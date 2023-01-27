Хави не рассчитывает на Бельерина. Он может покинуть «Барсу»

может покинуть «Барселону».

Как пишет Mundo Deportivo, защитник не вписывается в планы тренера Хави.

С Бельерином не планируют продлевать контракт, а сам игрок некоторые время рассматривает варианты с другими лигами.

Нынешнее соглашение с футболистом действует до июня 2023 года.

Отмечается, что Бельерин предпочел бы перейти в «Бетис», но если нет, то готов отправиться в АПЛ или Серию А.