на стадион ходят те кому интересней Лада чем сам Зенит.
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Дмитрий
Вот сцука! 🤬 хотят воспользоваться нашей любовью к клубу. Получается правильно говорят, любовь это слабость.
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Костя Киреев
А это точно приз?
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Влад Путман
На данный момент Ладу в России можно получить гораздо легче, чем участвовать в таких дешёвых акциях. Всего-то, отправит ненужного члена семьи на войну.
+4
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nugoboss
Какой щедрый шаг с их стороны, интересно в Питере вообще ездят ещё на таких, смех и грех 😁 за дураков что ли держит фанатов.
+1
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Игорь Новиков
Ответ Dmitriy6354
Зачем политику приплетать?
Fan ID - это и есть политика. И только.
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Aleksey Yashin
А Химки календарь разыгрывают...
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Фут.Боль
С подушками? Бампера в цвет кузова?
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ss_podonok
Ответ Dmitriy6354
Зачем политику приплетать?
ну а с чем ещё лада ассоциируется в последнее время)
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