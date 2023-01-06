«Манчестер Сити» интересуется Беллингемом. Клуб планирует обновить полузащиту

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Илкай Гюндоган Бернарду Силва Джуд Беллингем Футбол

«Манчестер Сити» проявляет интерес к Джуду Беллингему.

Английский клуб в летнее трансферное окно планирует обновить свою линию полузащитников, об этом сообщает ESPN.

Но перед этим «горожане» выяснят, останутся ли в команде Илкай Гюндган и Бернарду Силва. После этого будет принято решение об уровне необходимых инвестиций.

Трансфер Беллингема будет непросто совершить, поскольку игроком также интересуются «Реал» и «Ливерпуль».

Но возможным преимуществом может стать то, что «Манчестер Сити» находится в хороших отношениях с дортмундской «Боруссией» после трансферов Эрлинга Холанда и Мануэля Аканджи.

В этом сезоне у хавбека 9 голов и 3 результативные передачи в 22 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 5 играх за сборную Англии на ЧМ-2022.

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7 комментариев

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Я Гражданин Мира
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Манчестер сити последние лет 10 потратил деньги на футболистов 100 раз больше чем Реал Мадрид
Итог !!!! 5 победа лигу чему реала а у Манчестер сколько!?я уже забыл сколько.....
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DolJun
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поняли что с деревяшками типа фодена каши не сваришь
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Sir David Beckham
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Боруссия — молодежка Сити
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AC.Milan.Fan
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Сити может заплатить любые деньги за него, все будет зависеть только от желания самого игрока ...
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Mairambek Jusupbekov
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Если Джуд хочет выиграть лч ему нужно в Реал переходить
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alexis2020
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И тогда Сити превзойдёт Баварию по количеству игроков, приобретенных у Боруссии (за последние 10 лет)
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Marcus-light
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Вот и закончилась трансферная гонка
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