У Леау 13 очков (8+5) по «гол+пас» в 17 матчах Серии А – на 5 больше, чем за этот же отрезок в прошлом сезоне
Рафаэл Леау забил гол в матче против «Лечче».
«Милан» сыграл вничью с «Лечче» (2:2) в 18-м туре чемпионата Италии.
Таким образом, португалец поучаствовал в 13 голах «Милана» (8 забитых мячей и 5 ассистов) в 17 матчах Серии А этого сезона. Это на 5 больше, чем за тот же отрезок в прошлом сезоне.
Подробную статистику Леау можно найти здесь.
Нестабилен только обеденный урана. Вам что, что-то перепадёт с продажи Леау? Или Милан без него будет лучше играть, даже без такого, или думаешь купят кого-то стоящего? лол
найдут Ланга в Бельгии, который из основы Брюгге выпал либо Шака Траоре из молодежки переведут.
Посему ценник для мешков около сотки вполне себе пока что не завышен
Так что продолжаем смотреть как Боэли играет в фифу в реале 🤡