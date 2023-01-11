Мальдини о Леау: «Стороны хотят сотрудничать, постараемся закрыть сделку. С Беннасером «Милан» все уладит за полтора дня»

Теги Милан Паоло Мальдини серия А Италия Кубок Италии Лига чемпионов УЕФА Исмаэль Беннасер Рафаэл Леау Футбол

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал о переговорах с Рафаэлом Леау.

«У «Милана» есть амбиции во всех четырех турнирах, в которых участвует. Первая половина сезона в Серии А и в Лиге чемпионов позади, сейчас мы сосредоточены на Кубке Италии. Этот трофей важен, хотя и не всегда к нему было такое отношение.

Думаю, в течение суток или полутора дней мы уладим все вопросы по новому контракту Беннасера. С представителями Леау мы общаемся, организуем видеозвонки, а не только встречаемся. Мы стараемся договориться. Похоже, обе стороны хотят продолжить сотрудничество, и мы постараемся закрыть сделку.

Эта команда в целом была собрана в 2019 году, и почти все, кто тогда пришел, продлили контракты. Надо отметить, что все, кто хотел продлить контракт, сделали это», – сообщил Мальдини.

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3 комментария

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Меньян, Калабрия, Калулу, Томори, Тео, Тонали, Бенассер и Леао - это настоящее и будущее Милана, их надо удержать любым способом, если владельцы Милана на самом деле хотят что бы Милан выигрывал Серию А и постоянно играл в ЛЧ ! ...
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Леао сейчас это самый главный актив Милана, и самый забивной и креативный нападающий, его надо удержать любым способом, без него у Милана просто некому будет забивать и пасы давать, и Милан скатиться до середняков, надеюсь это понимает Кардинале ...
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Леао рано зазвездился, скорее всего все же примет предложение Милана на 7 млн зп ...
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