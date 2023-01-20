«Мудрик – лайк, Троссард – ретвит». Владелец «Челси» Боули лайкнул пост, где выбирали лучшую сделку
Тодд Боули считает трансфер Михаила Мудрика в «Челси» хорошей сделкой.
Совладелец «Челси», который не сделал ни одного поста в твиттере, отреагировал на публикацию фаната лондонского клуба.
Болельщик опубликовал пост, где предложил пользователям поставить лайк, если они считают трансфер Мудрика хорошей сделкой, или сделать ретвит, если таковой считают переход Леандро Троссарда в «Арсенал».
Напомним, Мудрик перешел из «Шахтера» в «Челси» за 70+30 млн евро, а Троссард из «Брайтона» в «Арсенал» за 21+6 млн фунтов.
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