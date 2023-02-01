Контракт Энцо с «Челси» – до 2031 года. Его купят за 120 млн евро – это рекорд АПЛ

Трансфер Энцо Фернандеса станет рекордным для АПЛ.

Напомним, « » договорился с «Бенфикой» о переходе 22-летнего полузащитника за 120 миллионов евро (105 миллионов фунтов). По информации , игрок подпишет с «синими» контракт до 2031 года.

Фернандес станет самым дорогим футболистом, перешедшим в клуб из Англии. Предыдущий рекорд по стоимости трансфера установил переход из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» – «горожане» заплатили 117 миллионов евро (100 миллионов фунтов) в 2021 году.

Статистику Энцо можно найти здесь.