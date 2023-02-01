«Челси» и «Бенфика» договорились о трансфере Энцо. Лондонцы заплатят 120 млн евро несколькими траншами

Теги Челси высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия возможные трансферы Энцо Фернандес Футбол

«Челси» близок к подписанию Энцо Фернандеса

Лондонский клуб достиг договоренности с «Бенфикой» о трансфере 22-летнего полузащитника, сообщает Фабрицио Романо. Клубы стремятся оформит документы до закрытия трансферного окна. 

По сведениям журналиста TyC Sports Сесара Луиса Мерло, «синие» выплатят 120 миллионов евро несколькими траншами

В этом сезоне на счету Фернандеса 4 гола и 6 результативных передач в 29 матчах за «Бенфику» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.

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56 комментариев

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llolishe
Ответ Кукич
Бенфика полгода назад купила за 13 лямов,через полгода продает за 120 млн.🤣Какой же Чульси жалкий мешок!!!
Челси купила Мудрика который один раз обвел Вальверде и топово сыграл против Селтика-чисто по нарезкам с Ютуба
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Fox_Mulder_12
Ответ Богдан Агафонов
Нууу, до этого момента двух чемпионов мира в своем составе имела Бенфика - Энцо и Отаменди, Бетис двоих - Гидо Родригес и Песселья, Вильярреал двоих - Фойт и Рулли, Ювентус двоих - Паредес и Ди Мария Атлетико троих - Молина, Корреа и Де Поль, Севилья троих - Гомес, Монтиэль, Акунья
Яркий пример сам привёл, жирно было для такого клуба иметь в составе сразу 2-х ЧМ, вот одного и продали.
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UncleBob
Несколькими траншами. Т.е. Бенфика уступила. Они хотели сразу всю сумму или никак. А Челси не мог всю сумму.
Как и с Мудриком (все пишут о 100 млн а по факту 65 + бонусьі в будущем) Челси сейчас платит лишь часть суммьі, а остальньіе платежи вписьівает в последующие тратьі или бонусьі. Серьезно затоварились
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Кукич
120 млн стоит 3 хороших игр против Юве и 4 на чемпе мира.Оценено Боуэли придурковатым
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Iamliam
Бенфике фартануло конечно знатно: сначала цена на футболиста взлетела после ЧМ раз в 7 наверное, если не больше. А теперь еще и щедрый Боули заинтересовался трансфером. Им нужно было только подсуетиться и все грамотно сделать. У кого-то будут хорошие премиальные)
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Fox_Mulder_12
Ответ Адепт Суперлиги
"Если верить португальским СМИ, «синие» активируют отступные Энцо в размере €120 млн, поэтому сразу заплатят все сумму португальскому клубу. Нарушат ли на сей раз лондонцы ФФП? Вряд ли, поскольку Тодд Боэли нашел новую лазейку: он собирается нанять факторинговую компанию для того, чтобы именно она выплатила €120 млн «Бенфике», а не Боэли и ко. После этого лондонцы, разумеется, должны будут погасить этот долг" И почле этого кто-то мне ещё скажет про ффп?
Ну, Неймар же сам себя выкупил. Думаешь, американец менее смышлёный, чем арабы?
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Богдан Агафонов
Ответ Fox_Mulder_12
Слишком жирно будет иметь в составе сразу двух чемпионов мира) МакАлли поедет в Ливер, им нужнее)
Нууу, до этого момента двух чемпионов мира в своем составе имела Бенфика - Энцо и Отаменди, Бетис двоих - Гидо Родригес и Песселья, Вильярреал двоих - Фойт и Рулли, Ювентус двоих - Паредес и Ди Мария Атлетико троих - Молина, Корреа и Де Поль, Севилья троих - Гомес, Монтиэль, Акунья
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Колкий мальчик
Ответ igorrado@yandex.ru
глупенький
Трансфер Антони? Согласен
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SCHOKKKK
Ответ llolishe
130 млн Энцо 81 млн € Фоффана 70 млн € Мудрик 66 млн € Кукурелья 56 млн € Стерлинг 38 млн € Бадиашил 38 млн € Кулибали 35 млн € Мадуэке 30 млн € Густо 18 млн € Чуквуэмека 13 млн € Сантос 12 млн € Обамейянг 12 млн € Фофана 11 млн € Фелиш (аренда) 9 млн € Слонина 3 млн € Закария (аренда) Казадеи ФФП мертв))) Что там Инфантино пел про честный футбол?
Молча завидуй, нищий скаузер 😎
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*MVP*
Ответ Sanan1908
А контракт на 9,5 лет ?)))
до 2031
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Кукич
Бенфика полгода назад купила за 13 лямов,через полгода продает за 120 млн.🤣Какой же Чульси жалкий мешок!!!
+1
-3
-2
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Fox_Mulder_12
Ответ Богдан Агафонов
Если Боули не сойдёт с ума и не уберет Поттера, а летом еще и будет явная чистка состава (предположу, что Канте, Зиеш, Пулишич, Кепа/Менди, Лофтус-Чик, Броя, Обамеянг, Галлахер, Чалоба + Закария и Фелиш покинут клуб), то уже осенью мы сможем увидеть сильную команду. К тому же, вернутся Джеймс и Чилуэлл, наберут форму. Также можно вполне ожидать трансферов Макаллистера/Кайседо и Роберта Санчеса. И форварда вроде Осимхена.
Слишком жирно будет иметь в составе сразу двух чемпионов мира) МакАлли поедет в Ливер, им нужнее)
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Febos_
Ответ llolishe
130 млн Энцо 81 млн € Фоффана 70 млн € Мудрик 66 млн € Кукурелья 56 млн € Стерлинг 38 млн € Бадиашил 38 млн € Кулибали 35 млн € Мадуэке 30 млн € Густо 18 млн € Чуквуэмека 13 млн € Сантос 12 млн € Обамейянг 12 млн € Фофана 11 млн € Фелиш (аренда) 9 млн € Слонина 3 млн € Закария (аренда) Казадеи ФФП мертв))) Что там Инфантино пел про честный футбол?
Искренне сочувствую фанатам ливера , без сарказма
+2
0
+2
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gates
А может Владлен Соловьев по телеку не врет и доллару/евро правда скоро хана?))) владельцы Челси что-то знают))
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llolishe
130 млн Энцо
81 млн € Фоффана
70 млн € Мудрик
66 млн € Кукурелья
56 млн € Стерлинг
38 млн € Бадиашил
38 млн € Кулибали
35 млн € Мадуэке
30 млн € Густо
18 млн € Чуквуэмека
13 млн € Сантос
12 млн € Обамейянг
12 млн € Фофана
11 млн € Фелиш (аренда)
9 млн € Слонина
3 млн € Закария (аренда)
Казадеи

ФФП мертв))) Что там Инфантино пел про честный футбол?
0
-3
-3
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Caterina
Ответ Болельщик Биатлона
200 миллионов за двух игроков, полгода неплохо поигравших на уровне лиг второго эшелона Безумие
Этот игрок был лучшим в полузащите в финале Чемпионата мира.
+1
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Адепт Суперлиги
"Если верить португальским СМИ, «синие» активируют отступные Энцо в размере €120 млн, поэтому сразу заплатят все сумму португальскому клубу. Нарушат ли на сей раз лондонцы ФФП? Вряд ли, поскольку Тодд Боэли нашел новую лазейку: он собирается нанять факторинговую компанию для того, чтобы именно она выплатила €120 млн «Бенфике», а не Боэли и ко. После этого лондонцы, разумеется, должны будут погасить этот долг"

И почле этого кто-то мне ещё скажет про ффп?
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-1
-1
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SCHOKKKK
Ответ Febos_
Поздравляю всех болельщиков Челси с приобретением такого ахуе**ого игрока как Энцо Фернандес, я лично в эйфории от перехода аргентинца , давно так не радовался трансферу игрока
СПАСИБО!!!!!
+1
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*MVP*
Ответ Сергей Иванов
Знаете, даже мне, как болеле Челси, не по себе от того, что происходит. С одной стороны, я рад такому безумному количеству молодых и креативных игроков. С другой -- мало того, что это неприятный прецедент прокручивания ФФП через одно место, так ещё и совершенно новая команда без былого наследия. Просто комок теста, из которого пока не очень понятно, что получится. Будем посмотреть, как говорится.
Кепа, Силва, Ковачич, Маунт, Хаверц, Джеймс, Аспи, Чилли, да даже РЛЧ, в конце концов - преемственность есть
+1
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Богдан Агафонов
Если Боули не сойдёт с ума и не уберет Поттера, а летом еще и будет явная чистка состава (предположу, что Канте, Зиеш, Пулишич, Кепа/Менди, Лофтус-Чик, Броя, Обамеянг, Галлахер, Чалоба + Закария и Фелиш покинут клуб), то уже осенью мы сможем увидеть сильную команду. К тому же, вернутся Джеймс и Чилуэлл, наберут форму.

Также можно вполне ожидать трансферов Макаллистера/Кайседо и Роберта Санчеса. И форварда вроде Осимхена.
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SCHOKKKK
Ответ Al22cm
Там не Боули зверь, а Эгбали, полетел в Лиссабон, заперся там где то, и говорит что без Энцо обратно не уедет!)
Я в курсе. Просто местные вряд-ли знают детали
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JuVero
Нормально Бенфика бабок подняла, полгода назад за копейки взяли.
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Al22cm
Ответ SCHOKKKK
Боули - зверь переговоров 😎
Там не Боули зверь, а Эгбали, полетел в Лиссабон, заперся там где то, и говорит что без Энцо обратно не уедет!)
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Fox_Mulder_12
Ответ Febos_
Поздравляю всех болельщиков Челси с приобретением такого ахуе**ого игрока как Энцо Фернандес, я лично в эйфории от перехода аргентинца , давно так не радовался трансферу игрока
Щас те местные объяснят, что он дно, хорош радоваться.
+2
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Болельщик Биатлона
200 миллионов за двух игроков, полгода неплохо поигравших на уровне лиг второго эшелона
Безумие
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