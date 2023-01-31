«Милан» о контракте Леау: «Домыслы журналистов необоснованны и вредны. Продолжаем диалог спокойно и профессионально»

«Милан» выступил с заявлением по поводу ситуации с Рафаэлом Леау.

Ранее сообщалось, что переговоры «россонери» и 23-летнего вингера сборной Португалии о новом контракте зашли в тупик, футболист хочет отступные 70-80 млн евро, шансы на продление соглашения, рассчитанного до лета 2024 года, минимальны.

«Что касается статьи, опубликованной сегодня в газете La Gazzetta dello Sport под заголовком «Леау-Милан: полный разрыв», «Милан» хотел бы уточнить, что переговоры с не были прерваны.

Домыслы журналистов о якобы имевшем место охлаждении между сторонами не только совершенно необоснованны, но и вредны для клуба и игрока.

На самом деле «Милан» продолжает диалог с Леау и его окружением в спокойной и профессиональной атмосфере», – говорится в заявлении «Милана».

В этом сезоне на счету Леау 9 голов и 7 результативных передач в 27 матчах за « » во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.