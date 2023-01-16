Хави о Гави после 1+2 в класико: «У меня нет слов. Прирожденный лидер, чистая страсть. У парня нет потолка»
Хави в восторге от игры Гави в финале Суперкубка Испании против «Реала» (3:1).
18-летний полузащитник забил и отдал две голевые передачи в этом матче.
«У меня нет слов. Это чистая страсть, чистая душа. Нам плохо, когда он не играет. Он влияет на команду, а ведь ему всего 18 лет. Гави вкладывает в игру все сердце, и это невероятно.
Гави воодушевляет нас всех. Он вкладывает в игру душу, характер и заряжает этим команду. Гави – прирожденный лидер, это просто идет у него изнутри. Ярость, которая исходит от него, впечатляет. Никогда не устану хвалить его. У этого парня нет потолка», – сказал тренер «Барселоны».
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Хочется что-бы он никогда не терял этот голод и то бесстрашие с которым берется и бороться с мужиками здоровее его и брать на себя ответственность в тяжелых эпизодах по прессингом и в атаке.