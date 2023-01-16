«Милан» уверен, что продлит Леау. Ему дают контракт до 2027-го на 7 млн евро в год с учетом бонусов
«Милан» уверен, что вскоре подпишет новый долгосрочный контракт с Рафаэлом Леау.
Срок действующего контракта вингера с «россонери» рассчитан до лета 2024 года.
«Милан» предложил Леау контракт сроком до 2027 года с зарплатой 7 млн евро за сезон с учетом бонусов и уверен, что футболист примет эти условия, сообщает Calciomercato.com.
Рафаэл не обращает внимания на слухи, окружающие его в ходе этого трансферного окна. Он всегда хотел остаться в «Милане».
Паоло Мальдини и Фредерик Массара общались с Антониу Леау, отцом игрока, на следующий день после матча Серии А с «Ромой» (2:2). Теперь руководители «Милана» хотят достичь договоренности с представителем Рафаэла. Планируется, что их встреча состоится после возвращения «Милана» из Саудовской Аравии, где команда сыграет с «Интером» за Суперкубок Италии 18 января.
В этом сезоне у 23-летнего футболиста 9 голов и 7 результативных передач в 24 матчах за «Милан» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.
Уверен он, лол
И тут либо попытаться спихнуть кому-нибудь Неймара, пока есть на него спрос и могут заплатить. Челси и Ньюкасл могут заплатить. Либо Атлетико, если Симеоне уйдут из клуба.
Либо скинуть капризного Мбаппе, который может захандрить и начать сбивать цену на себя.
Понятно, что в АПЛ Леау легко 10+ млн мог бы получать, а то и ближе к 15.