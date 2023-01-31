Хави сказал, что «Барса» никого не подпишет до закрытия трансферного окна: «Мы зависим от ФФП. Новостей, кроме ухода Бельерина, нет»

Теги Барселона Хави Ла Лига Эктор Бельерин Софьян Амрабат Гави Футбол

Хави ответил на вопросы о возможных трансферах «Барселоны».

– Какие у вас приоритеты на трансферном рынке?

– Мы снова зависим от финансового фэйр-плей. Эктор [Бельерин] хотел больше игровой практики, и я его понимаю. Я понимаю и ценю его профессионализм. Без него, Жерара [Пике] и Мемфиса [Депая] нам не помешало бы подкрепление на их позиции, но я не знаю.

– Как вы оцениваете тот факт, что контракт Гави зарегистрирован по решению суда?

– В законах я слаб. Но мы очень и очень счастливы, это отличные новости, это было приоритетом.

– Что насчет Амрабата?

– Я не могу говорить об игроках, которые не из нашей команды. Я думаю, что он хороший футболист, не более того.

– Игрок какого профиля вам больше нужен?

– В общем, ничего особенного, нужен разве что кто-то, кто придет, чтобы внести свой вклад. Мы не будем делать трансферы ради трансферов. У нас в команде все в порядке, и мы зависим от фэйр-плей.

– Будут ли подписания?

– В данный момент – нет. Новостей, кроме ухода Эктора, нет, – сказал главный тренер «Барселоны». 

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14 комментариев

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Lavinka
Мы зависим от рычагов (с) Хави . Исправил .
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GuruFutbola
Ответ DolJun
ну глупо было бы не согласиться, что кристенсен на голову сильнее тех поленьев, что называли себя защитниками играя в футболке барсы.
На голову или нет, но как синебус с фофанами и кулибали даунгрейднулся отпустив бистов бесплатно, видно заметно)
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Akezhan Kutvarov
Ответ TAGAY
надеюсь и правда не будет. смысла искать временный вариант если игрок выбил то всего на месяц? мы помнил уже принца,Мурильо и Брейтуейта.. временные варианты никогда толком не приносили пользу, играли когда не было никого, а как только восстанавливались основные то уже глубоко сели в запас. просто тупо бабки теряли, в данной ситуации надо покупать игрок на которого можно рассчитывать и на следующий сезон, либо никого. в данный момент полузащита,и защита укомплектовано, а в нападении на месяц есть 4 игрока, в случае еще травм и дисквы можно же ведь потерпеть с игроками Барсы Б. благо школа одна из лучших, и вполне интересные пацаны там бегают.
А временный Люк «Отец» де Йонг?
Классное же вложение было
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DolJun
Ответ GuruFutbola
Насчет Кристенсена, в некой степени можно согласиться, уйдя от физрука к Маэстро Хави вышел на новый уровень, как 2 разных защитника до и после лета)
ну глупо было бы не согласиться, что кристенсен на голову сильнее тех поленьев, что называли себя защитниками играя в футболке барсы.
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Lindeman
Вроде как Хулио Араухо переходит
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GuruFutbola
Ответ DolJun
с сильнейшими защитниками в истории бчк в лице кристенсена и алонсо и не такие рекорды падут в лиге испанской водокачки)
Насчет Кристенсена, в некой степени можно согласиться, уйдя от физрука к Маэстро Хави вышел на новый уровень, как 2 разных защитника до и после лета)
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DolJun
Ответ GuruFutbola
6 пропущенных голов в примере за 19 игр, лучший результат в топ-5, классный развод)
с сильнейшими защитниками в истории бчк в лице кристенсена и алонсо и не такие рекорды падут в лиге испанской водокачки)
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GuruFutbola
Ответ DolJun
помню мончи вышел и сказал, что челси бы забрал кунде если бы захотел, но отказал, а барса предложила лучше условия) а потом мы увидели на чм, как 50летний ди мария завершает карьеру жюля бартра и слезы местных кулес как их развели)
6 пропущенных голов в примере за 19 игр, лучший результат в топ-5, классный развод)
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TAGAY
надеюсь и правда не будет. смысла искать временный вариант если игрок выбил то всего на месяц? мы помнил уже принца,Мурильо и Брейтуейта.. временные варианты никогда толком не приносили пользу, играли когда не было никого, а как только восстанавливались основные то уже глубоко сели в запас. просто тупо бабки теряли, в данной ситуации надо покупать игрок на которого можно рассчитывать и на следующий сезон, либо никого. в данный момент полузащита,и защита укомплектовано, а в нападении на месяц есть 4 игрока, в случае еще травм и дисквы можно же ведь потерпеть с игроками Барсы Б. благо школа одна из лучших, и вполне интересные пацаны там бегают.
+2
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DolJun
Ответ GuruFutbola
Помню летом Лапорта тоже сказал, что Кунде переходит в челси и все глоры синебуса ликовали) а потом мы увидели 200 млн на защиту и 10 место)
помню мончи вышел и сказал, что челси бы забрал кунде если бы захотел, но отказал, а барса предложила лучше условия) а потом мы увидели на чм, как 50летний ди мария завершает карьеру жюля бартра и слезы местных кулес как их развели)
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Sakata Gintoki
Может быть и правильно, до конца сезона то дотянуть спокойно можно, только за левый фланг немного тревожно. Фати и Торрес прям совсем никакие в этом сезоне. Если Фати 1 через 3 игру выдает хорошие матчи, то вот Торрес пока совсем беда.
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GuruFutbola
Ответ DolJun
вот в конце окошка глянем, соврал чави или нет.
Помню летом Лапорта тоже сказал, что Кунде переходит в челси и все глоры синебуса ликовали) а потом мы увидели 200 млн на защиту и 10 место)
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Великий Алонсо
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DolJun
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