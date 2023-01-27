Хави не рассчитывает на Бельерина. Он может покинуть «Барсу»
Эктор Бельерин может покинуть «Барселону».
Как пишет Mundo Deportivo, защитник не вписывается в планы тренера Хави.
С Бельерином не планируют продлевать контракт, а сам игрок некоторые время рассматривает варианты с другими лигами.
Нынешнее соглашение с футболистом действует до июня 2023 года.
Отмечается, что Бельерин предпочел бы перейти в «Бетис», но если нет, то готов отправиться в АПЛ или Серию А.
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