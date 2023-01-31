«Милан» о контракте Леау: «Домыслы журналистов необоснованны и вредны. Продолжаем диалог спокойно и профессионально»

Теги Милан серия А Италия Рафаэл Леау Футбол

«Милан» выступил с заявлением по поводу ситуации с Рафаэлом Леау.

Ранее сообщалось, что переговоры «россонери» и 23-летнего вингера сборной Португалии о новом контракте зашли в тупик, футболист хочет отступные 70-80 млн евро, шансы на продление соглашения, рассчитанного до лета 2024 года, минимальны.

«Что касается статьи, опубликованной сегодня в газете La Gazzetta dello Sport под заголовком «Леау-Милан: полный разрыв», «Милан» хотел бы уточнить, что переговоры с Рафаэлом Леау не были прерваны.

Домыслы журналистов о якобы имевшем место охлаждении между сторонами не только совершенно необоснованны, но и вредны для клуба и игрока.

На самом деле «Милан» продолжает диалог с Леау и его окружением в спокойной и профессиональной атмосфере», – говорится в заявлении «Милана».

В этом сезоне на счету Леау 9 голов и 7 результативных передач в 27 матчах за «Милан» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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11 комментариев

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Born is the King
Ответ бабушка Леброна Джеймса
Спокойно и профессионально летом 2024 г покинет клуб свободным агентом😂
Шкриньяр:" Нет,он любит Милан и продлит контракт"
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marchellinos
Ответ Адепт Суперлиги
уже пятый год строят, всё никак начать не могут
Это да
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Адепт Суперлиги
Ответ marchellinos
Скоро построят новый на двоих
уже пятый год строят, всё никак начать не могут
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marchellinos
Ответ Адепт Суперлиги
Вертят наш Милан, все кому не лень.. где же помощь всем лигам? Помогите построить стадион в Милане! Один из важнейших городов Европы, в котором находятся 2 гранда мирового футбола, обслуживает стадионом 90-летней давности!
Скоро построят новый на двоих
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Сэйлор Мун
Я вообще до сих пор не понимаю как можно до последнего бегать за этим ленивым пляжником когда Челси предлагает за него такие большие деньги, игрок который играет по настроению. Как вообще можно строить команду вокруг настолько нестабильного, ленивого и прямолинейного игрока у которого кроме рывка по сути больше ничего нет. Тренера соперника уже давно просекли эту его фишку и тупо встречают не давая ему пространства. На этом Леава и закончился. Чел даже с Леччей и Сассуолой разницу сделать не может когда у команды игра не идет, уже не говоря про Интер и Лацио.
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Адепт Суперлиги
Ответ kaka10
Ты у кого помощи просишь?
Чефирка что нам втирал, когда Суперлигу создавать пытались? Что УЕФА - честная структура, помогает обездоленным. Так пусть хоть что-то сделает с этой долбанутой федерацией, от которой все инвесторы бегут. Стадион построить не могут, т.к. администрация города создаёт бюрократические проблемы, которые не хочет решать.
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Сэйлор Мун
Слишком низкий поступок от журналюг по отношению к нашему Милану распространять вот такие вот фейк новости. Естественно это была утка о продаже Леавы за 80 млн, ведь наш Милан привык отпускать игроков за бесплатно.

Может быть наш Милан и дырявый, аж 4 раза от Лацио и 5 раз от Сассуолы, но хотя бы честный и не привык торговать людьми за деньги.
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0rbit
Игорь, мой коммент увидел? 🙂
Там ещё и Леау сам ретвитнул пост Романо про fake news: «🙅🏿‍♂️»
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бабушка Леброна Джеймса
Спокойно и профессионально летом 2024 г покинет клуб свободным агентом😂
+1
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kaka10
Ответ Адепт Суперлиги
Вертят наш Милан, все кому не лень.. где же помощь всем лигам? Помогите построить стадион в Милане! Один из важнейших городов Европы, в котором находятся 2 гранда мирового футбола, обслуживает стадионом 90-летней давности!
Ты у кого помощи просишь?
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Адепт Суперлиги
Вертят наш Милан, все кому не лень.. где же помощь всем лигам? Помогите построить стадион в Милане! Один из важнейших городов Европы, в котором находятся 2 гранда мирового футбола, обслуживает стадионом 90-летней давности!
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