«Ман Сити» хочет подписать Мэддисона и Беллингема летом. Гюндоган и Бернарду могут уйти

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Лестер Илкай Гюндоган Бернарду Силва Джеймс Мэддисон Джуд Беллингем Футбол

«Манчестер Сити» собирается обновить полузащиту следующим летом.

Как пишет Daily Mail, клубу интересен полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон. Кроме того, «Ман Сити» сохраняет интерес к Джуду Беллингему из дортмундской «Боруссии».

Внимание «Манчестер Сити» к Мэддисону обусловлено тем, что Пеп Гвардиола хочет видеть в команде более забивных полузащитников. Срок нынешнего контракта Джеймса с «Лестером» рассчитан до лета 2024 года, и пока игрок не собирается подписывать новое соглашение. «Лисам» вряд ли удастся удержать его следующим летом.

Прошлым летом «Ньюкасл» сделал два предложения о трансфере англичанина, но получил отказ от «Лестера», который оценивает игрока примерно в 60 млн фунтов. Кроме того, этой зимой несколько топ-клубов АПЛ делали запросы по Мэддисону.

Джеймс хочет попробовать себя в топ-клубе, а «Лестер» намерен избежать повторения ситуации с Юри Тилемансом, контракт которого действует до лета 2023 года. У него уже сейчас есть право вести переговоры с заграничными клубами.

Отмечается, что под вопросом находится будущее Илкая Гюндогана и Бернарду Силвы в «Манчестер Сити».

Контракт Гюндогана действует до лета, сообщалось, что он перейдет в «Барселону» на правах свободного агента. Силва уже давно хочет перейти в клуб из Испании. Прошлым летом «Барселона» пыталась подписать его, но не смогла удовлетворить финансовые запросы «Ман Сити», который хотел 70 млн фунтов. Пока неизвестно, будет ли Бернарду форсировать переход в другой клуб.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Слутск Халлского
Сатсуму соберет, индивидуальную предсезонку в Ейске пройдет, и можно в Сити
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
выходец из убежища
Мэд медосмотр провалит с его геморроем и постоянными простудами.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wekil Halylow
Маддисону уже пора топ команду
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
svetqa
Еще никто не пошутил, что дед подтянул штаны?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий