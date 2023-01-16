«Милан» уверен, что продлит Леау. Ему дают контракт до 2027-го на 7 млн евро в год с учетом бонусов

Теги Милан Паоло Мальдини серия А Италия Рафаэл Леау деньги Фредерик Массара Футбол

«Милан» уверен, что вскоре подпишет новый долгосрочный контракт с Рафаэлом Леау.

Срок действующего контракта вингера с «россонери» рассчитан до лета 2024 года.

«Милан» предложил Леау контракт сроком до 2027 года с зарплатой 7 млн евро за сезон с учетом бонусов и уверен, что футболист примет эти условия, сообщает Calciomercato.com.

Рафаэл не обращает внимания на слухи, окружающие его в ходе этого трансферного окна. Он всегда хотел остаться в «Милане».

Паоло Мальдини и Фредерик Массара общались с Антониу Леау, отцом игрока, на следующий день после матча Серии А с «Ромой» (2:2). Теперь руководители «Милана» хотят достичь договоренности с представителем Рафаэла. Планируется, что их встреча состоится после возвращения «Милана» из Саудовской Аравии, где команда сыграет с «Интером» за Суперкубок Италии 18 января.

В этом сезоне у 23-летнего футболиста 9 голов и 7 результативных передач в 24 матчах за «Милан» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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25 комментариев

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игорь Ермаков
Вот кого надо покупать Арсеналу, пока контракт не продлил!!
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0rbit
Ответ здоровяк
Уверен, что не продлит и летом окажется в Англии или ПСЖ. Глупо будет ему не воспользоваться интересом к себе и не получить зп в районе 15-20 млн.
это где это платят 15-20 млн? не знаю в курсе ли ты или нет, но это зп после вычета налогов, то есть Рафа продлит контракт с зп ~ 15 млн грязными.
Уверен он, лол
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здоровяк
Ответ Любезный Коссутий
очень сомневаюсь. Мбаппе нет, Месси продлит, про Неймара что-то тоже не слышал, чтобы он куда-то собирался. да и кто его купит? разве что Челси, который совсем берега потерял, с тратами на трансферы
Я думаю, что Мбаппе и Неймар еще год не проживут вместе в одном клубе.
И тут либо попытаться спихнуть кому-нибудь Неймара, пока есть на него спрос и могут заплатить. Челси и Ньюкасл могут заплатить. Либо Атлетико, если Симеоне уйдут из клуба.
Либо скинуть капризного Мбаппе, который может захандрить и начать сбивать цену на себя.
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Batt Monner
Ответ Игорь Новиков
Милан не может швыряться деньгами, как это делают мешки. Понятно, что в АПЛ Леау легко 10+ млн мог бы получать, а то и ближе к 15.
Игорь, ты мог бы уже выучить, что итальянские источники публикуют цифры зарплат после уплаты налогов, а остальные, включая АПЛ - в основном до уплаты налогов. Грязными зарплата Леау будет 12-13 лямов, что солидно даже по меркам АПЛ
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Любезный Коссутий
Ответ здоровяк
Летом из ПСЖ кто-то уйдет из трио: Неймар, Месси и Мбаппе.
очень сомневаюсь. Мбаппе нет, Месси продлит, про Неймара что-то тоже не слышал, чтобы он куда-то собирался. да и кто его купит? разве что Челси, который совсем берега потерял, с тратами на трансферы
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здоровяк
Ответ Любезный Коссутий
зачем ему ПСЖ? под Мбаппе на лавке сидеть?
Летом из ПСЖ кто-то уйдет из трио: Неймар, Месси и Мбаппе.
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Любезный Коссутий
Ответ здоровяк
Уверен, что не продлит и летом окажется в Англии или ПСЖ. Глупо будет ему не воспользоваться интересом к себе и не получить зп в районе 15-20 млн.
зачем ему ПСЖ? под Мбаппе на лавке сидеть?
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Даши Жапов
Ответ denimo21
Если Мудрику платят 7,5, то для Леао 7млн это только аванс в начале месяца
Голову включайте. В Италии зп пишут без оплаты налогов. Так что все цифры умножаем на два
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Любезный Коссутий
надо продлевать. надеюсь, он примет предложение. у Милана итак, справа, всякие Мессиасы и Салемакерсы играют, а если еще потерять Лкау, вообще о любых притязаниях можно забыть.
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здоровяк
Уверен, что не продлит и летом окажется в Англии или ПСЖ. Глупо будет ему не воспользоваться интересом к себе и не получить зп в районе 15-20 млн.
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Любезный Коссутий
Ответ denimo21
Если Мудрику платят 7,5, то для Леао 7млн это только аванс в начале месяца
не сравнивай финансовые возможности Милана (да и итальянских клубов вообще) и синего мешка, который только на трансферы этого сезона (лето-зима) потратил уже около полумиллиарда
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Рашпель793
Если руководство хочет вернуть Милан в топы и претенденты на ЛЧ, таких ребят как Леау обязаны продлевать.
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corazón blanco
Ну Леау однозначно нужно продлевать, да и надеюсь, что он останется, один из лидеров + самый ценный актив команды, который в случае ещё более сильной игры можно будет продать за очень хорошие деньги и усилить несколько позиций. Но лучше конечно, чтобы он остался и в будущем стал легендой Милана.
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kholkir
Ответ benjamin92
Продавайте в Челси за 200 млн., их все кому не лень нагревают )
Зачем продавать? Можно отдать в аренду за 20 млн, + зарплата на синих.
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Niko [Ars]
Ответ denimo21
Если Мудрику платят 7,5, то для Леао 7млн это только аванс в начале месяца
В серии а игроков 15-20 получают от 7 млн и больше, так что это конечно супер неуместное сравнение
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MK Gamer
Он важный игрок для Милана
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Зубы Дзюбы
Ответ benjamin92
Продавайте в Челси за 200 млн., их все кому не лень нагревают )
Отдав Леау, можно потерять немного больше. Как было с Кака и Шевченко
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Ilya_Panchenko
Ответ denimo21
Если Мудрику платят 7,5, то для Леао 7млн это только аванс в начале месяца
Не сравнивай АПЛ и Серию А
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kaka10
Ответ denimo21
Если Мудрику платят 7,5, то для Леао 7млн это только аванс в начале месяца
У Мудрика 5.2 млн в год до уплаты налогов
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Игорь Новиков
Ответ benjamin92
Продавайте в Челси за 200 млн., их все кому не лень нагревают )
Продлить и продать летом)
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Игорь Новиков
Ответ denimo21
Если Мудрику платят 7,5, то для Леао 7млн это только аванс в начале месяца
Милан не может швыряться деньгами, как это делают мешки.
Понятно, что в АПЛ Леау легко 10+ млн мог бы получать, а то и ближе к 15.
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error505
Рафаэль топ игрок. Такая зп на фоне Мудрика просто копейки
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Игорь Новиков
Обязательно надо продлить.
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benjamin92
Продавайте в Челси за 200 млн., их все кому не лень нагревают )
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denimo21
Если Мудрику платят 7,5, то для Леао 7млн это только аванс в начале месяца
+41
-3
+38
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