«Манчестер Сити» интересуется Беллингемом. Клуб планирует обновить полузащиту

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Английский клуб в летнее трансферное окно планирует обновить свою линию полузащитников, об этом сообщает ESPN.

Но перед этим «горожане» выяснят, останутся ли в команде Илкай Гюндган и . После этого будет принято решение об уровне необходимых инвестиций.

Трансфер Беллингема будет непросто совершить, поскольку игроком также интересуются «Реал» и «Ливерпуль».

Но возможным преимуществом может стать то, что «Манчестер Сити» находится в хороших отношениях с дортмундской «Боруссией» после трансферов Эрлинга Холанда и Мануэля Аканджи.

В этом сезоне у хавбека 9 голов и 3 результативные передачи в 22 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 5 играх за сборную Англии на ЧМ-2022.