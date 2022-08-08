Александр Кержаков: «Я противник Fan ID. Футбол будет менее доступен для туристов и тех, кто решил спонтанно пойти на игру»

выступил против Fan ID.

«Не вижу преимуществ Fan ID. Я не углублялся в этот вопрос, но, как мне кажется, закон повлияет на количество болельщиков на стадионе в худшую сторону, что не может радовать, потому что футбол будет менее доступен.

Скорее всего, со временем это все оформится и народ будет ходить на стадионы, но наш футбол станет меньше доступен для туристов и тех людей, которые спонтанно решили пойти на футбол. Поэтому я противник Fan ID», – сказал бывший тренер , ранее игравший за и .

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