Контракт Энцо с «Челси» – до 2031 года. Его купят за 120 млн евро – это рекорд АПЛ
Трансфер Энцо Фернандеса станет рекордным для АПЛ.
Напомним, «Челси» договорился с «Бенфикой» о переходе 22-летнего полузащитника за 120 миллионов евро (105 миллионов фунтов). По информации Фабрицио Романо, игрок подпишет с «синими» контракт до 2031 года.
Фернандес станет самым дорогим футболистом, перешедшим в клуб из Англии. Предыдущий рекорд по стоимости трансфера установил переход Джека Грилиша из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» – «горожане» заплатили 117 миллионов евро (100 миллионов фунтов) в 2021 году.
Статистику Энцо можно найти здесь.
Лицо Абрамовича 🗿
Пока похоже на «сборную солянку», набрали полностью новый состав, но хорошо ли это? Костяка почти не осталось, а все новые игроки каждый со своим характером, каждый пришел на большие деньги и хочет играть.
Поттеру памятник поставить нужно будет, если сумеет из этой солянки собрать коллектив, способный дать бой лидерам АПЛ.