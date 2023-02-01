Контракт Энцо с «Челси» – до 2031 года. Его купят за 120 млн евро – это рекорд АПЛ

Теги Челси высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия возможные трансферы рекорды Джек Грилиш Энцо Фернандес деньги Фабрицио Романо Футбол

Трансфер Энцо Фернандеса станет рекордным для АПЛ.

Напомним, «Челси» договорился с «Бенфикой» о переходе 22-летнего полузащитника за 120 миллионов евро (105 миллионов фунтов). По информации Фабрицио Романо, игрок подпишет с «синими» контракт до 2031 года.

Фернандес станет самым дорогим футболистом, перешедшим в клуб из Англии. Предыдущий рекорд по стоимости трансфера установил переход Джека Грилиша из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» – «горожане» заплатили 117 миллионов евро (100 миллионов фунтов) в 2021 году.

Статистику Энцо можно найти здесь.

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73 комментария

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Исмаилгаджи Хачалов
100% какие-то мутные схемки с Челси происходят
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Сергей Посохов
Ответ Фарид Харисов
Знаете, вот можно сколько угодно смеяться над тем какой сейчас мешок Челси, но одно можно сказать точно — с таким владельцем не пропадут. Тратит как Абрамович (и даже больше), а значит и за клуб переживает. Когда наймут нормальную команду менеджеров и почистят состав, то скорее всего станут постоянным гегемоном АПЛ на уровне Сити.
Так на этот 4-5 сезонов уйдет. Кто это барахло за такие деньги будет покупать? Там пререплата за каждого 2-5 раз. Там контракты все зп тоже завышены. Ффп прижмет что будут делать. Сливать за копейки игроков
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нелюбитель футбола
Фернандес и Макалистер это уже настоящее и, конечно, будущее Аргентины... Именно их работа в середине поля помогла доминировать сборной во всех матчах ЧМ и освободить Месси от черновой работы... До старта ЧМ этим должны были заниматься Де Пауль и Ло Чельсо... Но первый не сразу вошёл в ритм, а второй травмировался... А ведь Энцо и Алистер не были игроками основы... Воистину всё пришло вовремя... Как цельный коллектив - Аргентина была лучшей на ЧМ... Плюс Месси... Заслуженная победа!...
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yura90
Ответ markoolio
Об этом еще не думали. Было 600 млн на трансферы, которые являлись условием покупки Челси. Их сейчас благополучно потратили.
хорошо бы тут про это статью запилили(условия при покупки Челси)….а то все думают, что янки совсем сумасшедший(про 4-4-3 опустим)))))
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заляпут
Боули, остановись, ты уже не в футбол менеджер на планшете играешь !

Лицо Абрамовича 🗿
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Сергей Посохов
Ответ Экспертное мнение
В том то всё дело игрок топарь, а клуб середняк. Придется уйти в нормальный клуб потом и раскрыться там как Де Брёйне, Салах...
Игрок топарь? В чем топарь то, если только в том что Бенфика на нем наварилась бешено. Пол сезона в дворовой лиге не делают его топом как и то что на чм недосборную протащили. Щас просто потеряется но все будут говорить что это адаптация и тд. Хотя мы уже знаем кто победит в номинации развод года
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VictorVallecano
Ответ З А
Чисто теоретически, если весь этот кип игроков не заиграет, то что с ними делать? У людей контракты по 7-10 лет, деньги за них выплачивать придется долго, если не заиграет следовательно нужно кого-то ещё покупать, а куда этих девать?
Выставят на драфт отказов, делов-то.
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Alar Asus
Ответ llolishe
Ржачнее ,что Челся заплатила 56 лямов за Стерлинга который со след сезона будет играть по праздникам ибо тогда условный Мадуэки будет лавку греть и это минимум не логично
У Челси вингеров полно будет летом у многих хорошие зп(у стерлинга вообще неприличная + такая же зп У Лукаки) Пулишич, Стерлинг, Мудрик, Мадуке, Хадсон Одои на краях атаки играют и Хаверц и Маунт иногда. Будет интересно понаблюдать за Челси летом, распродажа их ожидает )
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Александр Белов
Ответ selso99
Ладно, первые двое, остальные обычные игроки, ценой 20-40млн
Да, но Коут на момент перехода хотя бы топ футбол показывал
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Alar Asus
Ответ LaffyTaffy
Никогда не видел, чтобы топ-клуб так массово обновлялся, да еще и посреди сезона. Пока похоже на «сборную солянку», набрали полностью новый состав, но хорошо ли это? Костяка почти не осталось, а все новые игроки каждый со своим характером, каждый пришел на большие деньги и хочет играть. Поттеру памятник поставить нужно будет, если сумеет из этой солянки собрать коллектив, способный дать бой лидерам АПЛ.
Ну у него хотя бы есть выбор на каждую позицию и конкуренция
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нелюбитель футбола
Ответ Donald J. Trump
За ним и до ЧМ мира охотились клубы. Потенциал Энцо был известен и его хотели многие.
Цену и зарплату он набил себе на ЧМ...
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зак
Всё кто думают что они будут дурака валять, не понимают, там зарплаты небольшие у всех и это не станет препятствием для других клубов чтобы купить этих футболистов, они сами загоняют себя в оковы, потом уйти будет сложно..
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Василий Смирнов
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LaffyTaffy
Никогда не видел, чтобы топ-клуб так массово обновлялся, да еще и посреди сезона.
Пока похоже на «сборную солянку», набрали полностью новый состав, но хорошо ли это? Костяка почти не осталось, а все новые игроки каждый со своим характером, каждый пришел на большие деньги и хочет играть.
Поттеру памятник поставить нужно будет, если сумеет из этой солянки собрать коллектив, способный дать бой лидерам АПЛ.
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ZaSvabody
Ответ Fox_Mulder_12
Ты уверен, что дадут? Или там идиоты сидят в правлении? Хорош душнить, все синие радуются, а этот ворчит, как старая бабка.
Так он не болельщик синих, это прикрытие только. Как брак у Роналду )
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Okaka
Ответ нелюбитель футбола
Вот что значит засветиться на ЧМ..
о нем заговорили после ЛЧ
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SCHOKKKK
С таким усилением реальный шанс побороться за ЛЧ. Уверен, Энцо станет ключевым в успехе Челси
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Экспертное мнение
Ответ 3a_3eHuT
Развод года. Только за титул Чемпиона Мира?! Заплатили как за спасителя, а на деле будет пшик. Потом еще продавать года 2 будут этот середняк
В том то всё дело игрок топарь, а клуб середняк. Придется уйти в нормальный клуб потом и раскрыться там как Де Брёйне, Салах...
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3a_3eHuT
Развод года. Только за титул Чемпиона Мира?! Заплатили как за спасителя, а на деле будет пшик. Потом еще продавать года 2 будут этот середняк
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selso99
Ответ llolishe
Энцо 81 млн € Фоффана 70 млн € Мудрик 66 млн € Кукурелья 56 млн € Стерлинг 38 млн € Бадиашил 38 млн € Кулибали 35 млн € Мадуэке 30 млн € Густо 18 млн € Чуквуэмека 13 млн € Сантос 12 млн € Обамейянг 12 млн € Фофана 11 млн € Фелиш (аренда) 9 млн € Слонина 3 млн € Закария (аренда) Казадеи
Кто-то, может быть и выстрелит, но целом, это такой мусор, что можно и за выживание бороться
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красная_карточка
Ответ Zidan GOAT
Будет эпично, если никто из трансферов Боули не заиграет и будет пол команды пассажиров на зарплатах до 2030-х годов
скоро Ядерная война так что пофик
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DolJun
Ответ Val Smith
Неужели нельзя было эти 600 млн. влить на точечные усиления?
точечные будут летом, опорник нужен так-то
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красная_карточка
Ответ corazón blanco
1. Неймар - 222 миллиона евро. 2. Килиан Мбаппе - 180 миллионов евро. 3. Филипе Коутиньо - 135 миллионов евро. 4. Жоау Феликс - 127.2 миллиона евро. 5. Усман Дембеле - 125 миллионов евро. 6-7. разделил Энцо с Гризманом по 120 миллионов каждый.
как же больно от Коутиньо - я барсук...
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Kemal Gul
Ответ З А
Чисто теоретически, если весь этот кип игроков не заиграет, то что с ними делать? У людей контракты по 7-10 лет, деньги за них выплачивать придется долго, если не заиграет следовательно нужно кого-то ещё покупать, а куда этих девать?
Обменять на драфт-пики
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Val Smith
Ответ llolishe
Энцо 81 млн € Фоффана 70 млн € Мудрик 66 млн € Кукурелья 56 млн € Стерлинг 38 млн € Бадиашил 38 млн € Кулибали 35 млн € Мадуэке 30 млн € Густо 18 млн € Чуквуэмека 13 млн € Сантос 12 млн € Обамейянг 12 млн € Фофана 11 млн € Фелиш (аренда) 9 млн € Слонина 3 млн € Закария (аренда) Казадеи
Неужели нельзя было эти 600 млн. влить на точечные усиления?
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