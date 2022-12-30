«Реал» готов заплатить 100+ млн евро за Беллингема. Клуб уверен, что переговоры по Джуду ускорятся в январе

«Реал» работает над трансфером Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии».

Как утверждает ESPN со ссылкой на свои источники, мадридский клуб готов предложить более 100 млн евро за 19-летнего полузащитника. «Реал» уверен, что переговоры о переходе англичанина ускорятся в январе.

Беллингем – главная цель « ». «Реал» понимает, что будет бороться за игрока с «Манчестер Сити», « », « » и «Ливерпулем».

В ноябре ESPN сообщал, что « » лидирует в борьбе за Беллингема. Несмотря на это, позиция «Реала» в переговорах оставалась достаточно выгодной. С тех пор цена на Джуда стала еще выше, но источники сообщают, что «Реал» не хочет делать «безумное» предложение по хавбеку.

«Мадрид» считает, что 100 млн евро – достаточная для закрытия сделки сумма. Клуб надеется, что хорошие отношения Флорентино Переса и Ханса-Йоахима Ватцке помогут осуществить трансфер.

Переговоры между руководством «Реала» и окружением игрока проходят хорошо. Клуб уверен, что долгосрочная работа по убеждению Беллингема и « » дает плоды.

Прошлым летом «Реал» опередил «Ливерпуль» в борьбе за Орельена Тчуамени. «Мадрид» надеется, что сделает это и в случае с Беллингемом, которого считает идеальным дополнением в полузащиту, где уже играют Тчуамени, Эдуардо Камавинга и Федерико Вальверде.

В этом сезоне у хавбека 9 голов и 3 результативные передачи в 22 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 5 играх за сборную Англии на ЧМ-2022.

Полную статистику 19-летнего футболиста можно найти здесь.

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