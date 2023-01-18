Глеб о Хави: «Гений как игрок и тренер. «Барселона» обыграла «Реал в Суперкубке очень уверенно»

прокомментировал победу «Барселоны» в Суперкубке Испании.

« » очень уверенно победила «Реал» в финале Суперкубка, шансов не дали. Хави – это гений, как игрок был гением и как тренер, я не сомневаюсь. В прошлом класико мне казалось, что полузащита с нападением не функционируют, не использовали лучшие качества Левандовского. Держали мяч в центре, подходили к воротам, но было не очень в завершающей стадии. Но сейчас забил два мяча, с Левандовским смотрелись здорово. У команды большой потенциал расти дальше, много молодых игроков.

У Хави есть много работы, чтобы довести команду до идеала, нужно было просто время, чтобы молодые игроки набрались опыта. Следующий сезон, думаю, будет еще лучше», – сказал бывший полузащитник «Барселоны».

«Барселона» взяла Суперкубок Испании в 14-й раз – это рекорд. У «Реала» 12 побед