Лапорта о победе «Барсы» в Суперкубке: «Выдающиеся игроки под руководством замечательного тренера. «Реал» – достойный соперник, они знают и как побеждать, и как проигрывать»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Жоан Лапорта Суперкубок Испании Флорентино Перес Федерация футбола Испании Гави Футбол

Жоан Лапорта прокомментировал завоевание «Барселоной» Суперкубка Испании.

«Первый трофей для Хави. Это выдающееся поколение игроков, возглавляемое замечательным тренером.

Гави забил отличный гол, он отдал два других гола, он заслуживает быть лучшим игроком финала, но «Барса» играла на высоком уровне под руководством отличного тренера, коим является Хави Эрнандес.

«Реал» был достойным соперником, они знают и как побеждать, и как проигрывать достойно. Флорентино сказал пару приятных слов Бускетсу.

Это особенный момент, потому что Суперкубок Испании – это важно, и мы поздравляем Федерацию [футбола Испании] с отличной организацией турнира, мы очень горды быть ее частью. И это особенное событие для фанатов, потому что мы обещали вернуть им радость.

У Хави есть знания, индивидуальность, стиль, который демонстрирует «Барса», и мы выражаем себя таким образом. Он один из архитекторов этого уникального стиля игры», – сказал президент «Барселоны» в интервью Movistar.

«Барселона» в 14-й раз стала обладателем Суперкубка Испании, обыграв в финале мадридский «Реал» (3:1). Для Хави это первый трофей в качестве главного тренера команды.

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18 комментариев

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SpainFan
Забавно было наблюдать, когда до 70 минуты у Реала не было ни одного удара в створ, и Анчелотти делает замены и выпускает Начо. Кажись, итальянец уже смирился с поражением.
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Boni Jek
Ответ Goofts
Барселона официально лучшая команда Испании
Скоро будет лучшей в мире
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badaboom
Ответ Тохир Анваров
Контроль мяча был очень на высоком уровне у Барсы.
и при этом без ватоката!
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Arkadios Avgitidis
Ответ Burel
не зря у реала прозвище: "меньше, чем клуб"
Сам придумал? Неостроумный креатив..
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Arkadios Avgitidis
Ответ AdequateMan
Я бы не злорадствовал, этот Реал не токсичная команда, как при Моуринье, ее игроки достойно принимают порожения, ну кроме Винисиуса конечно)) но как говориться в семье не без урода, а так удачи Реалу в ЛЧ, только не в ЛЛ и в Кубке против Барсы)
Именно...команда под руководством пуртугала и команда под руководством Анчелотти ,- две совершенно разные команды...особенно радует то,что нет Пепе-образных,Рамосообразных безобразных игроков..и футбол красивее и игра чище,стычки ис чезли.. все это провоцировал эксцентричный моур..слава Марадоне,это в прошлом!
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Robs8n Madrid
Тут сказать нечего, каталонцы были явно сильнее. Заслуженная, уверенная победа. Едем дальше, все самое интересное впереди.
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Goofts
Барселона официально лучшая команда Испании
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Бигног
Набросили на заголовок, прочитал его такое ощущение как будто Лапорта тролит, а почитав текст становится ясно что он выразил уважение Реалу
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AdequateMan
Ответ AdequateMan
Особенно понравился момент, когда Барса просто катала мяч и не отдавала, напомнило Барсу образца 2008-2013
Я бы не злорадствовал, этот Реал не токсичная команда, как при Моуринье, ее игроки достойно принимают порожения, ну кроме Винисиуса конечно)) но как говориться в семье не без урода, а так удачи Реалу в ЛЧ, только не в ЛЛ и в Кубке против Барсы)
+12
0
+12
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Aleksandr Danilov
Жоан, надеюсь команда возьмёт пару трофеев в этом году и замолчать все клоуны которые смеялись над тобой и над твоими экономическими мерами. Лучший президент в истории Барсы, вытащил нас из задницы в 2003, сделаешь это и сейчас
+9
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Burel
Ответ GuruFutbola
Хороший троллинг Лапорты)
не зря у реала прозвище: "меньше, чем клуб"
0
-4
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Burel
Ответ AdequateMan
Особенно понравился момент, когда Барса просто катала мяч и не отдавала, напомнило Барсу образца 2008-2013
а как радовались игроки и фанаты проекта франко после спасения от разгрома. Напомнило знаменито: "не дайте им забить 6"
+2
-8
-6
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Тохир Анваров
Контроль мяча был очень на высоком уровне у Барсы.
+20
0
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AdequateMan
У Хави был отличный планна игру, полностью переиграл своего везави
+8
-1
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AdequateMan
Особенно понравился момент, когда Барса просто катала мяч и не отдавала, напомнило Барсу образца 2008-2013
+39
-1
+38
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Leo
Текст из гугл переводчика
0
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-1
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GuruFutbola
Хороший троллинг Лапорты)
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Вырви Глаз
Молодцы сливки,пускай развивают свое умение!
0
-1
-1
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