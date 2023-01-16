«Милан» уверен, что продлит Леау. Ему дают контракт до 2027-го на 7 млн евро в год с учетом бонусов

«Милан» уверен, что вскоре подпишет новый долгосрочный контракт с .

Срок действующего контракта вингера с «россонери» рассчитан до лета 2024 года.

«Милан» предложил Леау контракт сроком до 2027 года с зарплатой 7 млн евро за сезон с учетом бонусов и уверен, что футболист примет эти условия, сообщает Calciomercato.com.

Рафаэл не обращает внимания на слухи, окружающие его в ходе этого трансферного окна. Он всегда хотел остаться в «Милане».

и общались с Антониу Леау, отцом игрока, на следующий день после матча Серии А с «Ромой» (2:2). Теперь руководители «Милана» хотят достичь договоренности с представителем Рафаэла. Планируется, что их встреча состоится после возвращения «Милана» из Саудовской Аравии, где команда сыграет с «Интером» за Суперкубок Италии 18 января.

В этом сезоне у 23-летнего футболиста 9 голов и 7 результативных передач в 24 матчах за «Милан» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.