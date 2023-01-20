«Мудрик – лайк, Троссард – ретвит». Владелец «Челси» Боули лайкнул пост, где выбирали лучшую сделку 

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал Леандро Троссард соцсети Михаил Мудрик Тодд Боули Футбол

Тодд Боули считает трансфер Михаила Мудрика в «Челси» хорошей сделкой.

Совладелец «Челси», который не сделал ни одного поста в твиттере, отреагировал на публикацию фаната лондонского клуба.

Болельщик опубликовал пост, где предложил пользователям поставить лайк, если они считают трансфер Мудрика хорошей сделкой, или сделать ретвит, если таковой считают переход Леандро Троссарда в «Арсенал».

Напомним, Мудрик перешел из «Шахтера» в «Челси» за 70+30 млн евро, а Троссард из «Брайтона» в «Арсенал» за 21+6 млн фунтов.

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39 комментариев

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Wekil Halylow
Ответ Акира_1
А 10 место как влияет, что Боэли увёз из под носа игрока у Арсенала? 😄
Мы даже рады что не купили за такие денги а вам желаю удачи с 4-4-3
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Наталья Филичева
Никогда не видела, что бы ретвитов было больше, чем лайков
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corazón blanco
Ответ ss_podonok
посмотрел видео про мудрика. он реально гений. кто не верит что он стоит 100 лимонов вот https://youtu.be/0jnGfqhkTyM
Сапогов тогда не меньше 150 в нынешних реалиях бы стоил. Его диск кстати до сих пор находится в клубном музее Ювентуса, как достояние.
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NickN
Так и победим)
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Макс Шева
Кукурелья - лайк ,Вергорст - ретвит.
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Isaiah
это будет очень потешная история)она уже веселит)
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Predator№7
Троссард - проверенный вариант
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Denis Spiridenock
Боули теперь новое лицо кринжа в футболе
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Игорь Замаруев
Ответ Зеленый хвостик
Интересно Мудрику сняться по ночам убитые украинскими нацистами дети Донбасса. Все таки он там играл.
Речь про футболистов и АПЛ, а ты тут суёшь эту хню выдуманную. Катись ныть на политических ресурсах
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Зеленый хвостик
Ответ Екн Лор
Не знал, что Гиркин со своей бандой бывших фсбшников - это украинские нацисты
А ну да, я забыл это же Донбасс сам себя 8 лет обстреливал, точно.
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NottinghamForest79
Ответ Сергей Кайзер
Стерлинг прежде всего занимает слот правого вингера, хоть и больше играл слева. А Пулишич на выход, вот и всё.
пуля э шлак за 70 лям
0
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Анатолий Дмитриевич
Абрамович и Тухель - лайк, Боэли и Поттер - ретвит
+6
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Екн Лор
Ответ Зеленый хвостик
Интересно Мудрику сняться по ночам убитые украинскими нацистами дети Донбасса. Все таки он там играл.
Не знал, что Гиркин со своей бандой бывших фсбшников - это украинские нацисты
+5
-2
+3
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Акира_1
Ответ Wekil Halylow
10 место тлже прикол?
А 10 место как влияет, что Боэли увёз из под носа игрока у Арсенала? 😄
+1
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B@SS
Абрамович 2.0 ))
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RokeSantaCruz
Лайкнуть всегда легче чем ретвитнуть, очевидно кто будет лучшим
+1
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Wekil Halylow
Ответ Акира_1
Походу Боэли этот трансфер реально для трооллинга Арсенала провел. У богатых свои причуды. 😄
10 место тлже прикол?
+1
-4
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Акира_1
Походу Боэли этот трансфер реально для трооллинга Арсенала провел. У богатых свои причуды. 😄
+1
-1
0
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DolJun
аахахах, а вот это зачет) жду райс лайк, кайседо - ретвит голосовалку)
+6
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Сергей Кайзер
Ответ Руслан Абакаров
Нафига Челси при наличии стерлинга и пулишича еще 100 млный мудрик?
Стерлинг прежде всего занимает слот правого вингера, хоть и больше играл слева. А Пулишич на выход, вот и всё.
+3
-1
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Veni-Vidi-Vici
Ну не гений ли?
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0
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Егор_Зуев
Непонятый Гений!
0
-2
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Ответ deadjoker
Он походу ещё и за сммщика в клубе подрабатывает :)
Тут уж мы сэкономим :)
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Lionel Andres Messi 10
Боули, когда поставил лайк, удивился: «Хм! Их, оказывается, бесплатно можно ставить... Блин, только зря карточку из бумажника доставал!»
+3
0
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SCHOKKKK
Человек, страдающий микроменеджментом
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-1
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