Хави не рассчитывает на Бельерина. Он может покинуть «Барсу»

Теги Барселона Хави Ла Лига возможные трансферы Эктор Бельерин Футбол

Эктор Бельерин может покинуть «Барселону».

Как пишет Mundo Deportivo, защитник не вписывается в планы тренера Хави.

С Бельерином не планируют продлевать контракт, а сам игрок некоторые время рассматривает варианты с другими лигами.

Нынешнее соглашение с футболистом действует до июня 2023 года.

Отмечается, что Бельерин предпочел бы перейти в «Бетис», но если нет, то готов отправиться в АПЛ или Серию А.

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31 комментарий

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Budabuda
Ответ Бронислав Каминский
Так и есть.Проще было бы из молодежки кого-то подтянуть...Да даже тот же Бальде может справа играть спокойно
Подскажи это в каких матчах Бальде справа играл?
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Dr.aydar
Ответ Feniks91
Я вообще не понял, зачем он вообще пришел в Барсу
Барса просто набирала все что блестит и беслптано
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Исмаилгаджи Хачалов
Ответ Бронислав Каминский
У Барсы новая гибридная схема с 3мя ЦЗ где Кюнде смещается с фланга в центр,поэтому там Бельерину никогда места не будет
Кунде не особо то и смещается ,обычно классическим 3м цз остаётся
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Inside 88 LW
Правый фланг защиты будто проклят:
Дест, Бальерин, Семеду, Роберто...
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Tahir Turk
Ну что, в Милан вместо Деста?
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Akezhan Kutvarov
Пришел. Ничем не запомнился. Ушёл.
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Falsegoalkeeper
Ответ rambo
после крестов и начала веганства сдал
Жаль, а лет 5 назад был чуть ли не самым быстрым игроком в европе
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benjamin92
Ответ Бронислав Каминский
Сейчас бы проблем не обобрались с Алвесом..Может пронесло как раз
Может и не случилось бы такое с Алвесом, кто знает.
Но именно на тот момент продление Алвеса было правильнее
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cektor
Ответ Дмитрий Гудков
В линию к Пике и Лангле идеально бы подходил
И Умтити
+1
-1
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rigobersong
Ответ dr. cage
Он изначально и не рассчитывал.. Это все проделки Лапорты, он старался собрать побольше свободных агентов, кое как заиграть, и затем выручить на их продаже денег.. Кессиэ, Обамеянг, Бельерин все звенья одной цепочки..
А чего, нормально получилось, Депай и пользу какую-то принес и за 3 мульта уехал, Ауба Алонсо +12 лямов, Бельерина может Челси за сотку купит, кто знает:)) Не думаю, что он сейчас по уровню Кукурельи уступает, были бы отличные фланги для чемпионшипа:))
+2
-4
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rigobersong
Ответ Feniks91
Я вообще не понял, зачем он вообще пришел в Барсу
Укрепить правый фланг:)
+2
-4
-2
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max payne
Ответ marseille23
А он в Барсе?? Пропустил что-то
да бывает.. игроки оказывается бывали в барсе хотя их никто никогда не видал...
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Feniks91
Я вообще не понял, зачем он вообще пришел в Барсу
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Бронислав Каминский
Ответ Роман
Да даже в обычной для него схеме он играл как мусор
Так и есть.Проще было бы из молодежки кого-то подтянуть...Да даже тот же Бальде может справа играть спокойно
+1
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+1
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Роман
Ответ Бронислав Каминский
У Барсы новая гибридная схема с 3мя ЦЗ где Кюнде смещается с фланга в центр,поэтому там Бельерину никогда места не будет
Да даже в обычной для него схеме он играл как мусор
+10
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Бронислав Каминский
Ответ benjamin92
Изначально было понятно, что затыкают дыру доступным игроком. Логичнее было Дани Алвеса оставить за символическую зп
Сейчас бы проблем не обобрались с Алвесом..Может пронесло как раз
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marseille23
А он в Барсе?? Пропустил что-то
0
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benjamin92
Изначально было понятно, что затыкают дыру доступным игроком.
Логичнее было Дани Алвеса оставить за символическую зп
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cektor
Зачем приходил. Не о чем.
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rambo
после крестов и начала веганства сдал
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Amalfitano
Ээээх ... Не помогло веганство. А как дышал, как дышал.
0
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Бронислав Каминский
У Барсы новая гибридная схема с 3мя ЦЗ где Кюнде смещается с фланга в центр,поэтому там Бельерину никогда места не будет
+6
-2
+4
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corazón blanco
Ответ kk_abb
Комментарий удален
Стабильности и здоровья ему не хватает и пожалуй, что желания. Даже не кому-то доказать, а в первую очередь себе.
+1
-2
-1
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Григорий Геник
Через полгода то же скажет и о Канде
0
-2
-2
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Rassulio
Ответ kk_abb
Комментарий удален
Да ему всего почти не хватает. Может только скорость хорошая. Он привозит, то пас не точный, то в офсайде застрянет. Его уровень Жирона +/-.
+3
-3
0
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