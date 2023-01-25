Хави о Гави: «В сборной он «просто чудо», а когда играет за «Барсу», его недолюбливают – особенно когда мы побеждаем»

Теги Барселона Хави Ла Лига Сборная Испании по футболу Анхель Мария Вильяр Гави Футбол

Хави высказался о критике в адрес Гави.

«Гави слишком много фолит? Глупости. Он играет со страстью и мужеством, а решения принимает судья. «Пусть Гави успокоится, он много фолит и мало пасует…» Это все от авторов «Вильярато» (термин, намекающий на благосклонность судей к «Барселоне» из-за хороших отношений Жоана Лапорты с бывшим главой RFEF Анхелем Марией Вильяром – прим. Sports.ru) и «допинга», не так ли?

Когда Гави выступает за сборную, он «просто чудо», а когда играет за «Барсу», он переходит все границы. В сборной его называют примером стойкости и мужества, а когда он в «Барсе», его недолюбливают – особенно когда мы побеждаем. Я говорю Гави, чтобы он относился к этому спокойно. Пусть он не сдерживается и продолжает играть с такой же страстью и мужеством. Пусть он не тормозит, потому что у него нет предела», – сказал главный тренер «Барселоны».

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34 комментария

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Vitalik Barbacari
Ответ Blaumerc
Противный он для вас, потому что хорошо играет.
Педри лучше играет почему-то не противный) Араухо так вообще топ защитник вообще не противный) а вот Гави клоун потом футболист
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Crazy Diamond
Ответ sheri_24
Фолит в основном когда опаздывает на мяч, целенаправленно по сопернику не играет, травму не пытается нанести. Так в чем его чрезмерная жесткость?
Да дело не в жестокости, он как будто всегда драки ищет
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jackson_07
Ответ Zurab Targamadze
E, maikl, inogda smotri futbol i mojet, esli rjdom okajetsa tolkovvij uchitel, poimesh, v chem zakluchaetsia talant u futbolista...
Е, Zurab, я смотрю футбол с 1996 года)
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Zurab Targamadze
Ответ jackson_07
Ты чисто регистрировался чтобы против Барсы писать!?))
E, maikl, inogda smotri futbol i mojet, esli rjdom okajetsa tolkovvij uchitel, poimesh, v chem zakluchaetsia talant u futbolista...
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Бронислав Каминский
Ответ Мадрид наказывает!
Хаве по тупости взял да и признал, что Вильярато существует, сдал Лапорту с потрохами))) Ну а Гиви это не футболист, ему в борьбу можно. На ЧМ видели мы это чудо))
А в последнем Класико ты это чудо не видел случайно?
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Shuller18
Ответ sheri_24
Фолит в основном когда опаздывает на мяч, целенаправленно по сопернику не играет, травму не пытается нанести. Так в чем его чрезмерная жесткость?
То есть, он тупо не умеет отнимать мяч, раз так много фолит
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v.belorussky
Ответ Shuller18
А Гави талант?)) В чем интересно, в том, что топ3 по фолам в Европе? В сборной Гави худший игрок с отрывом, только под ногами мешается, на ЧМ видели.
Не надоело за повторение одного и того же бреда регулярно минусы хватать?)
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читай ниже ↙
В сборной Гави чудо? Разве что чудо как плох, наверное, хуже, чем Ферран выступает, к тому же карточки недополучает, что в сборной, что в клубе
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Madhamish
Боюсь, что Гави закончит тем, что поломает кого-то на всю жизнь. Любитель прыгать в ноги сопернику прямой ногой даже за пустяковыми мячами. Но что не отнять, так это желания борьбы. Бежит хрен знает откуда за безнадежным мячом на 90-й минуте игры и клещом впивается в соперника.
Немного отмороженный.
Хави с ним надо провести беседу, а то Гави каждый матч на оранжевой. И удалиться может и покалечить кого-то.
+1
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Blaumerc
Ответ Vitalik Barbacari
как по мне Гави это вообше не талант) в него просто видно что она за клуб бьётся но далеко он не талант, вот Педри куда больше толку от него, купи Барса ещё 2 топовых игроков в центре и будет на банке сидеть. + 1 из самых противных игроков и это в 18 лет, продолжает дело Суареса, Альбы Бускется и тд.
Противный он для вас, потому что хорошо играет.
+2
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sheri_24
Ответ Crazy Diamond
Ну не знаю, как по мне он и правда часто перегибает. Я его люблю и уважаю, но он местами слишком уж жёсткий
Фолит в основном когда опаздывает на мяч, целенаправленно по сопернику не играет, травму не пытается нанести.
Так в чем его чрезмерная жесткость?
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Совесть Черданцева
Ответ Мадрид наказывает!
Хаве по тупости взял да и признал, что Вильярато существует, сдал Лапорту с потрохами))) Ну а Гиви это не футболист, ему в борьбу можно. На ЧМ видели мы это чудо))
Ты смешной
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Мадрид наказывает!
Хаве по тупости взял да и признал, что Вильярато существует, сдал Лапорту с потрохами)))
Ну а Гиви это не футболист, ему в борьбу можно. На ЧМ видели мы это чудо))
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-7
-6
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Vitalik Barbacari
Ответ Cristian Turcan
Завидуют что другие академии не могут стабильно выращивать такие таланты
как по мне Гави это вообше не талант) в него просто видно что она за клуб бьётся но далеко он не талант, вот Педри куда больше толку от него, купи Барса ещё 2 топовых игроков в центре и будет на банке сидеть. + 1 из самых противных игроков и это в 18 лет, продолжает дело Суареса, Альбы Бускется и тд.
+1
-5
-4
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Арман Варданян
Ответ Burel
это фанатики меньше, чем клуба с нулём испанцев в составе
Зато Лч 4 за 7 лет…. А сколько Лч у Барсы за 7 лет?)
+1
-6
-5
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Великий Боули
Ответ Экселлент
И не говори,создается впечатление,что в детстве, отец его подкидывал высоко и специально не ловил😂 так что это не его вина,что он такой
😂👍
Возможно он считает, что это Гави делал 😂
+1
-1
0
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Экселлент
Ответ Великий Боули
Комментарий удален модератором
И не говори,создается впечатление,что в детстве, отец его подкидывал высоко и специально не ловил😂 так что это не его вина,что он такой
+2
-2
0
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Великий Боули
Ответ Экселлент
Поболтайте - поболтайте, но Гави уже сейчас показывает отличную игру,порой благодаря ему команда и начинает двигаться,благодаря его интенсивности, но этот парень еще подрастет,вот тогда то и будет вам ужас😂
Комментарий удален
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Экселлент
Поболтайте - поболтайте, но Гави уже сейчас показывает отличную игру,порой благодаря ему команда и начинает двигаться,благодаря его интенсивности, но этот парень еще подрастет,вот тогда то и будет вам ужас😂
+6
-2
+4
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ljolik888
Гави молодец - не боится никого и идёт всегда до последнего . Да конечно он часто получает фолы , но он ещё очень молод . Его страсть к игре очень помогает в прессинге и главное - есть время для роста во всех аспектах!
+2
-2
0
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Shuller18
Ответ Кино Музыка
Он слишком много фолит. Самое неприятное - почти все фолы намеренные.
Надо чем-то компенсировать свою бездарность
+2
-6
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Кино Музыка
Он слишком много фолит. Самое неприятное - почти все фолы намеренные.
+2
-4
-2
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jackson_07
Ответ Shuller18
А Гави талант?)) В чем интересно, в том, что топ3 по фолам в Европе? В сборной Гави худший игрок с отрывом, только под ногами мешается, на ЧМ видели.
Ты чисто регистрировался чтобы против Барсы писать!?))
+24
-1
+23
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Shuller18
Ответ Cristian Turcan
Завидуют что другие академии не могут стабильно выращивать такие таланты
Комментарий скрыт
+3
-28
-25
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Corazon blaugrana
Хави читает спортс.
+9
0
+9
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