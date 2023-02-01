«Ман Сити» хочет подписать Мэддисона и Беллингема летом. Гюндоган и Бернарду могут уйти

«Манчестер Сити» собирается обновить полузащиту следующим летом.

Как пишет Daily Mail, клубу интересен полузащитник «Лестера» . Кроме того, «Ман Сити» сохраняет интерес к из дортмундской « ».

Внимание «Манчестер Сити» к Мэддисону обусловлено тем, что Пеп Гвардиола хочет видеть в команде более забивных полузащитников. Срок нынешнего контракта Джеймса с « » рассчитан до лета 2024 года, и пока игрок не собирается подписывать новое соглашение. «Лисам» вряд ли удастся удержать его следующим летом.

Прошлым летом «Ньюкасл» сделал два предложения о трансфере англичанина, но получил отказ от «Лестера», который оценивает игрока примерно в 60 млн фунтов. Кроме того, этой зимой несколько топ-клубов делали запросы по Мэддисону.

Джеймс хочет попробовать себя в топ-клубе, а «Лестер» намерен избежать повторения ситуации с Юри Тилемансом, контракт которого действует до лета 2023 года. У него уже сейчас есть право вести переговоры с заграничными клубами.

Отмечается, что под вопросом находится будущее Илкая Гюндогана и Бернарду Силвы в «Манчестер Сити».

Контракт Гюндогана действует до лета, сообщалось, что он перейдет в «Барселону» на правах свободного агента. Силва уже давно хочет перейти в клуб из Испании. Прошлым летом «Барселона» пыталась подписать его, но не смогла удовлетворить финансовые запросы «Ман Сити», который хотел 70 млн фунтов. Пока неизвестно, будет ли Бернарду форсировать переход в другой клуб.