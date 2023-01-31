Хави сказал, что «Барса» никого не подпишет до закрытия трансферного окна: «Мы зависим от ФФП. Новостей, кроме ухода Бельерина, нет»

ответил на вопросы о возможных трансферах «Барселоны».

– Какие у вас приоритеты на трансферном рынке?

– Мы снова зависим от финансового фэйр-плей. Эктор [ ] хотел больше игровой практики, и я его понимаю. Я понимаю и ценю его профессионализм. Без него, Жерара [Пике] и Мемфиса [Депая] нам не помешало бы подкрепление на их позиции, но я не знаю.

– Как вы оцениваете тот факт, что контракт зарегистрирован по решению суда?

– В законах я слаб. Но мы очень и очень счастливы, это отличные новости, это было приоритетом.

– Что насчет ?

– Я не могу говорить об игроках, которые не из нашей команды. Я думаю, что он хороший футболист, не более того.

– Игрок какого профиля вам больше нужен?

– В общем, ничего особенного, нужен разве что кто-то, кто придет, чтобы внести свой вклад. Мы не будем делать трансферы ради трансферов. У нас в команде все в порядке, и мы зависим от фэйр-плей.

– Будут ли подписания?

– В данный момент – нет. Новостей, кроме ухода Эктора, нет, – сказал главный тренер «Барселоны».