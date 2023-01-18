Ведущая Bild TV о Беллингеме: «Его отец ведет переговоры с «Ливерпулем». «Реал» и «Сити» тоже в игре»

Ведущая Bild TV Валентина Мачери высказалась о будущем Джуда Беллингема.

«На данный момент я не думаю, что он подпишет новый контракт. Официальных предложений от дортмундской «Боруссии» пока не поступало. Сейчас они хотят дать Беллингему время для принятия решения. На данный момент Беллингем хочет сосредоточиться на « », потому что в выходные возобновляется Бундеслига.

По нашей информации, его отец ведет переговоры с « », и хочет видеть его в команде. Но « » и « » тоже в игре. Я думаю, все хотят иметь [в составе] такого игрока, как Джуд Беллингем. Тем не менее, эти три команды являются главными кандидатами на его подписание.

Клопп говорит, что если Беллингем собирается подписать контракт ради денег, он не выберет «Ливерпуль». Но если Джуд примет решение в пользу личного развития, традиций и любви к игре, он мог бы перейти в «Ливерпуль».

Моя интуиция подсказывает, что, вероятно, мы можем увидеть его в «Ливерпуле», – сказала Мачери в интервью Sky Sports News.