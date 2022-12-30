«Реал» готов заплатить 100+ млн евро за Беллингема. Клуб уверен, что переговоры по Джуду ускорятся в январе

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«Реал» работает над трансфером Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии».

Как утверждает ESPN со ссылкой на свои источники, мадридский клуб готов предложить более 100 млн евро за 19-летнего полузащитника. «Реал» уверен, что переговоры о переходе англичанина ускорятся в январе.

Беллингем – главная цель «Мадрида». «Реал» понимает, что будет бороться за игрока с «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпулем».

В ноябре ESPN сообщал, что «Ливерпуль» лидирует в борьбе за Беллингема. Несмотря на это, позиция «Реала» в переговорах оставалась достаточно выгодной. С тех пор цена на Джуда стала еще выше, но источники сообщают, что «Реал» не хочет делать «безумное» предложение по хавбеку.

«Мадрид» считает, что 100 млн евро – достаточная для закрытия сделки сумма. Клуб надеется, что хорошие отношения Флорентино Переса и Ханса-Йоахима Ватцке помогут осуществить трансфер.

Переговоры между руководством «Реала» и окружением игрока проходят хорошо. Клуб уверен, что долгосрочная работа по убеждению Беллингема и «Боруссии» дает плоды.

Прошлым летом «Реал» опередил «Ливерпуль» в борьбе за Орельена Тчуамени. «Мадрид» надеется, что сделает это и в случае с Беллингемом, которого считает идеальным дополнением в полузащиту, где уже играют Тчуамени, Эдуардо Камавинга и Федерико Вальверде.

В этом сезоне у хавбека 9 голов и 3 результативные передачи в 22 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 5 играх за сборную Англии на ЧМ-2022.

Полную статистику 19-летнего футболиста можно найти здесь.

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30 комментариев

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ShamilK
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С Мбаппе и Холландом Мадрид также был уверен. Проверните тихо и быстро эту сделку, как это обычно делает Бавария.
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madrilenos
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Ответ M93
А как же Вальверде? А Камавинга?
Эндрик? 😃
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Артем_
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После продажи Энцо Челси Беллингем уйдет минимум 150. Так что Реал удачи. )
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AlainProst
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Ответ Фёдор Кузнецов
А у кого? Бейл топ, Бэкхем хорошо помог Реалу Макманаман был любимцем фанатов, Каннингем тоже хорошо играл, Оуэн за 1 сезон то же не провалился, провалом был только Вудгейт
Кстати, да, Оуэн был крут. Зря на него все тогда набросились. Один только его гол Барсе (с паса Бекса) стал украшением его короткого, но яркого пребывания в РМ.
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Мадридский тролль
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Ответ M93
А как же Вальверде? А Камавинга?
Вальверде прост готовый топ 🤙🏽
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Ноно Гомес
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Вот кого надо покупать, а не Энцо...
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Алексей Иванов
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Если Энцо Фернандес которому через 2 недели 22,сыгравший десяток матчей на высоком уровне стоит 125,то 19 летний Беллингем играющий третий сезон на высоком уровне должен минимум 500 стоить
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M93
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Ответ Зеленый хвостик
Реал видимо хочет дрим тим из молодых дарований собрать. Вини, Родриго, Тучмани, Милитао. Если ещё Билингема и Мбаппе, то это супер состав до 25
А как же Вальверде? А Камавинга?
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Акира_1
А этот трансфер за сотку считается безумным или на Реал это не действует?
Он стоит эти деньги
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Ренат Губайдуллин
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Ответ Фёдор Кузнецов
А у кого? Бейл топ, Бэкхем хорошо помог Реалу Макманаман был любимцем фанатов, Каннингем тоже хорошо играл, Оуэн за 1 сезон то же не провалился, провалом был только Вудгейт
«Почти у многих»-написано же) распространенный тут коммент, но ничем не подкрепленный)
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Ренат Губайдуллин
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Ответ Фёдор Кузнецов
А у кого? Бейл топ, Бэкхем хорошо помог Реалу Макманаман был любимцем фанатов, Каннингем тоже хорошо играл, Оуэн за 1 сезон то же не провалился, провалом был только Вудгейт
Почти у многих)
написано же) распространенный тут коммент, но ничем не подкрепленный)
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Акира_1
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А этот трансфер за сотку считается безумным или на Реал это не действует?
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Фёдор Кузнецов
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Ответ Bolvan
Отлично бы усилил игру,но почти у многих британцев в Реале не получалось
А у кого? Бейл топ, Бэкхем хорошо помог Реалу Макманаман был любимцем фанатов, Каннингем тоже хорошо играл, Оуэн за 1 сезон то же не провалился, провалом был только Вудгейт
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corazón blanco
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Надеюсь, что Мадрид провернет этот трансфер, мне очень нравится этот игрок, не годам показывает зрелую игру.
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sayemlo
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Пока первые начинают обновлять состав! Вторые ищут 30 летних игроков за бесплатно.
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realsila
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Ответ Bolvan
Отлично бы усилил игру,но почти у многих британцев в Реале не получалось
Но он не коренной британец
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Данияр Жумабекович
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Мощная линия полузащиты намечается после Кроос-Каземиро-Модрича: Беллингем-Тчуамени-Феде
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Зеленый хвостик
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Реал видимо хочет дрим тим из молодых дарований собрать. Вини, Родриго, Тучмани, Милитао. Если ещё Билингема и Мбаппе, то это супер состав до 25
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Расул Самедов
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Ответ Антон Чугунов
Зная, много лет, Дортмунд, не удивлюсь, если они уже нашли замену для Джуда. Тоже молодой, тоже талантливый, тоже британец, тоже для дальнейшей продажи
его брат, например
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Руслан Узденов
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Топарь! Очень хотел бы видеть в Мадриде Мусиалу!
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Игорь Новиков
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Реал собирает лучших молодых хавбеков, раз уж с форвардами не сложилось. По идее, правильно. Сильная полузащита и не самого великого нападающего может вывести на топовый уровень.
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Расул Самедов
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Ответ Рамиль Валиев
Англичанин в Испании. И этим все сказано.
как думаешь куда все таки перейдёт
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Антон Чугунов
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Зная, много лет, Дортмунд, не удивлюсь, если они уже нашли замену для Джуда. Тоже молодой, тоже талантливый, тоже британец, тоже для дальнейшей продажи
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error505
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Серия ~. Джуд и Реал, попытка 101
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Glory Real Madrid
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Ответ Расул Самедов
а с Ливерпулем че там
Через 2 недели напишут про Ливерпуль и так по кругу!
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