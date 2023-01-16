Лапорта о победе «Барсы» в Суперкубке: «Выдающиеся игроки под руководством замечательного тренера. «Реал» – достойный соперник, они знают и как побеждать, и как проигрывать»

прокомментировал завоевание «Барселоной» Суперкубка Испании.

«Первый трофей для Хави. Это выдающееся поколение игроков, возглавляемое замечательным тренером.

забил отличный гол, он отдал два других гола, он заслуживает быть лучшим игроком финала, но «Барса» играла на высоком уровне под руководством отличного тренера, коим является Хави Эрнандес.

« » был достойным соперником, они знают и как побеждать, и как проигрывать достойно. Флорентино сказал пару приятных слов Бускетсу.

Это особенный момент, потому что – это важно, и мы поздравляем Федерацию [футбола Испании] с отличной организацией турнира, мы очень горды быть ее частью. И это особенное событие для фанатов, потому что мы обещали вернуть им радость.

У Хави есть знания, индивидуальность, стиль, который демонстрирует «Барса», и мы выражаем себя таким образом. Он один из архитекторов этого уникального стиля игры», – сказал президент «Барселоны» в интервью Movistar.

« » в 14-й раз стала обладателем Суперкубка Испании, обыграв в финале мадридский «Реал» (3:1). Для Хави это первый трофей в качестве главного тренера команды.