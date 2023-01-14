У Леау 13 очков (8+5) по «гол+пас» в 17 матчах Серии А – на 5 больше, чем за этот же отрезок в прошлом сезоне

забил гол в матче против «Лечче».

« » сыграл вничью с «Лечче» (2:2) в 18-м туре чемпионата Италии.

Таким образом, португалец поучаствовал в 13 голах «Милана» (8 забитых мячей и 5 ассистов) в 17 матчах Серии А этого сезона. Это на 5 больше, чем за тот же отрезок в прошлом сезоне.

Подробную статистику Леау можно найти здесь.