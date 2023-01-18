Ведущая Bild TV о Беллингеме: «Его отец ведет переговоры с «Ливерпулем». «Реал» и «Сити» тоже в игре»

Теги Боруссия Дортмунд Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Юрген Клопп Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Джуд Беллингем Футбол

Ведущая Bild TV Валентина Мачери высказалась о будущем Джуда Беллингема.

«На данный момент я не думаю, что он подпишет новый контракт. Официальных предложений от дортмундской «Боруссии» пока не поступало. Сейчас они хотят дать Беллингему время для принятия решения. На данный момент Беллингем хочет сосредоточиться на «Дортмунде», потому что в выходные возобновляется Бундеслига.

По нашей информации, его отец ведет переговоры с «Ливерпулем», и Юрген Клопп хочет видеть его в команде. Но «Реал Мадрид» и «Манчестер Сити» тоже в игре. Я думаю, все хотят иметь [в составе] такого игрока, как Джуд Беллингем. Тем не менее, эти три команды являются главными кандидатами на его подписание.

Клопп говорит, что если Беллингем собирается подписать контракт ради денег, он не выберет «Ливерпуль». Но если Джуд примет решение в пользу личного развития, традиций и любви к игре, он мог бы перейти в «Ливерпуль».

Моя интуиция подсказывает, что, вероятно, мы можем увидеть его в «Ливерпуле», – сказала Мачери в интервью Sky Sports News.

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10 комментариев

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ts_vlad
Ответ DolJun
не ясно конечно зачем беллингему реал, ехал бы доказывал все перед родными болелами за один из английских клубов.
Мадрид не могут купить никакие американцы, тобы спустить на 10-кб строчку в лиге. Как видим, в АПЛ это возможно)
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Lavinka
Клопп на слабо берёт Джуда .
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Собака-буддист
На фоне недавних всем известных событий Боруссия может цену и в 170+ заломить
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А.В. Бубнов
В Нефтепроект пойд)т только Чемпион Московской Олимпиады...
Уж лучше в Ненавистный Ливерпуль. Добудет ещё титулов Лиги Чемпионов для Англии.
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Tollie
мало клоповник потратил на трансферы, надо ещё! больше золота гению в очках!
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Madcomposer
Ответ Enotaz24
Лучше Реала ничего нет, в плане трофеев и развития. Хотя я и болею за Сити.
В плане развития как раз с Клоппом и в конкурентной АПЛ поинтереснее как раз. В плане трофеев разве что.
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+4
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corazón blanco
Надеюсь, что все-таки окажется в Мадриде, Тони Кроос может завершить карьеру уже этим летом, а если все же он и остается, все равно Мадриду необходима замена в будущем + Джуду будет чему поучиться рядом с такими мастерами, как Кроос и Модрич.
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Minuvert
С такой игрой Клоппу самому бы позаботиться о новом клубе, скоро и попереть могут
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DolJun
не ясно конечно зачем беллингему реал, ехал бы доказывал все перед родными болелами за один из английских клубов.
+3
-3
0
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Enotaz24
Лучше Реала ничего нет, в плане трофеев и развития. Хотя я и болею за Сити.
+2
-2
0
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