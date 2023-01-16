Хави о Гави после 1+2 в класико: «У меня нет слов. Прирожденный лидер, чистая страсть. У парня нет потолка»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Суперкубок Испании Гави Футбол

Хави в восторге от игры Гави в финале Суперкубка Испании против «Реала» (3:1).

18-летний полузащитник забил и отдал две голевые передачи в этом матче.

«У меня нет слов. Это чистая страсть, чистая душа. Нам плохо, когда он не играет. Он влияет на команду, а ведь ему всего 18 лет. Гави вкладывает в игру все сердце, и это невероятно.

Гави воодушевляет нас всех. Он вкладывает в игру душу, характер и заряжает этим команду. Гави – прирожденный лидер, это просто идет у него изнутри. Ярость, которая исходит от него, впечатляет. Никогда не устану хвалить его. У этого парня нет потолка», – сказал тренер «Барселоны».

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18 комментариев

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Nogoi89
Ответ Модрич10
Педри сильнее на голову
Они дополняют друг друга. Педри играет головой, он рассудительнее, техничнее. Гави очень напористый, жёсткий и наглый игрок, который уступает у плане техники и контроля мяча, но берет авантюризмом.
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белошип
Ответ человек-муравей человек-физрук
18 летний парень мотор команды. может он технически и уступает Педри но его азарт очень важен. такой игрок обязательно должен быть в любой топ команде
Ну если такие игроки как Педри-Гавы будут в топ командах,то этим топ командам придётся потом в ЛЕ играть,лучше пускай и дальше пылят за бестрофейник)
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ситинец
В общем команда играла очень даже креативно. Молодцы ребята лишь бы лидерству не упустит в Ла лиге
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Dmitry Orlov
Ждём комментария Гави о Хави
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Dmitry Orlov
Ответ Модрич10
Педри сильнее на голову
Так он и старше почти на 2 года.
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Бестрофейник 19/20
Уход Месси благоприятно повлиял на клуб. Больше не нужно подавлять свой потенциал, чтобы не бросать тень на Месси
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moldfan
Может звучит пафосно. Но так и есть как Хави говорит, я не очень понимаю, как ты можешь играть спустя рукава видя как твой 18 летний партнер вот так рубится. Одно когда парень безумно талантив и техничный, другое когда видишь как он вгрызается и отрабатывает каждый микромомент и носится по полю, успевая помогать всем и при этом просто постоянно ищет этот мяч.

Хочется что-бы он никогда не терял этот голод и то бесстрашие с которым берется и бороться с мужиками здоровее его и брать на себя ответственность в тяжелых эпизодах по прессингом и в атаке.
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Бухгалтер2021
видели лидера на чемпионате мира
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человек-муравей человек-физрук
18 летний парень мотор команды. может он технически и уступает Педри но его азарт очень важен. такой игрок обязательно должен быть в любой топ команде
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cukken
18 лет парню 🔥
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& Co1366
Это была лучшая игра в такой ещё короткой карьере совсем юного Гави 💙❤️
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aleksejsencov7@gmail.com
Принц Каталонский Гави 👑
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kontelaki
Ответ kontelaki
бальде тоже хорошо смотрелся
очередной голден бой ?
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predMBAPPE
Этот парень даже Лопеса кинет с прогибом и вырубит Макгрэгора
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kontelaki
Ответ Шурик Шурик
Малыш Гави вчера смотрелся не по годам зрело. И Педри тоже не подвел.
бальде тоже хорошо смотрелся
+3
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kontelaki
так в комментариях же писали что он не заслужил голден боя что он брусок и тд
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-1
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Модрич10
Педри сильнее на голову
+3
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+3
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Шурик Шурик
Малыш Гави вчера смотрелся не по годам зрело. И Педри тоже не подвел.
+5
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+5
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