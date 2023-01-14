У Леау 13 очков (8+5) по «гол+пас» в 17 матчах Серии А – на 5 больше, чем за этот же отрезок в прошлом сезоне

Теги Милан серия А Италия рекорды Рафаэл Леау Футбол

Рафаэл Леау забил гол в матче против «Лечче».

«Милан» сыграл вничью с «Лечче» (2:2) в 18-м туре чемпионата Италии.

Таким образом, португалец поучаствовал в 13 голах «Милана» (8 забитых мячей и 5 ассистов) в 17 матчах Серии А этого сезона. Это на 5 больше, чем за тот же отрезок в прошлом сезоне.

Подробную статистику Леау можно найти здесь.

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12 комментариев

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Совесть Черданцева
Мы видим начало пика нового Рональдиньо, друзья
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0rbit
Ответ MilanLombardia
Леау чередует бомбические игры с любительскими уже второй год подряд,при этом бывает у него отрезок где он тянет как в конце прошлого сезона,но в целом нестабилен для супертопа Посему ценник для мешков около сотки вполне себе пока что не завышен
Леау последние 4 игры в Серии А 3 гола и одна голевая, причём все в разных матчах.

Нестабилен только обеденный урана. Вам что, что-то перепадёт с продажи Леау? Или Милан без него будет лучше играть, даже без такого, или думаешь купят кого-то стоящего? лол
найдут Ланга в Бельгии, который из основы Брюгге выпал либо Шака Траоре из молодежки переведут.
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MilanLombardia
Ответ rigobersong
Сотка была до того как Челси поехал окончательно, если Мудрик стоит 110, то Леау 220:)))
Леау чередует бомбические игры с любительскими уже второй год подряд,при этом бывает у него отрезок где он тянет как в конце прошлого сезона,но в целом нестабилен для супертопа
Посему ценник для мешков около сотки вполне себе пока что не завышен
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<~Inter~>
Ответ corazón blanco
Леау не хватает стабильности, чтобы можно было с уверенностью сказать, что он топ-футболист. Но он прибавляет в этом и движется в нужном направлении. Надеюсь, что Милан сможет договориться с ним и продлит контракт. Ну надеюсь, что в скором времени такие отрезки, как прошлой весной у него будут на постоянной основе.
Ему по сути никуда уходить. Ни в одном другом клубе он не сможет также прогрессировать как в нынешнем Милане
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Денис Васильев
Ответ Artem89S
Куда им?🤣🤦🏻‍♂️ они бесполезных кукурелий на 350 лямов набрали, странно что их еще не забанил УЕФА, там состав раздут и тренера нет.
Ффп не действует в течение двух лет после покупки
Так что продолжаем смотреть как Боэли играет в фифу в реале 🤡
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rigobersong
Ответ MilanLombardia
Леау это Миланский Азар и судя по всему, он скорее свалит за свою сотку в Реал,либо Челси и там и пропадет к 30ти
Сотка была до того как Челси поехал окончательно, если Мудрик стоит 110, то Леау 220:)))
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MilanLombardia
Ответ corazón blanco
Леау не хватает стабильности, чтобы можно было с уверенностью сказать, что он топ-футболист. Но он прибавляет в этом и движется в нужном направлении. Надеюсь, что Милан сможет договориться с ним и продлит контракт. Ну надеюсь, что в скором времени такие отрезки, как прошлой весной у него будут на постоянной основе.
Леау это Миланский Азар и судя по всему, он скорее свалит за свою сотку в Реал,либо Челси и там и пропадет к 30ти
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rigobersong
Ответ corazón blanco
Леау не хватает стабильности, чтобы можно было с уверенностью сказать, что он топ-футболист. Но он прибавляет в этом и движется в нужном направлении. Надеюсь, что Милан сможет договориться с ним и продлит контракт. Ну надеюсь, что в скором времени такие отрезки, как прошлой весной у него будут на постоянной основе.
Ты сам не ржешь со своей писанины?:)
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Artem89S
Ответ Денис Васильев
А вот и новая цель Челси
Куда им?🤣🤦🏻‍♂️ они бесполезных кукурелий на 350 лямов набрали, странно что их еще не забанил УЕФА, там состав раздут и тренера нет.
+1
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-vasteros
Чувак полировал банку у Сантуша в Сборной
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corazón blanco
Леау не хватает стабильности, чтобы можно было с уверенностью сказать, что он топ-футболист. Но он прибавляет в этом и движется в нужном направлении. Надеюсь, что Милан сможет договориться с ним и продлит контракт. Ну надеюсь, что в скором времени такие отрезки, как прошлой весной у него будут на постоянной основе.
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Денис Васильев
А вот и новая цель Челси
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