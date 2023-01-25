Хави о Гави: «В сборной он «просто чудо», а когда играет за «Барсу», его недолюбливают – особенно когда мы побеждаем»

высказался о критике в адрес Гави.

«Гави слишком много фолит? Глупости. Он играет со страстью и мужеством, а решения принимает судья. «Пусть Гави успокоится, он много фолит и мало пасует…» Это все от авторов «Вильярато» (термин, намекающий на благосклонность судей к «Барселоне» из-за хороших отношений Жоана Лапорты с бывшим главой RFEF Анхелем Марией Вильяром – прим. Sports.ru) и «допинга», не так ли?

Когда Гави выступает за сборную, он «просто чудо», а когда играет за «Барсу», он переходит все границы. В сборной его называют примером стойкости и мужества, а когда он в «Барсе», его недолюбливают – особенно когда мы побеждаем. Я говорю Гави, чтобы он относился к этому спокойно. Пусть он не сдерживается и продолжает играть с такой же страстью и мужеством. Пусть он не тормозит, потому что у него нет предела», – сказал главный тренер «Барселоны».