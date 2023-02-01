« » близок к подписанию .

Лондонский клуб достиг договоренности с «Бенфикой» о трансфере 22-летнего полузащитника, сообщает Фабрицио Романо. Клубы стремятся оформит документы до закрытия трансферного окна.

По сведениям журналиста TyC Sports Сесара Луиса Мерло, «синие» выплатят 120 миллионов евро несколькими траншами.

В этом сезоне на счету Фернандеса 4 гола и 6 результативных передач в 29 матчах за «Бенфику» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.