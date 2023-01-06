«Манчестер Сити» интересуется Беллингемом. Клуб планирует обновить полузащиту
«Манчестер Сити» проявляет интерес к Джуду Беллингему.
Английский клуб в летнее трансферное окно планирует обновить свою линию полузащитников, об этом сообщает ESPN.
Но перед этим «горожане» выяснят, останутся ли в команде Илкай Гюндган и Бернарду Силва. После этого будет принято решение об уровне необходимых инвестиций.
Трансфер Беллингема будет непросто совершить, поскольку игроком также интересуются «Реал» и «Ливерпуль».
Но возможным преимуществом может стать то, что «Манчестер Сити» находится в хороших отношениях с дортмундской «Боруссией» после трансферов Эрлинга Холанда и Мануэля Аканджи.
В этом сезоне у хавбека 9 голов и 3 результативные передачи в 22 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 5 играх за сборную Англии на ЧМ-2022.
Итог !!!! 5 победа лигу чему реала а у Манчестер сколько!?я уже забыл сколько.....