считает трансфер в « » хорошей сделкой.

Совладелец « », который не сделал ни одного поста в твиттере, отреагировал на публикацию фаната лондонского клуба.

Болельщик опубликовал пост, где предложил пользователям поставить лайк, если они считают трансфер Мудрика хорошей сделкой, или сделать ретвит, если таковой считают переход в « ».

Напомним, Мудрик перешел из «Шахтера» в «Челси» за 70+30 млн евро, а Троссард из «Брайтона» в «Арсенал» за 21+6 млн фунтов.