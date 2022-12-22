Беллингем предпочитает переход в «Реал» возвращению в Англию. За него придется отдать около 120 млн евро

Джуд Беллингем хочет перейти в «Реал».

Переход в мадридскую команду является приоритетным вариантом для полузащитника «Боруссии», сообщает As. Игрок предпочитает этот вариант возвращению в Англию, где на него претендуют « », « » и « ».

В свое время Беллингем решился на переход в « » из «Бирмингема», поскольку посчитал, что за границей у него будет больше возможностей для развития карьеры, чем на родине. В этом плане мнение хавбека не изменилось.

Согласие игрока на переход поможет облегчить процесс трансфера в « » – мадридцам не придется вступать в борьбу с другими клубами, предлагающими очень большие деньги. Однако за Джуда все равно придется заплатить около 120 миллионов евро.

В 15 матчах текущего сезона Бундеслиги 19-летний хавбек забил 3 гола и сделал 2 ассиста. Его статистику можно найти здесь.