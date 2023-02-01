«Челси» и «Бенфика» договорились о трансфере Энцо. Лондонцы заплатят 120 млн евро несколькими траншами
«Челси» близок к подписанию Энцо Фернандеса.
Лондонский клуб достиг договоренности с «Бенфикой» о трансфере 22-летнего полузащитника, сообщает Фабрицио Романо. Клубы стремятся оформит документы до закрытия трансферного окна.
По сведениям журналиста TyC Sports Сесара Луиса Мерло, «синие» выплатят 120 миллионов евро несколькими траншами.
В этом сезоне на счету Фернандеса 4 гола и 6 результативных передач в 29 матчах за «Бенфику» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.
Как и с Мудриком (все пишут о 100 млн а по факту 65 + бонусьі в будущем) Челси сейчас платит лишь часть суммьі, а остальньіе платежи вписьівает в последующие тратьі или бонусьі. Серьезно затоварились
81 млн € Фоффана
70 млн € Мудрик
66 млн € Кукурелья
56 млн € Стерлинг
38 млн € Бадиашил
38 млн € Кулибали
35 млн € Мадуэке
30 млн € Густо
18 млн € Чуквуэмека
13 млн € Сантос
12 млн € Обамейянг
12 млн € Фофана
11 млн € Фелиш (аренда)
9 млн € Слонина
3 млн € Закария (аренда)
Казадеи
ФФП мертв))) Что там Инфантино пел про честный футбол?
И почле этого кто-то мне ещё скажет про ффп?
Также можно вполне ожидать трансферов Макаллистера/Кайседо и Роберта Санчеса. И форварда вроде Осимхена.
Безумие