Глеб о Хави: «Гений как игрок и тренер. «Барселона» обыграла «Реал в Суперкубке очень уверенно»

Теги Александр Глеб Барселона Хави Ла Лига Суперкубок Испании Роберт Левандовски Класико Гави Футбол

Александр Глеб прокомментировал победу «Барселоны» в Суперкубке Испании.

«Барселона» очень уверенно победила «Реал» в финале Суперкубка, шансов не дали. Хави – это гений, как игрок был гением и как тренер, я не сомневаюсь. В прошлом класико мне казалось, что полузащита с нападением не функционируют, не использовали лучшие качества Левандовского. Держали мяч в центре, подходили к воротам, но было не очень в завершающей стадии. Но сейчас Гави забил два мяча, с Левандовским смотрелись здорово. У команды большой потенциал расти дальше, много молодых игроков.

У Хави есть много работы, чтобы довести команду до идеала, нужно было просто время, чтобы молодые игроки набрались опыта. Следующий сезон, думаю, будет еще лучше», – сказал бывший полузащитник «Барселоны».

«Барселона» взяла Суперкубок Испании в 14-й раз – это рекорд. У «Реала» 12 побед

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9 комментариев

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Dexter Dallas
Ответ corazón blanco
Риго, а Рауль-то тебе уже чем не угодил? По мне так он отличный человек и футболист к которому даже у болельщиков Барселоны никогда не возникало претензий и какой-то неприязни. Почему нельзя просто похвалить Хави за его тренерские успехи, за то, что он взял первый трофей с Барселоной. Обязательно надо кого-то оскорбить. У каждого свой путь в тренерской карьере, у кого-то он более тернист, а судить об этом можно только по прошествию n-ого количества времени. У Рауля ещё все впереди.
ты смотри, чтобы отрыжкаберсон тебя в чс не поставил. меня поставил, после того, как у него закончились слова и он не знал что ответить
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Савелий Серов
Ответ kaka10
Я не фанат Барсы и видимо поэтому не понимаю, почему Суперкубок после перерыва и ЧМ ценится больше чем ЛЧ и Ла Лига
Для барсы он важен т.к она не брала трофеи больше года, и придаст уверенности команде
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-1
-1
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DolJun
глеб как футболист был сильнее чави, ждем после чави у руля блауграновых провинциалов)
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kaka10
Я не фанат Барсы и видимо поэтому не понимаю, почему Суперкубок после перерыва и ЧМ ценится больше чем ЛЧ и Ла Лига
+4
-4
0
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rigobersong
Ответ corazón blanco
Риго, а Рауль-то тебе уже чем не угодил? По мне так он отличный человек и футболист к которому даже у болельщиков Барселоны никогда не возникало претензий и какой-то неприязни. Почему нельзя просто похвалить Хави за его тренерские успехи, за то, что он взял первый трофей с Барселоной. Обязательно надо кого-то оскорбить. У каждого свой путь в тренерской карьере, у кого-то он более тернист, а судить об этом можно только по прошествию n-ого количества времени. У Рауля ещё все впереди.
А я про Рауля что-то плохое сказал?:) Или оскорбил?:) Не надо передергивать и вводить людей в заблуждение:) Я лишь говорю о том, что Рауля кинули, когда нужен был 7й номер для Кринжа:) А спустя время вернули, типа вот смотрите Рауль с нами, а по сути это выглядит как кость собаке без перспектив стать главным:))
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corazón blanco
Ответ rigobersong
Пока раулька тренерует детей Хави уже берет титулы с командой:) Потому что в одном случае Барселона дает шанс, как и было с Пепом, а в другом раулю кинули кость как собаке:)
Риго, а Рауль-то тебе уже чем не угодил? По мне так он отличный человек и футболист к которому даже у болельщиков Барселоны никогда не возникало претензий и какой-то неприязни. Почему нельзя просто похвалить Хави за его тренерские успехи, за то, что он взял первый трофей с Барселоной. Обязательно надо кого-то оскорбить. У каждого свой путь в тренерской карьере, у кого-то он более тернист, а судить об этом можно только по прошествию n-ого количества времени. У Рауля ещё все впереди.
+8
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rigobersong
Пока раулька тренерует детей Хави уже берет титулы с командой:) Потому что в одном случае Барселона дает шанс, как и было с Пепом, а в другом раулю кинули кость как собаке:)
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-7
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SCHOKKKK
Помню как Александр в 2010 году предостерёг Фабрегаса от перехода в шапито, сказав что с Арсеналом у него будут неплохие шансы выиграть АПЛ 🤣
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-3
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rigobersong
Почему я не вижу Должуна и Шулерка на ветках чипси?:) А вижу только на ветках Барселоны с ХавиГави:))
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