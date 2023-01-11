Мальдини о Леау: «Стороны хотят сотрудничать, постараемся закрыть сделку. С Беннасером «Милан» все уладит за полтора дня»
Технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал о переговорах с Рафаэлом Леау.
«У «Милана» есть амбиции во всех четырех турнирах, в которых участвует. Первая половина сезона в Серии А и в Лиге чемпионов позади, сейчас мы сосредоточены на Кубке Италии. Этот трофей важен, хотя и не всегда к нему было такое отношение.
Думаю, в течение суток или полутора дней мы уладим все вопросы по новому контракту Беннасера. С представителями Леау мы общаемся, организуем видеозвонки, а не только встречаемся. Мы стараемся договориться. Похоже, обе стороны хотят продолжить сотрудничество, и мы постараемся закрыть сделку.
Эта команда в целом была собрана в 2019 году, и почти все, кто тогда пришел, продлили контракты. Надо отметить, что все, кто хотел продлить контракт, сделали это», – сообщил Мальдини.
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